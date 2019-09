Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 10 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 10 SETTEMBRE 2019

Lotto, Superenalotto e 10eLotto si preparano con nuove estrazioni a sorprendere ancora una volta tutti gli appassionati. La nuova settimana di settembre si apre dunque con un importante appuntamento con la fortuna. Dopo aver sconfitto ogni aspettativa negativa legata al concorso dello scorso sabato, riuscendo a regalare ad alcuni fortunelli delle vincite inaspettate, i giochi tornano protagonisti. Secondo la statistica rilasciata da Agipro News, il 10eLotto ha premiato infatti con più di 2,8 milioni di euro un giocatore di Roma che ha realizzato un 9 Doppio Oro con modalità frequente. La vincita non conquista solo il primo posto sul podio delle vincite della singola estrazione, ma anche al secondo posto di quelle registrate nel corso dell’anno. Ricordiamo che il record per ora è legato alla vincita di 5,4 milioni di euro avvenuta lo scorso 14 febbraio a Marcianise, in provincia di Caserta. Ritornando agli ultimi dati, in seconda posizione troviamo un vincitore di Milano con 50 mila euro in premio ottenuti grazie ad un 9 oro. Segue un bottino da 20 mila euro indovinato con un 9 nella provincia di Siracusa, ad Avola. Il montepremi annuale invece ammonta per ora a 3,1 milioni di euro. Per quanto riguarda il Lotto, la vincita maggiore è finita nella provincia di Bologna grazie ad un appassionato di Budrio. Sono cinque i numeri centrati su Bari, del valore di 26.970 euro. Segue Napoli con bottino da 24 mila euro grazie ad una quaterna secca e un premio da 22.500 euro consegnato ad un giocatore di Civitella Val di Chiana, in provincia di Arezzo.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Ancora imbattuto il Jackpot, che nell’estrazione del SuperEnalotto di oggi offrirà sul vassoio d’argento ben 62,8 milioni di euro. Il montepremi continua ad aumentare grazie all’assenza registrata nel concorso dello scorso sabato, dove le quote più piccole hanno subito un leggero crollo. Vince il primo posto delle vincite il 5 con premio da circa 40 mila euro, realizzato da sei giocatori. Sono quattro invece i vincitori legati alle sorti del 4+, del valore di circa 38 mila euro. Saliamo invece fino a 139 per gli appassionati che hanno indovinato il 3+, del valore di 2.810 euro, mentre 650 tagliandi vincenti registrano il premio da 380,03 grazie al 4. La statistica prosegue con il 3 ed il premio da 28,10 euro, mentre i vincitori sono in tutto 26.305. In penultima posizione troviamo invece il 2 da 5,18 euro con 441.762 appassionati fortunati, dato che l’ultimo posto viene centrato ancora una volta dallo 0+. Il premio da 5 euro viene distribuito a 35.606 patecipanti, mentre il premio da 10 euro associato alla vincita dell’1+ viene realizzato da 15.636 giocatori. Infine abbiamo i 100 euro del 2+, registrato da 2.364 biglietti fortunati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Ancora poche ore di tempo e scopriremo tutto sulla nuova estrazione del SuperEnalotto, a partire dal destino del Jackpot. Finora la sestina vincente ha scelto di non apparire fra i numeri estratti, preferendo non concedersi a qualcuno degli appassionati in gara. Il nuovo concorso di oggi rimette in moto speranze e sogni, anche grazie alla possibilità di affrontare subito una prima spesa con il bottino appena realizzato. La nostra Rubrica oggi vi parlerà di una delle iniziative presenti su KickStarter che ha riscosso particolare interesse da parte degli investitori. Parliamo di Powerup 4.0, un aeroplano di carta del tutto controllabile tramite il proprio smartphone, dotato di autopilota, misuratore telemetrico, luci per la notte, due sensori e con una corazza robusta. Utilizzare il kit di Powerup 4.0 è molto semplice: basta prendere un qualsiasi pezzo di carta e trasformarlo in un aeroplanino, proprio come si faceva una volta. Poi bisogna aggiungere il modulo previsto per il controllo da remoto e le eliche per il volo, associando il dispositivo al proprio smartphone. In pochi minuti il giorno è fatto: il nostro modellino sarà già pronto per volare. Anche se il lancio del progetto è avvenuto solo pochi giorni fa, i versamenti per ora hanno superato i 219 mila euro, contro un goal da oltre 36 mila e la possibilità di partecipare all’asta ancora per 51 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto ci svelerà presto quali numeri vincenti verranno estratti nel concorso di oggi: abbiamo ancora una manciata di ore a disposizione prima che l’estrazione abbia inizio e vengano stabiliti i premi. L’appuntamento raccoglierà ancora una volta tutti gli appassionati dello Stivale che vogliono tentare la fortuna e sperano in una o più vincite. Naturalmente il gioco prevede la scelta iniziale dei numeri da giocare, una decisione che spesso mette in crisi molti partecipanti. La nostra Rubrica però è sempre pronta ad aiutarvi e per oggi abbiamo già individuato quale notizia sottoporre al verdetto della smorfia napoletana. Parliamo di curiosità e in particolare di quale documento del passato l’FBI abbia letto con maggiore frequenza. Sembra che il testo risalga al 1950 e che riguardi un avvistamento UFO ad opera di un agente speciale. Guy Hottel infatti all’epoca ha inviato un breve rapporto ai suoi superiori riguardo a tre dischi volanti di forma circolare, precipitati in Nuovo Messico e con all’interno tre corpi di origine aliena. Anche se la presenza del documento potrebbe rappresentare una sorta di prova dell’esistenza degli alieni, in realtà i federali non hanno mai ritenuto l’avvistamento come un indizio utile per avviare un’indagine. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’alieno, 39, il disco, 55, il volo, 58, l’avvistamento, 11, e il poliziotto, 17. Come Numero Oro scegliamo invece il numero 3, come i dischi volanti avvistati quasi 70 anni fa.



