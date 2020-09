LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 10 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 10 SETTEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 10 settembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 91/2020. Lotto e 10eLotto pronti con il secondo appuntamento della settimana. I due giochi italiani ci riveleranno fra pochissimo i numeri vincenti di oggi e tutti i premi che busseranno alla porta di tanti fortunelli. Prima di immergerci nell’estrazione di stasera, diamo di nuovo una controllata alla classifica delle vincite dello scorso martedì e alla statistica ufficiale. Come ci confermano i dati diffusi da AgiproNews, in testa troviamo il Lotto con la provincia di Napoli. Un giocatore di Cercola ha centrato più di 47 mila euro grazie a un terno e tre ambi sulla Nazionale. Segue Castelmola in provincia di Messina con un bottino da 23 mila euro e infine Bari, dove è stata realizzata una vincita da più di 20 mila euro. Il 10eLotto premia invece la provincia di Padova. Un appassionato di Campodarsego ha indovinato 6 numeri con opzione Doppio Oro e un valore di 24 mila euro. Segue una doppietta centrata a Palermo e Milano con un bottino da 20 mila euro. Infine abbiamo la provincia di Como con Ronago, dove un partecipante ha imbroccato un tesoretto da 11.250 euro. In tutto l’appuntamento ha distribuito vincite per un valore di 25,8 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto di nuovo in centro pista con il Jackpot e il concorso di questa sera. Qualsi saranno i numeri vincenti di oggi? Iniziamo col precisare che il bottino più ricco del gioco della Sisal avrà un valore di 36,7 milioni di euro e che l’estrazione dello scorso giovedì ha registrato un nuovo collasso delle quote previste. Anche il 4+ infatti ha registrato un’assenza, unendosi così al 5+1 e al 5+. Il premio più alto è invece quello del 5, che sfiora i 33 mila euro e premia cinque giocatori. Seguono 73 biglietti vincenti per il premio del 3+, pari a 2.603 euro, e 495 fortunelli per la quota del 4, con un valore di 339,68 euro a testa. Sono invece 19.418 i vincitori del 3 che si portano a casa 26,03 euro a testa, mentre il 2 alza di poco l’asticella e premia 298.193 giocatori con 5,26 euro ciascuno. Il premio del 2+ è come sempre di 100 euro, che finiscono nelle tasche di 1.194 vincitori, mentre sono 7.834 gli appassionati che grazie all’1+ conquistano 10 euro a testa. Infine abbiamo il bottino da 5 euro associato allo 0+, che premia 17.729 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto è ormai alle porte e gli appassionati non vedono l’ora di scoprire se il Jackpot sarà fra i premi distribuiti questa sera. La sestina vincente potrebbe regalarci infatti delle sorprese, dopo diverse settimane di assenza. Anche se in realtà una delle preoccupazioni maggiori dei giocatori italiani non riguarda solo il montepremi, ma anche il primo investimento da fare, una volta ottenuto il bottino. La nostra Rubrica ha già trovato una possibile soluzione grazie ai molteplici progetti che ogni giorno vengono lanciati sulla piattaforma di KickStarter. Oggi vi parliamo di PhonePad, il primo dispositivo al mondo in grado di trasformare qualsiasi smartphone in un tablet. PhonePad è infatti un monitor portatile compatibile con cellulari e computer: è sufficiente collegare il proprio dispositivo e il gioco è fatto. Non è richiesta una connessione WiFi. PhonePad lavora inoltre con qualsiasi dipo di device dotato di HDMI, come i laptop, le console per videogiochi, le fotocamere SRL e molto altro ancora. La raccolta fondi rimarrà attiva ancora per 31 giorni e l’obiettivo da meno di 21 mila euro è già stato raggiunto grazie agli oltre 180 mila euro che i sostenitori hanno investito in questi giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

L’estrazione del Lotto di questa sera sta per iniziare: è tutto pronto per assistere all’appuntamento più emozionante del momento? I giocatori italiani stringono già fra le mani la schedina registrata e non aspettano altro di scoprire i numeri vincenti di questa sera. Molti appassionati però sono ancora a caccia dei numeri da giocare ed è proprio a loro che vuole rivolgersi la nostra Rubrica. Come sempre, abbiamo trovato una news per voi che con l’aiuto della smorfia napoletana ‘tradurremo’ in numeri da giocare. Partiamo dalla notizia, che ci parla di un avvocato di Detroit. Colin Darke non svolge solo la professione di legale, ma è anche un artista amatoriale. Di recente ha attirato l’attenzione per via della sua bravura nel disegnare opere utilizzando nello stesso momento tutte e due le mani. In questo modo può giocare con i colori, realizzare delle opere d’arte di sicuro impatto. I suoi disegni, pubblicati sui social, sono diventati virali nel giro di poco tempo. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il disegno, 56, il colore, 32, il quadro, 4, l’artista, 81, e l’avvocato, 23. Come Numero Oro scegliamo inoltre il ritratto, 49.



