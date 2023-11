Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 10 novembre 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 10 NOVEMBRE 2023

Oggi, venerdì 10 novembre 2023, si terrà un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i tre giochi più apprezzati in Italia e che mettono in palio, per ben quattro volte settimanali, ricchi premi e jackpot! Oltre al venerdì, infatti, le estrazioni vengono fatte ogni settimana anche di martedì, giovedì e sabato, dando ai giocatori modo di tentare la fortuna per quattro volte!

L’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto verrà annunciato in serata, ma nel frattempo possiamo recuperare le quote dell’ultimo concorso, ovvero quello di giovedì 9 novembre. Partendo dal Lotto, occorre sottolineare che il premio più alto assegnato ieri valeva ben 124.750 euro ed è stato portato a casa da un fortunato giocatore di Santa Croce sull’Arno (Pisa). Da segnalare, però, anche i 120mila euro vinti a Pinerolo (Torino), oltre alla vincita da 30.857,14 euro segnata a Senago (Milano).

Prima di passare al Superenalotto e al suo ricchissimo jackpot, così come abbiamo fatto con il Lotto, recuperiamo anche le quote del 10eLotto! Il premio più alto di ieri è valso ben 100mila euro ad un giocatore di Vercana (Como), che ha indovinato la sequenza da “9”. Secondo posto, invece, per due vittorie speculari da 50mila euro l’una, entrambe centrare con un “9 Oro” in provincia di Torino (Orbassano e San Giorgio Canavese). Terzo posto, invece, per i 20mila euro vinti a Milano con un “7 Oro”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo aver messo da parte il Lotto e il 10eLotto, l’attenzione ora va dedicata al Superenalotto, che in tutti e quattro gli appuntamenti settimanali mette in palio il premio massimo in assoluto più ricco. Nella giornata di ieri, però, nessuno è riuscito a portarselo a casa, che per quanto possa essere una brutta notizia per i giocatori, vuole anche dire che oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 82,3 milioni di euro! Nella giornata di ieri, comunque, sono stati assegnati ben 75 premi dal valore di 3.887 euro l’uno, che hanno rappresento il valore nominalmente più alto sul totale distribuito, pari ad oltre 4 milioni di euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto, o qualche altro ricco premio del Lotto e del 10eLotto? La domanda sicuramente sarà balenata in mente a moltissimi giocatori almeno una volta, magari mentre fantasticavano di riuscire a portarsi a casa, un giorno, un ricchissimo bottino. In questo caso il nostro consiglio è sempre quello di pensare, ovviamente, prima alle proprie esigenze e necessità, per poi utilizzare parte del budget per finanziare un progetto utile ed innovativo.

Attingendo alla piattaforma KickStarter, per esempio, potremmo optare per Briiv Pro, che concretamente consiste in un purificatore dell’aria domestica. La sua particolarità sta soprattutto nel modo in cui è progettato, nascondendo il filtro sotto un vaso in vetro aperto sulla sommità con all’interno un vero e proprio ecosistema, fatto con muschio e cocco, che non richiede alcun tipo di manutenzione. Inoltre, consuma poco e non produce alcun rumore.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Alcuni tra i giocatori del Lotto, del 10eLotto o del Superenalotto potrebbero trovarsi, nel momento della compilazione della schedina, indecisi sui numeri su cui puntare. In tal caso si potrebbe ricorrere al tradizionale sistema della Smorfia Napoletana, che permette di tradurre in numeri i sogni, ma che funziona anche con i racconti o le notizie. Per fare un esempio, prendiamo il compleanno di ieri, giovedì 9, dell’ex campione juventino Alex Del Piero, che ha compiuto 49 anni. Dalla Smorfia potremmo ricavare il 15, che rappresenta il compleanno, o anche l’1, ovvero il calcio. Similmente, il 55 è il campione, ma si potrebbero anche aggiungere il 49, per gli anni che ha compiuto, oppure il 10 in memoria del suo storico numero impresso sulla maglietta.

