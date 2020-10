LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 10 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI OGGI: 10 OTTOBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 10 ottobre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 104/2020. Prima di proiettarci in avanti, però, guardiamoci un attimo indietro e cerchiamo di vedere statistiche e risultati dell’ultimo concorso, quello di giovedì 8 ottobre. Per quanto riguarda il Lotto, l’ultimo concorso ha distribuito 5,8 milioni di euro, per un totale di quasi 706 milioni dall’inizio dell’anno, ma grande protagonista del concorso è la città di Napoli, dove due giocatori hanno centrato il terno secco 4-19-76 sulla ruota partenopea, portandosi a casa rispettivamente 22.500 e 18mila euro. Vincite da 9.750 euro ciascuna anche in città e in provincia, a Casavatore, per un bottino totale di 60mila euro. Per quanto concerne il 10eLotto, un giocatore di Roma ha centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro con una puntata da 4 euro su un’estrazione frequente. Nella provincia della Capitale, a Roiate, un 8 Oro è valso invece 30mila euro. Poker di vincite da 20mila euro invece a Lustra (SA), Castel San Giovanni (PC), Lugo (RA) e Bolzano. L’ultimo concorso del 10eLotto ha regalato quasi 21,8 milioni di euro in vincite, per un totale di 2,1 miliardi dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto l’andamento del Lotto e del 10eLotto focalizziamoci sui risultati dell’ultimo concorso del SuperEnalotto. Partiamo subito dal dato che più solletica le attenzioni degli appassionati: il jackpot. In palio oggi ci sono 49 milioni e 700mila euro: numeri da capogiro che rispecchiano l’andamento delle ultime settimane, quando nessun giocatore ha avuto la fortuna di totalizzare l’ambitissimo “6”. Così è stato anche giovedì, quando è rimasta vacante anche la casella relativa ai vincitori del “5+1”. Tre sono stati invece i fortunati che hanno potuto festeggiare grazie al “5”: per loro un bottino da 54.532,17€ e tanti festeggiamenti. A fare “4” sono stati invece in 408: per loro un premio quasi uguale da 407,90€. In 16.069 hanno indovinato 3 numeri vincendo 31,20€, mentre l’ambo da 5,76€ è stato conseguito da 270.224 giocatori. Capitolo SuperStar: nessuno ha fatto 5+SuperStar, mentre un fortunato giocatore si è intascato i 40.790€ che spettavano a chi faceva 4+SuperStar. Il “3+SuperStar” ha garantito 3.120 euro a 79 giocatori, mentre il “2+SuperStar” ne è valso 100 a 1.267 giocatori. Ultimi due premi: in 8712 hanno vinto 10 euro facendo “1+SuperStar”, mentre in 19.993 hanno intascato 5 euro totalizzando “0+SuperStar”.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Con un jackpot del SuperEnalotto di oggi che sfiora i 50 milioni di euro è lecito pensare che si tratta di così tanti soldi che forse non sapreste neanche come spenderli in caso di vittoria. Tranquilli, la nostra Rubrica è qui apposta per aiutarvi a fantasticare su come investire il bottino in caso di vittoria. Per farlo ci affidiamo come sempre ai tanti progetti che trovano spazio sulla piattaforma Kickstarter, dove ogni giorno vengono lanciati tanti progetti in cerca di sostenitori per essere lanciati sul mercati. Nel caso da qui a qualche ora diventaste dei magnati, non pensate sarebbe bello finanziare il progetto di nome Milo. Si tratta di un sistema che consente di “allacciare” al braccio un piccolo “pulsante” e di utilizzarlo per comunicare con i componenti di un gruppo impegnato in un’attività che richiede la massima attenzione: che si tratti di sciare, fare surf, nuotare, andare a cavallo, andare in bici o fare un’escursione, Milo vi terrà sempre in contatto. Milo integra sei microfoni digitali ad alte prestazioni e un potente altoparlante per farvi sentire chiaramente e sentire tutti nel vostro gruppo, anche in ambienti rumorosi all’aperto: sofisticati algoritmi di elaborazione del segnale audio sopprimono il vento e altri rumori di fondo. Insomma, un progetto che merita di essere sostenuto, non credete?

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

A poche ore dalle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto si avvicina il momento di scegliere i numeri da giocare. Se non avete una serie a cui siete particolarmente affezionati e che riproponete ormai da anni potete sempre scegliere di lasciarvi guidare dalle indicazioni della Smorfia Napoletana. Potete scegliere di partire da un fatto di cronaca, ad esempio la prima positività al coronavirus di un ciclista del Giro d’Italia: il britannico Simone Yates, e vedere cosa suggerisce l’iconica Smorfia partenopea. Il “ciclista” nella Smorfia è il numero 62, mentre il “Giro d’Italia” può essere composto dal 32 del “giro” e dal numero 1, appunto l’Italia. Qui però la brutta notizia è il “virus”, ovvero il numero 90, ma la speranza è che “l’inglese”, ovvero il 22, possa presto trovare grazie alle cure somministrategli dai “medici”, numero 12, la strada verso la “guarigione” (13).



© RIPRODUZIONE RISERVATA