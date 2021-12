Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto: oggi 11 dicembre 2021

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Ora rivolgiamo la nostra attenzione agli esiti di Lotto e 10eLotto, con i numeri vincenti di oggi. Dopo aver vagliato poco fa quelli del Superenalotto (rimaniamo in attesa di conoscere se sia stato centrato da qualche fortunato scommettitore il maxi-jackpot in palio, ndr), intraprendiamo il nostro abituale viaggio fra le estrazioni di questi due concorsi. Anche stavolta, come facciamo di consueto, vi rinnoviamo l’esortazione a controllare con cura la vostra bolletta di gioco, ricorrendo anche ai canali ufficiali del gioco o servendovi della vostra ricevitoria di fiducia.

Respingete la smania di cestinare la vostra schedina in pochi attimi, poiché spesso può accadere che le vincite si sottraggano a una prima lettura. Di seguito, vi riportiamo i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, che delineano il quadro dei concorsi dopo il Superenalotto. (Agg. di Alessandro Nidi)

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI E I SIMBOLI DEL SIMBOLOTTO

Estrazione 10eLotto n°148 del 11/12/2021

5 – 11 – 16 – 17 – 22 – 35 – 37 – 39 – 41 – 51 – 56 – 57 – 63 – 73 – 74 – 77 – 80 – 84 – 88 – 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 89

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 89 – 74

Extra: 1 – 3 – 20 – 25 – 29 – 30 – 32 – 34 – 48 – 53 – 55 – 58 – 59 – 61 – 64

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n°148 del 11/12/2021 BARI 89 74 77 56 53 CAGLIARI 41 17 30 59 3 FIRENZE 16 35 32 25 61 GENOVA 11 80 41 1 59 MILANO 84 88 74 34 89 NAPOLI 56 63 20 48 51 PALERMO 22 37 58 30 35 ROMA 39 57 25 29 50 TORINO 73 5 30 25 31 VENEZIA 37 51 64 55 48 NAZIONALE 31 5 86 62 45

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Il Superenalotto fa ritorno anche questa settimana con una nuova estrazione, che mette in palio un Jackpot da urlo. Qualora qualcuno dovesse indovinare la sestina magica, questi conquisterebbe un montepremi pari a 123,1 milioni di euro. È logico allora che, in data odierna, sabato 11 dicembre 2021, si respiri un clima di grande attesa: noi de “Il Sussidiario” abbiamo annotato i numeri estratti in tempo reale, in maniera tale da essere assolutamente sicuri di offrire a tutti gli interessati una panoramica onnicomprensiva dei concorsi a premi previsti per la giornata di oggi, per poi deviare la nostra attenzione sugli esiti di Lotto e 10eLotto.

Vi diamo appuntamento a tra poco per lo svelamento dei numeri vincenti di Lotto e 10eLotto e vi auguriamo, ancora una volta, buona fortuna con i numeri vincenti del Superenalotto! (Agg. di Alessandro Nidi)

Ultima estrazione Superenalotto n. 148 del 11/12/2021

Combinazione vincente

7 64 17 45 76 81

Numero Jolly

42

Superstar

72

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 11 DICEMBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 11 dicembre 2021: mancano solo poche ore e poi scopriremo quali sono i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 148/2021. Prima però diamo un’occhiata alle quote assegnate nell’ultimo concorso del Lotto, quello di giovedì 9 dicembre 2021. Come riportato da agipronews.it, grande protagonista è stata la Lombardia, dove sono stati vinti oltre 96mila euro. La vincita più ricca è arrivata a Sirtori, in provincia di Lecco, dove un fortunato ha portato a casa un bottino da 62mila euro con una puntata da un euro sui numeri 31-35-59-61-69 su tutte le ruote indovinando 10 ambi, 10 terni, una quaterna e una cinquina. Vincita importante anche in Calabria: a Casali del Manco (provincia di Cosenza) una giocata complessiva da 5 euro sui numeri 5-8-35-41-62 sulla ruota di Venezia, ha fruttato sei ambi, quattro terni e una quaterna per un totale di 27.830 euro intascati.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 4,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre un miliardo dall’inizio del 2021. E il 10eLotto? E’ sempre il portale agipronews.it ad informarci che vincite complessive per 94mila euro sono state assegnate in Puglia, la più alta è stata realizzata a Foggia, dove un fortunato giocatore ha indovinato un 9 Oro da 50mila euro con una puntata da 3 euro su un’estrazione frequente. Bene anche la Sicilia con un bottino totale di 46mila euro: a Palermo e a Torregrotta, in provincia di Messina, sono stati centrati due 9 da 20mila euro ciascuno, mentre a Ispica, in provincia di Ragusa, si fa festa con un 7 Oro da 6mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 18,5 milioni di euro in tutta la Penisola, per un totale che supera i 3,9 miliardi da inizio 2021.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Diamo ora uno sguardo alle quote assegnate con l’ultimo concorso del Superenalotto. Qual è stato il premio più alto assegnato giovedì? Senza dubbio quello da 186.123,14 euro fatto proprio dal fortunato giocatore che ha fatto “5”. Il “4” è stato invece più democratico: ha premiato 459 concorrenti con 413,59 euro. E il “3”? I 28,81€ di premio sono andati a 19.807 anoni. I 5,53 euro associati al “2” sono andati invece a 320.1516 persone. Concentriamoci ora sul SuperStar: in questo caso la medaglia d’oro delle vincite è andata ai due giocatori che hanno fatto “4 Stella” vincendo così 41.319,00 euro. Il “3 Stella” ha premiato 98 persone con 2.881,00 euro, mentre i 100 euro del “2 Stella” sono andati a 1.635 concorrenti. Capitolo “1 Stella”: i 10 euro correlati al premio sono andati a 11.774 giocatori.

Lo “0 Stella” invece ha assegnato 5 euro a 26.631 anonimi. Chiusura riservata ai premi Seconda Chance 1 e 2: i 50 e 3 euro loro associati sono andati rispettivamente a 106 e 15.936 persone.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 123.100.000 €: come investirlo in caso di vittoria? Noi de ilsussidiario.net siamo soliti suggerire ai nostri lettori di destinare una piccola parte dell’eventuale vincita al finanziamento di uno dei tanti progetti innovativi presenti sulla piattaforma kickstarter.com. Oggi vogliamo presentarvi in particolare “Vie Zone – I neuro auricolari che ti aiutano a concentrarti e rilassarti”. I progettisti parlano di “auricolari dal design elegante che scansionano il tuo cervello, alleviano lo stress e ti aiutano a concentrarti meglio durante qualsiasi compito”.

E ancora: “Vie Zone sono i neuro auricolari che analizzano la tua attività cerebrale e usano il neurofeedback musicale e per aiutarti ad alleviare lo stress e raggiungere la concentrazione ottimale e rimanerci più a lungo. Con Vie Zone puoi rimanere calmo e concentrarti sempre e ovunque”. Curiosi di vedere come funzionano coi vostri occhi? Allora cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Smorfia Napoletana del Lotto e del Superenalotto che torna d’attualità in questo sabato 11 dicembre 2021. Come sempre a noi de ilsussidiario.net piace dedicare uno spazio di approfondimento alla ricerca – si spera fortunata – dei numeri da giocare secondo la Smorfia partenopea. Tra gli eventi che più hanno attirato la nostra attenzione nelle ultime ore non può non esserci la morte di una grande regista come Lina Wertmuller, di cui oggi si sono tenuti i funerali alla Chiesa degli Artisti a Roma.

Scegliamo allora cinque numeri per dedicarle una giocata: partiamo dal 21 di “donna”. Proseguiamo con il 18 di “regista” e con il numero 81 di “artista”. Inevitabile un richiamo al “funerale”, numero 90, celebrato oggi. Chiusura per la parola “memoria”, numero 70 della Smorfia Napoletana, perché su una cosa tutti sono d’accordo: Lina Wertmuller sarà indimenticabile.



