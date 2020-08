LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 11 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 11 AGOSTO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 11 agosto 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 78/2020. Il concorso del Lotto e 10eLotto ritorna anche questa sera per rivelarci i premi distribuiti e i numeri vincenti. Fra poco scopriremo tutto sull’estrazione, compresa la classifica delle vincite e i premi maggiori distribuiti in tutte le regioni italiane. In attesa del risultato, rivediamo la statistica dello scorso sabato e la precedente classifica. In testa il Lotto con la provincia di Varese: un fortunello di Gallarate ha imbroccato un terno e tre ambi sulla Nazionale per un bottino da 23.750 euro. Segue Brindisi con un tesoretto da 18.750 euro e infine Ancora con 16.912,50 euro. Il 10eLotto premia invece un appassionato di San Giorgio a Liri, in quel di Frosinone, con un 8 Doppio Oro del valore di 20 mila euro. A parimerito la provincia di Salerno con Paestum, dove si è registrato un 9. Infine un 6 Doppio Oro a Cardito, in provincia di Napoli, con una vincita da 12 mila euro e Martinsicuro, in provincia di Teramo con un 4 Oro da 12 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot e SuperEnalotto di nuovo insieme per questa serata dedicata al concorso della Sisal. 24,5 milioni di euro per il montepremi più atteso negli ultimi mesi e la possibilità di vincere anche le quote secondarie. In attesa dell’estrazione, rivediamo la classifica delle vincite dello scorso sabato e i premi distribuiti. In testa il 5 da oltre 37 mila euro con cinque vincitori, mentre quattro fortunelli si portano a casa più di 31 mila euro grazie al 4+. Segue il 3+ con un bottino da 2.407 euro e 136 giocatori, mentre il 4 premia 694 appassionati con 315,17 euro a testa. Il 3 regala invece 24,07 euro a ciascuno dei suoi 25.106 vincitori, mentre il 2 ritorna ai minimi storici con un tesoretto da 5 euro. La quota è stata centrata da 377.626 biglietti fortunati. In ultima posizione troviamo anche lo 0+, sempre con un bottino da 5 euro e 19.248 vincitori. A salire troviamo i 10 euro dell’1+, consegnati a 8.867 partecipanti. Infine il 2+ da 100 euro, realizzato da 1.571 giocatori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto e il Jackpot hanno già preparato la tavolata con i premi in previsione del concorso di questa sera. Il gioco della Sisal si prepara a premiare tanti giocatori in gara e a svelare il mistero che riguarda la sestina vincente. Prima di partecipare all’estrazione, assicuriamoci di avere già un progetto in cantiere su cui investire la prima fetta del nostro tesoretto. La nostra Rubrica ha già fatto un passo avanti in questa direzione e grazie a KickStarter, ha trovato per voi un’idea piùche utile per gli appassionati di informatica. CutiePi Tablet è infatti un dispositivo utile per trasformare un monitor esterno in una tastiera virtuale con tanto di trackpad. CutiePi si può usare però anche da solo: il kit in Raspberry Pi è portatile e conveniente, open source e codificabile. Si potrà caricare il proprio progetto in Pi e portarlo sempre con sè, grazie alla comoda maniglia posta sul lato anteriore del dispositivo: si trasformerà in un’avanzatissima valigetta dal peso ridotto. A tre giorni dalla conclusione dell’asta, il goal da oltre 30 mila euro invece è già stato realizzato. Grazie al contributo di più di 760 sostenitori, i fondi raccolti fino ad ora si aggirano attorno ai 118 mila.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per accogliere tutti gli appassionati del gioco italiano che questa sera parteciperanno al nuovo concorso. La gara a premi sta per iniziare ed è meglio assicurarsi di aver completato tutti gli step necessari per riscuotere uno dei premi previsti. Si parte ovviamente dai numeri da giocare e dalla schedina da compilare: avete già trovato la vostra combinazione preferita? Se siete a corto di idee, potete sempre fare affidamento sul consiglio della nostra Rubrica. Grazie alla smorfia napoletana, scopriremo quali numeri associare alla news scelta per oggi, che ci parla di uno dei prodotti più costosi al mondo. Il caviale di limone hainfatti la forma di un peperoncino jalapeno ed è in grado di produrre piccole perle che ricordano molto il caviale. Questo particolare tipo di caviale si trova nella pianura costiera australiana ed è diventato in poco tempo uno degli ingredienti più ricercati dagli chef stellati di tutto il mondo. Il sapore invece ricorda molto un mix fra il limone e il lime. Le perle del frutto però vengono usate anche solo come guarnizione dei piatti gourmet e la loro particolarità riguarda appunto il sapore acido che esplode ad ogni morso. Secondo il mercato attuale, il suo valore si aggira fra i 200 e i 300 dollari al kg. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il caviale, 26, il frutto, 52, la perla, 90, il limone, 49, e il costo, 75. Scegliamo inoltre l’Australia, 67, come Numero Oro per tutti gli amici che prevedono di giocare anche al 10eLotto.



