Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 10 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 10 MARZO 2022

Superenalotto, Lotto e 10eLotto tornano a farci compagnia oggi, giovedì 10 marzo 2022, con nuove estrazioni di numeri vincenti. Nello specifico, verranno svelate tutte le combinazioni fortunate relative al concorso Sisal n. 30/2022. L’auspicio è che sia fortunato, magari più del precedente, anche se in occasione dell’ultima estrazione del Lotto, ad esempio, non è andata affatto male. Martedì ad esempio è stata premiata la città di Milano, dove un giocatore ha vinto 28.800 euro con tre ambi e un terno sulla ruota di Firenze. Ma scorriamo le quote riportate da Agipronews… Sulla ruota di Bari invece lo stesso risultato per un giocatore che a Bizzarone, in provincia di Como, ha vinto 15.250 euro. La seconda vincita più alta dell’ultima estrazione del Lotto è stata realizzata ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, dove sono stati vinti 21.660 per sei ambi, quattro terni e una quaterna con opzione LottoPiù su tutte. A Siracusa, invece, vanno oltre 13mila euro con quattro terni e una quaterna sulla ruota di Palermo. Restiamo in Sicilia, ma spostandoci a Gaggi, in provincia di Messina, dove sono stati centrati tre ambi e un terno, sulla ruota di Palermo, per un totale di 9.750 euro. Invece a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, un giocatore ha indovinato tre ambi e un terno sulla ruota di Napoli vincendo 9.750 euro. Ma si registra anche una vincita da oltre 10 mila euro a Scandicci, in provincia di Firenze, con a una cinquina abbinata al Simbolotto.

Passiamo ora alle quote del 10eLotto, che ha visto protagonista l’Emilia Romagna nell’ultima estrazione. Una delle vincite più alte è stata quella di Argenta, in provincia di Ferrara, per un 9 da 20mila euro. A seguire un 3 che è valso 9mila euro al fortunato di Cavriago, in provincia di Reggia Emilia. Altra vincita da 20mila euro a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, anche in questo caso grazie ad un 9. A completare il podio c’è un 8 Extra realizzato a Notaresco, in provincia di Teramo, che ha portato in dote 12.505 euro. Dunque, l’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito 26,1 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso oltre 697 milioni dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Ora è il momento di analizzare le quote del Superenalotto del primo concorso di questa settimana, in vista dell’estrazione dei numeri vincenti di oggi che mette in palio un Jackpot da 169,2 milioni di euro. Ci sono stati ventidue punti 5, ognuno dei quali ha fruttato un premio di 9.496,82 euro. Sono andati 187,41 euro a coloro che hanno invece centrato il 4, parliamo in tal caso di 1.138 schedine fortunate. Sono 34.264 quelle relative al 3, che invece premia i fortunati con 18,71 euro, mentre col 2 si vincono 5 euro, e ciò vale per ognuno dei 446.117 tagliandi vincenti. Capitolo Superstar: 4 stella ha regalato 18.741,00 euro ai tre possessori di altrettante schedine fortunate. Invece il 3 stella vale 1.871,00 euro per i fortunati che hanno i 178 biglietti vincenti. Sono 2.046 invece per il 2 stella che invece vale un premio di 100 euro per ogni giocatore fortunato. Scendiamo con le quote del Superenalotto all’1 stella da 10 euro, centrato da 11.827 giocate. Sono 25.913 per 0 stella che invece attribuisce un premio di 5 euro ad ogni fortunato.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto è così ricco che potete trovare tanti modi per spenderlo. Uno di questi potrebbe essere dedicare una piccola somma per un investimento, o meglio per finanziare un progetto che potrebbe essere molto utile. Sulla piattaforma Kickstarter ce ne sono diversi, per cui abbiamo scelto HindSight 2, occhiali da ciclismo con vista posteriore. Potrebbero tornare utili a maggior ragione ora che potremmo riscoprire il piacere di girare in bicicletta, visto il caro benzina. Non avendo cinture di sicurezza o airbag, i ciclisti hanno ancor più bisogno di sentirsi al sicuro. Questi occhiali permettono di restare informato mentre si tengono gli occhi sulla strada. Una parte delle lenti, infatti, è come uno specchietto retrovisore delle auto, per cui si ha sotto controllo l’ambiente circostante. Lo stile degli occhiali è classico, i materiali sono innovativi per ottimizzare la visione e l’attività, inoltre è prevista pure una versione per bambini e ragazzi, da 10 a 16 anni.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il nostro cammino verso le nuove estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto va avanti, ma in questa fase ci soffermiamo sulla smorfia napoletana, che torna utile non solo per guardare con occhi diversi i numeri che usciranno stasera, ma anche in vista delle prossime estrazioni. La tradizione partenopea può darci una mano ad interpretare i numeri e a capire quali giocare, allora analizziamo un caso di cronaca per fare un esempio. David Bennett, il 57enne che è stato la prima persona a ricevere da trapianto il cuore di un maiale geneticamente modificato, è morto a due mesi dall’intervento, come annunciato dall’Università del Maryland. I medici a Baltimora avevano provato a salvarlo visto che era affetto da una grave patologia cardiaca, ma le sue condizioni hanno cominciato a peggiorare giorni fa, poi la morte. Dunque, cominciamo dal 4, maiale, ma possiamo attingere anche il 18, sangue; purtroppo ci sono anche il 47, il morto, e 73 ospedale a completare il quadro.



