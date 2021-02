LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 11 febbraio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 11 FEBBRAIO 2021

Manca sempre meno alle prossime estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 11 febbraio 2021: ancora qualche ora e poi scopriremo i nuovi numeri vincenti del concorso Sisal numero 18/2021. Nell’attesa possiamo dare uno sguardo ai dati forniti da Agipronews e relativi alla prima estrazione della settimana, quella dello scorso 9 febbraio. Ebbene, il ritorno dell’1 sulla ruota di Napoli, massimo centenario con 113 estrazioni mancanti alle spalle, ha fruttato vincite nel Lotto per oltre 3,3 milioni di euro. La più alta è stata registrata a Ovindoli, in provincia de L’Aquila, dove un giocatore ha centrato un terno da 11mila euro. Tra le altre vincite anche quella a Proverno, in provincia di Latina dove è stato centrato il premio da 50 mila euro con l’opzione Lottopiù grazie a una giocata da 5 euro sulla ruota di Roma che ha portato a 6 ambi, 4 terni e una quaterna. Vincita da 47.500 euro anche a Osio Sotto (Bergamo) grazie ad un terno. In tutto i premi distribuiti nell’ultimo concorso Lotto sono stati oltre 9,4 milioni di euro, per un totale di 141,8 milioni dall’inizio del 2021.

Diamo ora uno sguardo al 10eLotto dopo è stata centrata una vincita da 50 mila euro da due fortunati giocatori a Torino e Catanzaro centrando 9 numeri su 10con una puntata da 4 euro, entrambi puntando su un’estrazione frequente e centrando il Numero Oro. A seguire in ordine di vincita anche quattro premi da 20mila euro a Sansepolcro (AR), Milano, Palagiano (TA) e Palermo (PA). In totale nell’ultimo concorso 10eLotto sono stati distribuiti 35 milioni di euro, mentre dall’inizio del nuovo anno sono stati 520 milioni di euro.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Oltre a Lotto e 10eLotto, questa sera, giovedì 11febbraio 2021, ci sarà spazio anche per un’altra imperdibile estrazione del SuperEnalotto. Si accendono i riflettori sul nuovo concorso in vista del jackpot del gioco che ormai tiene tutti con il fiato sospeso. Il motivo è presto detto: il montepremi in palio per la nuova estrazione ha raggiunto ormai cifre vertiginose e quasi impronunciabili. Si parla infatti di un jackpot del valore di 105,4 milioni di euro, tale da conquistarsi il titolo di settimo nella storia del gioco. La passata estrazione del SuperEnalotto non ha permesso ad alcun giocatore di centrare la fatidica sestina che potrebbe portare ad un cambio di vita radicale per il fortunatissimo concorrente che riuscirà a centrare il “6”. Lo scorso martedì, tuttavia, in sei appassionati del Superenalotto sono arrivati ad un solo passo dal sogno fermandosi però a cinque numeri in schedina indovinati, tali da fruttare a ciascuna di loro una vincita di 33.372,26 euro a testa. L’ultimo “6” intercettato risale ormai a diversi mesi fa, esattamente allo scorso luglio, quando un concorrente a Sassari riuscì a vincere il premio di 59 milioni di euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Si parla tanto del jackpot super milionario del Superenalotto e molto poco di ciò che sarebbe possibile fare con tutto il denaro a disposizione in caso di vincita. Il sogno degli italiani resta sempre quello di compare casa e mettere da parte il denaro necessario per poter vivere serenamente anche in futuro. Ma pensando agli oltre 100 milioni di euro che sarebbe possibile vincere, in cosa potrebbe essere investita una piccola parte di essi?A fornire alcuni spunti di riflessione e ispirazione ci pensa come sempre il nostro consueto appuntamento con la rubrica sui principali progetti contenuti sulla piattaforma Kickstarter. In primo piano questo giovedì 11 febbraio troviamo la seconda edizione del gioco di ruolo “The one Ring”, ambientato nel mondo de Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, disegnato da Francesco Nepitello. Un progetto che strizza l’occhio ai veri appassionati del genere e che potrai decidere di sostenere se davvero è stato in grado di ispirarti. Per approfondire ulteriormente, cliccate qui e valutate personalmente se merita o meno la vostra attenzione!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ed eccoci giunti al nuovo appuntamento che mette d’accordo appassionati del Superenalotto ed amanti della Smorfia Napoletana. Cosa hanno in comune i due mondi? Indubbiamente i numeri e l’inesauribile fonte di ispirazione utile a mettere in fila le sei cifre che potrebbero portare ad avvicinare sempre di più gli appassionati del gioco Sisal al maxi jackpot messo in palio per la giornata di oggi. Il nostro compito sarà quello di partire da una notizia di attualità dalla quale estrapolare i numeri forniti dalla Smorfia Napoletana e che potreste decidere di mettere in gioco sulla propria schedina in vista della nuova estrazione odierna. Tra le news del giorno la decisione della Cassazione che ha detto “no” all’assegno di mantenimento alla ex moglie che non cerca lavoro. Il 28 secondo la Smorfia rappresenta la Cassazione mentre il 61 il giudice di Cassazione; il marito è rappresentato dal 27, mentre le accuse alla moglie dal 34. Chiudiamo la nostra carrellata di numeri con il 78 (divorzio) ed il 55 che rappresenta il lavoro.



