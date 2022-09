Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 10 settembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 10 SETTEMBRE 2022

Nella giornata di oggi, sabato 10 settembre 2022, vanno in scena le ultime estrazioni della settimana di Lotto, 10eLotto e Superenalotto e i loro numeri vincenti, in occasione del concorso Sisal n. 109/2022. In attesa degli esiti odierni, ricapitoliamo quanto è avvenuto giovedì scorso. Come riporta il portale Agipronews, la Campania è protagonista dell’ultimo concorso del Lotto con vincite complessive per 91mila euro: ad Afragola in provincia di Napoli sono stati vinti 31.875 euro, seguiti dal terno secco (6-18-19) dal valore di 22.500 indovinato a Napoli. A San Tammaro, in provincia di Caserta, centrata una vincita da 14 mila euro, a Quarto, in provincia di Napoli, un altro terno secco – sempre con 6-18-19 – è valso 13.500 euro, mentre a Giugliano in Campania, sempre in provincia di Napoli, piazzato un colpo da 9.750 euro. Tuttavia, la vincita più alta di giornata si è festeggiata a Baranello, in provincia di Campobasso, per un totale di 50.596 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 727 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto e i suoi numeri vincenti, ha esultato ancora la Campania, con la seconda vincita più alta del 2022: a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, un fortunato giocatore ha centrato un 10 dal valore di 1 milione di euro, pareggiando la vincita realizzata ad agosto a Marsala. Festeggia anche il Lazio con tre vincite complessive dal valore di 35mila euro: a Roma messo a segno un 9 da 20mila euro, seguito da un 7 Oro da 10mila euro indovinato a Lanuvio, in provincia di Roma, mentre a Nepi, in provincia di Viterbo, centrato un 8 Doppio Oro da 5mila euro. Da segnalare inoltre 27mila euro vinti a San Vito Chietino, in provincia di Chieti, con un 5 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 21,2 milioni di euro per un totale dall’inizio dell’anno di oltre 2,5 miliardi di euro.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il Superenalotto oggi, sabato 10 settembre 2022, va in scena il concorso Sisal numero 109 con i suoi numeri vincente. La caccia al jackpot si protrae ormai senza battute d’arresto da quindici mesi a questa parte: era il 22 maggio 2021 quando veniva incoronato un fortunato scommettitore di Montappone, in provincia di Fermo. Attualmente, il montepremi del Superenalotto è estremamente elevato: stiamo parlando di 269 milioni di euro.

Nel concorso di giovedì 8 settembre sono quattordici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 18.553,94 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 28.730 euro ciascuno. Il prossimo vincitore del “6” avrà 90 giorni di tempo per presentarsi in uno degli Uffici Premi di Sisal in via Tocqueville 13 a Milano o in viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma, per la consegna fisica del tagliando. Il premio sarà versato con una ritenuta alla fonte, la cosiddetta “tassa sulla fortuna”, che da marzo 2020 è stata portata dal 12 al 20%.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

I numeri vincenti del Superenalotto permetteranno di centrare il fatidico 6, come si può investire il jackpot agguantato? Le modalità sono tanti, ma il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, fondata sulla piattaforma Kickstarter, su cui trovano pubblicazione progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi di tutto il pianeta.

Oggi soffermiamoci su uno di questi progetti, ossia “Surplex – Le future scarpe per il tracciamento di tutto il corpo”. Ecco la descrizione: “Surplex è un tracker VR per tutto il corpo, nascosto in un paio di scarpe eleganti e comode. Grazie a 480 sensori di pressione, Surplex è in grado di tracciare i movimenti del corpo con grande precisione, anche quando si compiono piccoli movimenti. Inoltre, non è necessario essere confinati in uno spazio limitato o aggrovigliati con cavi e cinghie come avviene con altri tracker VR. Surplex è la vostra arma segreta per un’esperienza VR coinvolgente. Al momento, supportiamo solo le cuffie VR attraverso SteamVR e quindi è necessario un pc in funzione allo stesso tempo. Le cuffie VR standalone e le cuffie AR non supportano direttamente il Full Body Tracking; il motivo principale è che non è stato creato un livello di protocollo universale”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il nostro itinerario tra il Lotto e il Superenalotto e i loro numeri vincenti conduce direttamente alla smorfia napoletana, mediante i cui significati anche noi de IlSussidiario.net proviamo a darvi un suggerimento per la vostra giocata, prendendo spunto da una notizia di attualità, dalla quale provvederemo a selezionare i numeri che potrete – qualora lo vogliate – barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la notizia del giorno alla morte della Regina Elisabetta II, avvenuta giovedì 8 settembre 2022 presso il castello di Balmoral, in Scozia, dove la sovrana era solita trascorrere le sue vacanze estive. In queste ore è stato proclamato nuovo re d’Inghilterra il figlio, Carlo III, che governerà con la regina consorte Camilla Parker Bowls. Quali sono i numeri connessi a questa news di carattere “reale”? Iniziamo con il numero 73 (regina), per proseguire quindi con il 13 (morte). Ci sono poi il 79 (re), il 90 (regno) e, infine, il 60 (trono).

