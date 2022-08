Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 11 agosto, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 11 AGOSTO 2022

In questo giovedì 11 agosto 2022 vanno nuovamente in scena le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 96/2022. Andiamo intanto a osservare, riavvolgendo il nastro temporale, quanto è accaduto nel concorso di martedì, a cominciare dal Lotto. Il portale Agipronews riferisce che a essere premiata è stata la Liguria: a Genova è stata centrata una vincita da oltre 52mila euro, la più alta dell’ultimo concorso. La fortuna si ferma anche in Campania: a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, è stata realizzata una vincita da 23.750 euro, mentre a Marano di Napoli sono stati vinti 13.500 euro. Si festeggia anche in Puglia: a Barletta, in provincia di Bari, sono stati conquistati oltre 16mila euro, mentre a Fasano, in provincia di Brindisi, è arrivata un’altra vincita da 9.500 euro, per un bottino regionale complessivo di oltre 25mila euro. Doppietta in Sicilia: a Sambuca di Sicilia e a Sciacca, in provincia di Agrigento, sono state centrate due vincite da 9.750 euro ciascuna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 640,8 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi, 11 agosto 2022

Per ciò che riguarda il 10eLotto, premiata l’Emilia-Romagna, dove sono state realizzate quattro vincite, per un totale di 100mila euro. La più alta arriva da Sassuolo, in provincia di Modena, grazie a un 9 Oro da 50mila euro, seguita da un 8 Oro dal valore di 30mila euro realizzato a Parma, mentre a Cesena e Reggio Emilia sono stati vinti 10mila euro rispettivamente con un 8 e un 6. Le altre due vincite più alte di giornata, dal valore di 50mila euro, sono state invece messe a segno a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, e Corridonia, in provincia di Macerata, sempre con un 9 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,9 milioni di euro, per un totale di oltre 2,2 miliardi di euro da inizio anno.

Lotto Superenalotto 10eLotto/ Numeri vincenti e fortunati: estrazioni 9 agosto 2022

LOTTO, RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il concorso Sisal numero 96 del Superenalotto andrà in scena nella serata di oggi, giovedì 11 agosto 2022. Ricordiamo che l’assenza del 6 si protrae ormai da oltre un anno e ha consentito al montepremi di arrivare a toccare quota 251,8 milioni di euro, cifra a dir poco stratosferica e in grado di stravolgere l’esistenza di colui o colei che riuscirà ad accaparrarsela.

Intanto, nel concorso di martedì 9 agosto sono stati tredici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 22.370,66 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 35.639 euro ciascuno. Rammentiamo altresì che il jackpot messo in palio dal Superenalotto è il più alto nella storia delle lotterie europee, davanti ai 220 milioni di euro vinti con l’EuroMillions nell’ottobre 2021 in Francia. Il podio mondiale delle vincite di tutti i tempi è invece dominato dagli Stati Uniti: sul gradino più alto si piazzano gli 1,586 miliardi di dollari vinti con il Powerball il 13 gennaio 2016, che vennero divisi tra i tre fortunati possessori dei tagliandi in California, Florida e Tennessee.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi, 9 agosto 2022

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di maxi-vittoria? Ci si possono togliere parecchi sfizi, ovvio, ma si può anche fare del bene e aiutare il prossimo con una parte della somma agguantata. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può fare affidamento ai consigli della nostra rubrica, fondata sulla piattaforma Kickstarter, che dà spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali attendono soltanto di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “DayChaser – Lo zaino da viaggio definitivo per l’attrezzatura fotografica”. La descrizione recita: “Comoda, versatile e realizzata con materiali di qualità militare, questa borsa può trasportare l’attrezzatura fotografica ovunque. DayChaser racchiude anni di esperienza nella fotografia di viaggio in un unico zaino. Include un numero illimitato di configurazioni, in modo che possiate trasportare qualsiasi cosa (fotocamere, vestiti, acqua) in qualsiasi combinazione desideriate, lasciando spazio per l’essenziale quotidiano di cui si ha bisogno quando si viaggia. Le borse da viaggio devono essere comode, soprattutto con l’attrezzatura fotografica pesante”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

L’itinerario tra i numeri del Lotto e del Superenalotto fa tappa presso la stazione della smorfia napoletana, che ci aiuta a comprendere il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, proviamo anche noi a darvi un nostro suggerimento, partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla vittoria della Supercoppa Europea del Real Madrid ai danni dell’Eintracht Francoforte, sconfitto per due reti a zero nella finalissima di Helsinki per effetto delle reti messe a referto – una per tempo – da Alaba e Benzema, quest’ultimo sempre più avviato alla conquista del prossimo Pallone d’Oro. Si tratta della quinta Supercoppa Europea della storia delle Merengues, che così giungono al 94esimo trofeo conquistato. È il quarto trionfo invece per Carlo Ancelotti (che di trofei ne ha vinti 23), il quale stacca il collega Pep Guardiola, fermo a quota tre. Quali sono i numeri legati a questa news di carattere calcistico? Iniziamo con il 70 (finale), per proseguire quindi con il 55 (campione). Ci sono poi il 19 (gara), l’1 (calcio) e il 63 (trofeo). L’augurio che vi rivolgiamo è che questa combinazione si riveli foriera di buona sorte per tutti voi lettori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA