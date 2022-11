Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 10 novembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 10 NOVEMBRE 2022

I numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto caratterizzeranno la serata di oggi, giovedì 10 novembre, in occasione del concorso Sisal n. 135/2022. Per ingannare il tempo, analizziamo quanto è accaduto in occasione della scorsa estrazione. Per quanto riguarda il Lotto, sono arrivate in Sicilia due importanti vincite: a Falcone, in provincia di Messina, sono stati vinti 23.750 euro grazie alla combinazione 2-3-30 sulla ruota di Bari. La seconda vincita, che ammonta a 22.500 euro, è arrivata ad Agrigento grazie a un terno secco con gli stessi numeri, sempre sulla ruota di Bari. Festa anche a Modena, dove si segnala una vincita da 23.750 euro grazie ai numeri 12-23-74 sulla ruota di Firenze. A Bra, in provincia di Cuneo, vinti 22.500 sulla ruota di Bari 15-17-30, mentre a Domusnovas (SU) sempre la ruota di Bari ha portato una vincita da 22.500 euro con il terno 3-17-30.L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,8 milioni di euro, per un totale di 918 milioni di euro da inizio anno.

Migrando dal Lotto al 10eLotto, invece, ci accorgiamo come sia stata premiata la Puglia, con vincite complessive per 150mila euro. La più alta arriva da Bitonto, in provincia di Bari, con un 9 Doppio Oro da 100mila euro, seguita da un 9 Oro da 50mila euro realizzato a Modugno, sempre in provincia di Bari. Si festeggia anche in Lombardia, con tre vincite per un totale di 90mila euro. A Inverigo, in provincia di Como, messo a segno un 9 Oro da 50mila euro, mentre a Milano sono stati indovinati due 9 da 20mila euro ciascuno. Da segnalare anche due vincite a Reggio Calabria: un altro 9 Oro da 50mila euro e un 8 Oro da 10mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,3 milioni di euro per un totale di oltre 3,1 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Questa sera, oltre a quelle del Lotto, andranno in scena anche le estrazioni del Superenalotto, con i numeri vincenti del concorso Sisal numero 135. Da quasi 18 mesi a questa parte il jackpot massimo sfugge agli scommettitori: l’ultimo 6 risale al 22 maggio 2021, quando la sestina vincente fu intercettata da un giocatore di Montappone (Fermo). Il montepremi sta aumentando sempre più ed è arrivato a quota 304,1 milioni di euro. Intanto, martedì scorso sono stati otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 40.567,89 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 40.625 euro ciascuno.

Intanto, il Powerball da 2 miliardi di dollari è stato centrato in California e ora il Superenalotto ha il jackpot più alto al mondo, davanti al MegaMillions, da 189 milioni di dollari. Se dovesse essere centrato nelle prossime estrazioni, spiega Agipronews, sarebbe il premio più alto mai assegnato nella storia delle lotterie europee, davanti ai 220 milioni di euro vinti proprio con l’EuroMillions nell’ottobre 2021 in Francia.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire gli importi vinti al Lotto e al Superenalotto? Proviamo a darvi un consiglio utile per mezzo della nostra rubrica, basata sui consigli che vengono diffusi attraverso il portale web Kickstarter, dove sono “collocati” progetti in cerca di finanziamenti da parte di creativi presenti in ogni angolo del pianeta.

Osserviamo adesso uno di essi, ossia la lavatrice “Gulp”. Di seguito, la descrizione: “Abbiamo creato Gulp per un semplice motivo: la microplastica non dovrebbe essere presente nel nostro ambiente. Ogni volta che facciamo il bucato, migliaia di microplastiche vengono rilasciate dalle nostre lavatrici e riversate nei corsi d’acqua. È qui che entra in gioco Gulp. La prima soluzione sostenibile e di lunga durata, senza costi aggiuntivi per i filtri e senza parti monouso. Gulp inghiotte le microplastiche del bucato prima che lo faccia l’oceano. Le microplastiche stanno contaminando il nostro ambiente. Si trovano nell’acqua, nel cibo e nell’aria che respiriamo. Una delle maggiori fonti di microplastiche che entrano nel nostro ecosistema proviene dalle fibre sintetiche, le ‘microfibre’ dei nostri vestiti che vengono rilasciate dal bucato”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

La smorfia napoletana e i numeri vincenti del Lotto e del Superenalotto viaggiano di pari passo, perlomeno per quanto concerne la sfera dei significati. Proprio la smorfia può essere fondamentale per interpretare i propri sogni e per ricavare i numeri fortunati su cui puntare. Anche nella giornata odierna, giovedì 10 novembre 2022, proviamo a fornirvi spunti utili, nella speranza che si rivelino anche forieri di buona sorte.

Traiamo ispirazione da una delle notizie del giorno, vale a dire quella collegata all’incendio divampato alle Maldive negli alloggi dei lavoratori stranieri. Almeno 10 persone sono rimaste uccise e molte altre sono rimaste ferite quando il rogo ha colpito gli angusti appartamenti nella capitale delle Maldive, Malé, come hanno riferito i vigili del fuoco. La capitale dell’arcipelago, meglio conosciuta come meta di villeggiatura esclusiva, è una delle città più densamente popolate del mondo. Ma quali sono i numeri connessi a questa news? Esordiamo in questo senso con il numero 90 (Maldive), per proseguire con il numero 72 (incendio). Ci sono poi il 19 (fiamma), il 29 (rogo) e il 18 (appartamento).











