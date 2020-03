LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 10 marzo: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 10 MARZO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 10 marzo 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 30/2020. Il Lotto e il 10eLotto non si fermano: questa sera ci sarà una nuova estrazione, ricca di premi e numeri vincenti. Cosa ci dice intanto la classifica delle vincite riguardo al concorso dello scorso sabato? I dati rivelati da Agipro News accendono i riflettori sul Lotto e sulla vincita più generosa della serata. Un fortunato vincitore della provincia di Brescia, di Travagliato, ha indovinato quattro numeri e si è portato a casa un bottino da 64.750 euro. Segue Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, con un tesoretto da 56 mila e infine Cambiago, in provincia di Milano, con un premio da 50 mila euro. La vincita più alta del 10eLotto è invece quella di Castelfiorentino, in provincia di Firenze, del valore di 50 mila euro. La combinazione vincente è un 9 Oro, centrata anche da un giocatore di Roma, che ha conquistato così un bottino identico al precedente vincitore. Segue la provincia di Caserta con Sessa Aurunca, dove un appassionato ha registrato 20 mila euro con un 9. Infine abbiamo Genova con 18 mila euro e un 6 Doppio Oro. Il montepremi dell’ultimo appuntamento si aggira invece attorno ai 23,4 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Continua a crescere il Jackpot del SuperEnalotto: il montepremi di oggi ha un valore di 32,2 milioni di euro. Siamo tutti in attesa della nuova estrazione, soprattutto per scoprire se la sestina vincente apparirà all’orizzonte oppure no. Nel frattempo i vincitori dello scorso sabato sono ancora in festa, grazie ai premi più che generosi che sono stati distribuiti in tutta l’Italia. In testa il 5+1 da oltre 670 mila euro, centrato da un unico appassionato, e a seguire i sei vincitori che con il 5 si sono portati a casa oltre 36 mila euro. Si ferma a più di 35 mila euro il bottino del 4+, indovinato da due partecipanti, mentre 108 tagliandi vincenti registrano la somma di 2.668 euro grazie al 3+. Il 4 premia 615 giocatori con 358,02 euro, mentre il premio del 3, del valore di 26,68 euro, è legato a 24.865 vincite. Infine abbiamo il 2 da 5,16 euro e 399.413 vincitori. Per quanto riguarda le quote SuperStar, il 2+ da 100 euro premia 1.886 appassionati, mentre l’1+ da 10 euro finisce nelle case di 12.441 giocatori. In ultima posizione troviamo come sempre lo 0+ con tesoretto fisso da 5 euro, realizzato da 27.017 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot sono pronti per farci compagnia in questa serata ricca di sorprese. Mancano pochissime ore all’inizio della nuova estrazione, che ci svelerà i nuovi numeri vincenti. Siete pronti per accogliere i bottini che potrebbero bussare alla vostra porta? Solo i più ambiziosi puntano già alla sestina vincente, mentre i più previdenti pensano fin da ora a quale iniziativa sostenere con la prima fettina del proprio tesoretto. Se vi trovate ancora in alto mare e siete alla ricerca di un progetto su cui investire, potete sempre valutare la scelta della nostra Rubrica. Abbiamo individuato per voi un’idea lanciata su KickStarter da un’azienda di Cologne, in Germania, che di sicuro renderà felici tutti i nostalgici. Coturn rivoluziona infatti il concetto di giradischi grazie all’uso delle tecnologie più moderne. Si potranno suonare 45 e 33 giri come in passato, con il vantaggio di poter sfruttare la connessione bluetooth e wi-fi. Coturn è molto di più di un semplice giradischi: il suo design moderno e minimalista accontenta tutti coloro che adorano gli stili più attuali, mentre si potrà scegliere se collegare il dispositivo a delle casse tradizionali oppure usare e cuffie per una migliore esperienza nell’ascolto. Una comoda testina retrattile seguirà i solchi del disco, mentre le batterie interne e ricaricabili permettono di portare Coturn con sè in qualsiasi situazione. Il goal è piuttosto ambizioso, visto che si parla di 99 mila dollari. L’idea però è piaciuta a moltissimi utenti della nota piattaforma, tanto che l’obbiettivo è già stato realizzato. L’asta rimarrà comunque attiva per altri 23 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per svelarci i numeri vincenti di oggi: siete pronti per scoprire tutte le novità dell’estrazione di questa sera? Mentre i ritardatari accelerano il passo per registrare la schedina, altri appassionati sono ancora indecisi su quali numeri da giocare. Per fortuna potrete avere un’alternativa in più grazie alla nostra Rubrica e alla smorfia napoletana. Anche per oggi abbiamo selezionato per voi una news da analizzare con l’occhio attento dell’oracolo campano: parliamo di processi e testimoni inaspettati. Ha fatto scalpore la decisione di un avvocato di Dallas di chiamare al banco un asino come primo testimone nella causa fra il legale e un pretroliere. L’asino, di nome Buddy, è stato prelevato infatti dall’avvocato e trasportato in uno dei suoi ranch solo per infastidire il vicino di casa. Anche se in via ufficiale ha affermato che il trasporto fosse dovuto ad un vitellino appena nato e rimasto senza la mamma. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il processo, 41, il legale, 80, l’asino, 23, il testimone, 77, e il petrolio, 66. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto scegliamo invece la causa, 29.



