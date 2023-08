Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 11 agosto 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 11 AGOSTO 2023

La notte dei desideri è passata, ma non di certo la caccia ai ricchi premi in denaro offerti dall’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto! Anche oggi, venerdì 11 agosto 2023, il sorteggio avverrà puntuale e distribuirà vincite in denaro a chi riuscirà a indovinare in tutto o in parte le mosse della Dea Bendata.

Per ingannare l’attesa e prepararsi al fatidico momento, vediamo un po’ che cosa è successo durante l’ultimo concorso del Lotto, in modo da cercare di capire quali potrebbero essere i prossimi numeri fortunati di oggi. Dopo l’estrazione di giovedì 10 agosto, il 76 su Milano si conferma leader dei numeri ritardatari con le sue 126 assenze, a cui seguono il 25 su Genova, assente da 116 turni, il 77 su Palermo da 107, il 28 su Cagliari a 104 e il 12 su Roma a 99.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dal Lotto al Superenalotto, ricordiamo che questa sera si concorre per la bellezza di 38,9 milioni di euro, un jackpot a dir poco strabiliante. Il “6” manca davvero da tanto tempo, si parla di quasi due mesi, e chissà che non sia finalmente arrivato il momento di acchiappare questa cifra pazzesca! Se guardiamo al concorso precedente, scopriamo che sono stati indovinati 4 “punti 5” da 47.681 euro ciascuno, a cui si aggiungono 665 “punti 4” da 315 euro, 23.048 “punti 3” da 26 euro e infine 359.372 “punti 2” da 5 euro.

Vediamo ora un istante le quote SuperStar del Superenalotto. Giovedì si sono registrati 6 “4 stella” da 31.544 euro, poi 115 “3 stella” da 2.604 euro, 1.457 “2 stella” da 100 euro, poi ancora 8.979 “1 stella” da 10 euro e 19.111 “0 stella” da 5 euro tondi.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Passiamo ora a sognare come potreste spendere o investire il denaro in palio con il jackpot del Superenalotto! C’è chi sogna una bellissima vacanza, oppure un investimento che garantisca sicurezza per il futuro, ma può essere interessante anche supportare progetti originali e indipendenti come quelli pubblicati sulla piattaforma Kickstarter.

Tra quelli che hanno catturato di più la nostra attenzione, vi proponiamo ELO Vagabond, che promette di trasformare il vostro smartphone con sistema operativo iOS o Android in un vero e proprio controller per i videogiochi! Se siete appassionati oppure se i vostri bambini amano giocare ai videogiochi, questo progetto potrebbe rivelarsi molto simpatico da supportare!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Se siete ancora assillati dai dubbi e non sapete proprio quali numeri giocare al Superenalotto, ma anche al Lotto e al 10eLotto, veniamo in vostro soccorso con la nostra rubrica che guarda alla cronaca attuale e la filtra attraverso la Smorfia Napoletana. Concentriamoci su una notizia decisamente curiosa fornita dall’Ansa: per 1 persona su 5, la mozzarella di bufala è ottima anche a colazione. Il primo numero che possiamo trarre è senza dubbio il 3, appunto la mozzarella, ma anche l’11 che rappresenta l’atto di mangiare questa ghiotta pietanza e il 12, che simboleggia propriamente la mozzarella di bufala. D’altro canto, la colazione è il numero 35, e il 21 è proprio la buona colazione.

