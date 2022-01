Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 11 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 11 GENNAIO 2022

Tutto pronto per le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, 11 gennaio. Quali saranno i numeri vincenti del concorso Sisal n. 5/2022? Prima di scoprirlo diamo un’occhiata alle quote assegnate nel concorso di sabato 9 gennaio 2022. Il portale agipronews.it ci dice che la vincita più alta di giornata è stata assegnata a Scano di Montiferro, in provincia di Oristano, dove sono stati vinti 15.250 mila euro sulla ruota Nazionale con tre ambi e un terno. Spazio poi alle tre giocate vincenti da 9.750 euro registrate in Campania: due sono arrivate a Mariano di Napoli e una a Pompei, sempre in provincia di Napoli, grazie a tre ambi e un terno.

Festa anche a Scafati, in provincia di Salerno, dove tre ambi e un terno hanno regalato 9.375 euro. L’ultimo concorso del Lotto, ha distribuito 3,4 milioni di euro in tutta Italia, mentre dall’inizio del 2022 le vincite totali ammontano a oltre 19 milioni di euro. E il 10eLotto? In questo caso la vincita più alta del giorno è arrivata nella Capitale con un 6 Oro da 10 mila euro. Fino ad oggi nel 2022 il 10eLotto ha distribuito premi per oltre 85 milioni di euro.

LE QUOTE DEL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Occupiamoci adesso delle quote del Superenalotto. Il premio più alto è stato quello da 66.426,74 euro fatto proprio da 4 giocatori che hanno fatto “5”. Il “4” è andato invece a 756 concorrenti che hanno vinto 364,01 euro. Il “3”? E’ valso 31,84 euro a 25.730 fortunati. Ultimo premio del Superenalotto il “2” da 6,50 euro, finito nelle tasche di 389.066 giocatori. Capitolo 10eLotto? Ancora una volta il premio più alto di giornata è stato quello associato al “4 Stella”: due gli anonimi giocatori che hanno festeggiato una vincita da 36.401,00 euro. Il “3 Stella” da 3.184,00 euro ha premiato 136 concorrenti, mentre i canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 2.104 persone.

I 10 euro dell’1 Stella sono finiti nelle tasche di 15.402 persone. E lo “0 Stella”? I 5 euro sono andati a 39.339 giocatori. Chiusura per i premi Seconda Chance 1 e 2: i 50 e 3 euro loro associati sono finiti rispettivamente nelle tasche di 147 e 22.182 concorrenti.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi, martedì 11 gennaio 2022, ammonta a 137.500.000 euro. Se foste voi a vincere avreste la generosità per destinare una piccola porzione di questa somma al finanziamento di uno dei tanti progetti innovativi meritevoli di sostegno economico per spiccare il volo. Ce ne sono sempre molti sulla piattafomra di fundraising Kickstarter, e oggi vogliamo parlarvi in particolare di “Aquaboard”, progetto che punta a raggiungere i 17mila euro di finanziamento entro febbraio. Gli sviluppatori descrivono in questo modo la loro invenzione: “Si sa che il mare può essere impressionante e persino spaventoso per molte persone, soprattutto quando muovono i primi passi.

Noi vogliamo aiutare i nostri giovani a scoprire questo bellissimo mondo sottomarino in modo sicuro e delicato. Quindi come possiamo rendere i nostri futuri protettori del mondo acquatico consapevoli di questo e allo stesso tempo aiutarli a imparare a nuotare? Abbiamo pensato al concetto di un mini sottomarino, un sogno d’infanzia. Da qui, ci è venuta l’idea della forma dell’oblò e di ciò che rappresenta: la sicurezza, una finestra su un altro mondo, l’avventura, il tutto senza avere la testa nell’acqua e l’abbiamo incorporato in una tavola da nuoto”. Curiosi di vedere di che si tratta? Allora non perdete tempo e cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Torna l’appuntamento con la Smorfia Napoletana del Lotto e del Superenalotto. Su quali numeri possiamo puntare nei concorsi odierni? Come sempre non disponendo di una palla di vetro la sola cosa che possiamo fare è affidarci alla sorte. Noi proviamo a darle la mano, prendendo un evento che ha colpito la nostra attenzione e chiedendo alla Smorfia partenopea di interpretarlo. Nelle ultime ore si parla molto della conferenza stampa di Mario Draghi sull’obbligo vaccinale per gli over-50. Puntiamo allora anzitutto sul numero 56 di “conferenza”, poi sul numero 84 di “giornalista”. Per indicare l’obbligo vaccinale?

La parola giusta è “obbligo”, associata al numero 25, seguita da “vaccino”, numero 70. Gran finale con il protagonista della conferenza stampa, il premier Draghi, che identifichiamo con il numero 45 di “presidente”.



