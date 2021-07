LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 10 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 10 LUGLIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 10 luglio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 82/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto nell’ultimo concorso, quello disputato giovedì 8 luglio. Il portale agipronews.it ci informa che in Veneto sono state riportate vincite per quasi 254mila euro. La più alta, da oltre 216mila euro, è stata quella centrata a Isola della Scala, in provincia di Verona: un fortunato anonimo l’ha realizzata grazie ad una giocata complessiva da 4 euro sui numeri 22-46-50-52 sulla ruota di Napoli centrando sei ambi, quattro terni e una quaterna. Si tratta dell’ottava vincita più alta del 2021. Festeggiamenti anche a Montebelluna, in provincia di Treviso, con una vincita da oltre 37mila euro arrivata grazie ad una giocata da 6 euro sui numeri 46-50-52-59 su tutte le ruote, con cui sono stati indovinati quattro terni e una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 7,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 618,9 milioni da inizio anno. Capitolo 10eLotto: la medaglia d’oro delle vincite di giovedì va a Trontano, in provincia di Verbania, dov’è stata conseguita una vincita da 25 mila euro grazie ad un 8 Doppio Oro. Gioia anche in quel di Rovigo, con una vincita da 20 mila euro, centrata ad Andria, in Puglia, a Milano e a Moruzzo, in provincia di Udine. Distribuiti nell’ultimo concorso 21,7 milioni di euro, per un totale di 2,3 miliardi in questo 2021.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Diamo ora uno sguardo alle quote assegnate con l’ultimo concorso del Superenalotto di gioved 8 luglio. Ancora una volta nessuno ha centrato l’ambito Jackpot e anche la casella destinata ai vincitori del “5+1” è rimasta vacante. Sono stati invece in 3 a vincere i 55.895,22 € associati al “5”: complimenti a loro! Il “4” ha premiato 327 fortunati con una vincitda da 727,47 euro, mentre il “3” ha fatto intascare 39,49 euro a 14.718 giocatori. Sono invece 269.654 le persone che con il “2” hanno portato a casa una vincita da 5,92 €. Capitolo SuperStar: nel concorso gemello del Superenalotto nessuno ha fatto “5 Stella”, tre invece coloro che hanno fatto “4 Stella” portandosi a casa un premio corposo da 72.747,00 euro. A fare “3 Stella” sono stati invece 104 giocatori: per loro la vincita è stata di 3.949,00 euro. Il “2 Stella” ha premiato con 100 euro 1954 giocatori, mentre a fare “1 Stella” – e a vincere 10 euro – sono stati 11.875 giocatori. Chiusura per i 21.486 che facendo “0 Stella” si sono consolati con 5,00 euro di vincita.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi, sabato 10 luglio 2021, ammonta a 52.400.000 €. Con questo montepremi è possibile pensare di investire anche una piccola cifra su uno dei tanti progetti meritevoli di attenzione – e bisognosi di una spintarella economica – presenti sulla piattaforma kickstarter.com. Oggi vogliamo parlarvi in particolare di Pencils of the USA, una chicca per appassioanti di grafica e disegno. Di che si tratta? Di fatto di una piccola rivista dedicata alle matite degli Stati Uniti. Nel particolare, utilizzando le parole degli stessi progettisti, “più di 40 pagine di contenuti originali che includono storie accuratamente ricercate su alcune delle matite più interessanti degli Stati Uniti d’America. Stampata nel Regno Unito con inchiostri d’archivio su carta di qualità, brillantemente rifinita e perfettamente rilegata, la raccolta sarà un regalo incredibile – soprattutto se abbinata a una selezione di matite, in modo che il destinatario possa provarle da solo!”. L’idea vi intriga? Avete già un’amica o un amico che sapete amerebbe il progetto? Allora guardatelo e nel caso sostenetelo cliccando qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Come sempre non può mancare l’appuntamento dedicato alla Smorfia Napoletana nell’approfondimento che ilsussidiario.net riserva al Lotto e al Superenalotto. Quali saranno i numeri vincenti dei concorsi di oggi? Ovviamente non lo sappiamo, però, possiamo tentare la sorte cercando di interpretare la realtà secondo la cronaca. Inutile dire che l’Italia attenda con trepidazione la giornata di domani: non solo la finale degli Europei di calcio della nostra Nazionale contro l’Inghilterra, ma anche quella a Wimbledon del nostro Matteo Berrettini. Quali numeri giocare allora? Innanzitutto puntiamo sul numero 1 di “Italia”, ma anche il 43 di “azzurro” può essere una soluzione. Per caratterizzare la Nazionale di Mancini optiamo per il numero 88, ad indicare una “squadra”. E Wimbledon? Le parole chiave in questo caso sono giocoforza almeno due: “racchetta” ed “erba”, rispettivamente numero 29 e 11 della Smorfia Napoletana? La nostra interpretazione sarà corretta? E soprattutto: vinceremo?



