LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 10 novembre: i numeri vincenti

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 10 novembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 117/2020. Abbiamo dinanzi a noi una giornata che vedrà svolgersi diverse estrazioni, prima però è il momento di vedere come sono andate le ultime a disputarsi: quelle di sabato scorso. Partiamo dal Lotto, concorso che ha visto festeggiare un paese che tutta Italia ha purtroppo imparato a conoscere non per le sua bellezza, ma in quanto fu il primo ad entrare in lockdown nel corso della prima ondata. Avrete già capito che stiamo parlando di Codogno, in provincia di Lodi (Lombardia), dove un giocatore ha vinto oltre 50mila euro grazie ad una giocata complessiva da 5 euro sui numeri 4-11-14-83-84 sulla ruota di Bari grazie a 6 ambi, quattro terni e una quaterna. A Codogno, dunque, la vincita più alta del giorno: alle sue spalle quella realizzata a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, da 34mila euro. Terza piazza per i 28mila euro vinti a Canosa di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Per quanto riguarda il 10eLotto da segnalare il 9 da 100mila euro centrato a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. Gioie anche a Marcianise (CE), Mendicino (CS) e Rosciano (PE) sempre con un 9 ma questa volta da 20mila euro l’uno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto classifiche e risultati dell’ultima estrazione di Lotto e 10eLotto, andiamo a vedere le quote dell’ultimo concorso del Superenalotto. Ancora una volta purtroppo dobbiamo raccontare di un’estrazione “magra” rispetto alle vincite più ambite. Nessuno ha ottenuto il tanto agognato Jackpot associato al “6”, così come a vuoto sono andati i tentativi di fare “5+1”. La vincita più alta registrata è stata quella realizzata dai 6 giocatori che hanno fatto “5” portandosi a casa 31.977,48 euro. Il “4” è valso invece 420,32 € a 465 giocatori, mentre i 19.974 che hanno fatto “3” si sono intascati 29,45€. Premio di consolazione per i 358.755 che hanno fatto “2” vincendo 5,09 €. Vediamo adesso le quote del concorso SuperStar: nessuno ha totalizzato l’ambito “5+SuperStar”, ma sono stati in otto ad aggiudicarsi 42.032,00 € grazie al “4 Stella”. Il “3 Stella” ha premiato invece 110 giocatori con 2.945,00 euro. I canonici 100 euro associati al “2+SuperStar” sono stati vinti da 2.210 giocatori, mentre i 10 euro dell’1+SuperStar sono stati assegnati a 14.305 giocatori. Ultimo premio da 5 euro per chi ha azzeccato solo il numero SuperStar, ovvero 29.626 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Prima o poi la musica del SuperEnalotto dovrà cambiare: qualcuno riuscirà a prendersi il Jackpot che, per la cronaca, nel concorso di oggi, ammonta a 62.500.000 €. Una cifra da capogiro che potrebbe cambiare la vita a chiunque – a meno che non siate già multimilionari! – e che per una parte potrebbe essere investita finanziando un progetto che merita. Tra i più innovativi quello che prende il nome di Teno. Di cosa si tratta? Sulla piattaforma Kickstarter, che ne ospita il progetto per cercare finanziatori, questo speaker “luminoso” viene descritto come un nuovo modo di relazionarsi alla tecnologia. Gli sviluppatori lo descrivono così: “Teno è una scultura a ciotola di sabbia naturale di ottima fattura. Quando si apre la spaccatura, prende vita, rivelando una luce morbida e calda che si può regolare con un semplice tocco. Quando è completamente aperta, è un potente altoparlante, che rilascia un suono ricco controllabile al tatto. La vostra musica non avrà mai un suono – o un aspetto – migliore”. Curiosi di vedere con i vostri occhi di che si tratta? Cliccate sul link!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Poche ore ci separano dalle estrazioni di Lotto e SuperEnalotto, dunque è arrivato anche per gli indecisi il momento di scegliere i numeri ai quali affidarsi in vista del concorso di oggi, martedì 10 novembre 2020. Se proprio non sapete come venire fuori da questo impasse, tranquilli, ci pensiamo noi de ilsussidiario.net, con l’aiuto della Smorfia Napoletana, a venire in vostro soccorso. Partiamo come sempre da un fatto di cronaca recente che ha attirato la nostra attenzione, e in questo caso non possiamo non citare la notizia di ieri per cui il vaccino della Pfizer ha mostrato un efficacia del 90% superiore alle attese. Inutile dire che a prescindere da tutto il numero a cui è impossibile rinunciare sia il 90, che fra le altre cose nella Smorfia si associa proprio alla parola “virus”. Sostantivo e verbo protagonisti del giorno sono però “vaccino” e “vaccinare”, associati rispettivamente ai numeri 70 e 51. La “speranza” che questo incubo sia agli sgoccioli? La giochiamo con il numero 57. Chi dovremo ringraziare? Di certo alla figura dello “scienziato”, numero 6, va un pensiero speciale…