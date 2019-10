LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 10 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 10 OTTOBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 10 ottobre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 122/2019. I numeri vincenti premieranno i giocatori più fortunati, lo sappiamo bene. Anche le regioni però sono in gara fra loro: conquisterà il podio chi registrerà il maggior numero di tagliandi possibile e il montepremi più ricco. Scopriamo invece che cosa è accaduto lo scorso martedì, come sempre grazie ad Agipro news e la statistica ufficiale. Il 10eLotto centra il primo posto con 100 mila euro in premio portati a casa da un giocatore di Merano, in provincia di Bolzano. La vincita riguarda un 8 Doppio Oro, mentre due 6 Doppio Oro si posizionano alle spalle, al secondo posto. Vincono un appassionato di Monte San Biagio, in provincia di Latina, e di Pieve Emanuele, nel Milanese: ad entrambi va un tesoretto da 60 mila euro. Le vincite totali invece ammontano a 31,2 milioni di euro, ma aumentano fino a 3,5 miliardi se consideriamo i premi consegnati dall’inizio del 2019. Roma in testa invece per le vincite del Lotto, sia perchè il giocatore più fortunato è della provincia, di Pomezia, sia perchè la ruota associata al suo tagliando è proprio quella capitolina. Il premio invece è di 62.500 euro, ottenuto con una quaterna, un terno e sei ambi. E sempre la provincia di Roma con San Cesareo a conquistare il secondo posto, grazie ad un bottino da 36 mila euro, mentre in terza posizione troviamo Firenze, dove è stato centrato un terno da circa 17 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

15,3 milioni di euro per il Jackpot di questa sera: il SuperEnalotto diventa sempre più ricco grazie alle numerose assenze registrate dalla sestina. Anche lo scorso martedì infatti non abbiamo visto il montepremi sul tavolo delle vincite, mentre le quote secondarie si sono date da fare per distribuire i loro bottini a tutti gli appassionati della Sisal. Secondo la statistica, il primo posto va al 4+ da meno di 40 mila euro, registrato da quattro fortunelli. In seconda posizione invece il 5 da oltre 31 mila euro e sei vincitori, seguito dal 3+ con tesoretto da 3.449 euro e registrato da 79 appassionati. Continuiamo con il 4 con premio da 395,67 euro e 554 tagliandi vincenti. Troviamo poi il 3 da 34,49 euro, totalizzato da 17.469 partecipanti, e il 2 da 5,99 euro che premia 297.258 giocatori. Il 2+ da 100 euro regala invece il bottino a 1.432 vincitori, mentre 10 euro a testa finiscono nelle tasche dei 10.369 partecipanti che hanno indovinato l’1+. Ultima posizione ancora una volta per lo 0+ con premio da 5 euro, centrato da 24.720 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto e Jackpot pronti per ritornare in pista e premiare tutti i giocatori della Sisal più fortunati. Il montepremi si concederà oppure no? Lo scopriremo fra pochissimo. In attesa dell’estrazione di oggi, possiamo invece dedicarci ad uno dei progetti più interessanti per gli aspiranti vincitori: trovare l’idea giusta per spendere subito una parte del premio. La nostra Rubrica ritorna al fianco di KickStarter per parlarvi di WarpDrive, un disco esterno ad alta velocità e adatto per il trasferimento dei dati. Compatto, portatile, creativo, efficace: cosa volere di più? Pesa solo 29 grammi, resiste all’acqua, urti e graffi. Ha un secondo sistema operativo, forme ridotte e una USB di ultima generazione per trasmettere i dati a tutta velocità. Senza dimenticare che è dotato di interfaccia NVMe. Molto più veloce dei rivali in scrittura e persino in lettura, anche per i video in 4k: appena 47 secondi per trasferire un contenuto da 40gb, ovvero un filmato da 120 minuti. Addirittura sei volte più efficace di un disco esterno in HDD! Il goal da 5.800 euro invece è già stato raggiunto in sole 9 ore di asta, che rimarrà comunque attiva ancora per 27 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Sono tante le possibilità di realizzare una bella vincita al Lotto, soprattutto se si considera quante combinazioni possibili possiamo giocare con altrettante schedine. Il gioco italiano ritornerà fra poche ore con un nuovo concorso e non dobbiamo assolutamente farci cogliere impreparati: avete già il vostro tagliando con i numeri da giocare? Se la risposta è no, non preoccupatevi! Ci pensa la nostra Rubrica, grazie all’aiuto della smorfia napoletana ed una news scelta per voi. Oggi parliamo di moda e vestiti, anche se l’oggetto della notizia è piuttosto particolare. Un gruppo di studenti della Cina infatti ha lavorato senza sosta per sei mesi per riuscire a realizzare un abito fatto solo con foglie vegetali. Gli allievi di biotecnologia hanno usato questa idea per partecipare ad un concorso su animali e piante e visto l’outfit indossato da una celebre star cinese durante il Festival di Cannes, hanno scelto di replicare l’esperimento. Per riuscire a raccogliere tutte le foglie necessarie tra l’altro hanno dovuto viaggiare, raggiungere remote montagne e campagne. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il vestito, 6, la foglia, 4, lo studente, 25, il concorso, 11, e la ricerca, 76. Come Numero Oro scegliamo invece il cucito, 16.



© RIPRODUZIONE RISERVATA