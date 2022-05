Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 10 maggio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 10 MAGGIO 2022

Va in scena quest’oggi, martedì 10 maggio 2022, un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 56/2022. Si tratta della quarta estrazione del mese corrente, per mezzo della quale auspichiamo che la Dea Bendata si mostri in tutta la sua generosità agli occhi dei giocatori. Nell’attesa, possiamo come sempre dare uno sguardo al precedente concorso di sabato, a partire dal Lotto. Il portale Agipronews, come da tradizione, ci aggiorna sull’ultima carrellata di vincite incassate al Lotto: a essere incoronato è stato il Lazio. La vincita più alta è stata centrata a Sant’Angelo Romano, in provincia di Roma, e ammonta a 50.596 euro, grazie a una giocata di cinque numeri del valore di 5 euro. La seconda è arrivata proprio a Roma e ammonta a 23.750 euro, vinti grazie a una giocata di tre numeri sempre sulla ruota di Roma. Festa anche a Napoli, dove un terno secco sulla ruota di Napoli ha generato un premio da 45mila euro. Protagonista anche la Lombardia, con un totale di vincite pari a oltre 46mila euro. A Milano vinti 24mila euro grazie a una quaterna (12-62-74-86) centrata con una giocata da 2 euro effettuata su tutte le ruote. A Muggio, in provincia di Monza-Brianza, un fortunato giocatore ha invece incassato 9.250 euro per aver centrato tre ambi e un terno sulla ruota di Bari. Due premi, poi, in provincia di Milano: 6.850 euro a Gaggiano sulla ruota di Roma e 6.675 euro a Bollate grazie a una giocata su tutte le ruote. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per 4,6 milioni di euro, per un totale di 358 milioni di euro da inizio anno.

Cosa si dice a proposito del 10eLotto? Pioggia di vincite in Lombardia, la più alta centrata a Casorate Primo, in provincia di Pavia, ove sono stati infatti vinti 50mila euro grazie a un 8 oro. A Cusano Milanino è stata invece centrata una vincita da 12.500 euro grazie a una giocata di 6 numeri che ha portato a un 6 oro. In provincia di Monza-Brianza, a Cesano Maderno, vinti 12mila euro grazie a una giocata di 7 numeri, di cui 6 indovinati, abbinata alla modalità frequente. Da segnalare poi due vincite nel territorio milanese, una a Sesto Giovanni da 7.500 euro con una giocata istantanea e una da 7mila euro a Milano grazie alla modalità frequente. A Teramo, in Abruzzo, vinti 50.001 euro grazie a una giocata di soli 4 euro abbinata all’estrazione del Lotto, mentre a Luzzi (CS) da segnalare una vincita da 50mila euro con una giocata di soli 2 euro abbinata alla modalità frequente, in cui è stato centrato un 9 oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,8 milioni di euro, per un totale di 1,3 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO E QUOTE ULTIMO CONCORSO SUPERENALOTTO

Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto non saranno le uniche attese per la prima serata di oggi, martedì 10 maggio 2022. Esiste infatti anche il Superenalotto, che, come da tradizione, è pronto a tornare portandosi dietro l’ingente peso del super jackpot in palio (201,4 milioni di euro): si tratta – va da sé – di una delle cifre più alte in assoluto, arrivata a tale quota per via dell’assenza ormai di quasi un anno della combinazione vincente.

Nel corso dell’ultimo concorso di sabato 7 maggio sono stati centrati tre punti “5” a Ficarazzi, in provincia di Palermo, a Scandicci, in provincia di Firenze, e a Piacenza, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 91.479,35 euro a testa. Da segnalare anche sei “4 stella” da 40.472 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo, con una schedina da 2 euro. Il vincitore aspettò solo 3 giorni per presentare la vincita all’incasso.

LOTTO, COME INVESTIRE JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come si può investire tutto o parte del denaro in caso di eventuale conquista del jackpot del Superenalotto? Un interrogativo importante, anche alla luce dell’ingente somma messa in palio. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può fare affidamento ai consigli della nostra rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che dà spazio ai numerosi progetti di altrettanti creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “MyndHub – Move, Power & Control things with your Mind”. Come spiegano i suoi creatori, “e stai cercando di padroneggiare le abilità di concentrazione e meditazione o migliorare le tue prestazioni, MyndHub renderà tutto facile e divertente. MyndHub ti permette di muovere, alimentare e controllare gadget o dispositivi elettronici con la mente. Lavorando come un ponte tra la tua mente e il mondo fisico, MyndHub permette al tuo cervello di diventare un controllore, facendo agire o reagire le cose alla tua concentrazione (focus) e meditazione (calma) in tempo reale”.

SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il viaggio fra i numeri del Lotto e del Superenalotto fa tappa adesso presso la stazione della smorfia napoletana, fondamentale per comprendere il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro partendo da una notizia di stretta attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno all’avvio dell’Eurovision Song Contest 2022, che si aprirà questa sera a Torino con la prima delle due semifinali, dalle quali usciranno i nomi degli altri finalisti che andranno a sfidare quelli già qualificati (tra cui i “nostri” Mahmood e Blanco) nella finalissima di sabato 14 maggio. Ricordiamo che in gara ci sarà anche un altro artista italiano, Achille Lauro, che concorrerà per San Marino, mentre Emma Muscat, ex volto della scuola di “Amici”, difenderà i colori della sua Malta. Quali sono pertanto i numeri legati a questa particolare notizia di musica e che rappresenta una delle kermesse indubbiamente più attese e sentite a livello continentale? Cominciamo con il 55 (musica), per proseguire quindi con il 57 (canzone). Ci sono poi il 45 (cantante), il 19 (gara) e il 44 (microfono). L’augurio che intendiamo rivolgere a voi tutti è che questa combinazione possa rivelarsi portatrice di ottima sorte per voi lettori.

