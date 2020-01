LOTTO, SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 11 gennaio 2020

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Lotto, 10eLotto e Superenalotto hanno dato il loro responso. Tutto è pronto per permettervi di controllare se qualcuno di voi lettori ha vinto, magari il bottino più ambito, il Jackpot del Superenalotto. Per il momento l’emozione è tanta e i numeri diffusi dai monopoli di Stato sono pronti per essere presi d’assalto. E se arrivare al Jackpot del Superenalotto si rivelasse impresa troppo ardua, allora magari un terno al Lotto o il 10eLotto potrebbero essere ben più di una consolazione. E ora, raccomandandovi sempre di giocare responsabilmente e di controllare in ogni caso i vostri tagliandi anche in ricevitoria, ecco i numeri vincenti del Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi: sono arrivati.

Estrazione 10eLotto n°5 del 11/01/2020

1 – 2 – 5 – 8 – 25 – 26 – 27 – 33 – 37 – 40 – 46 – 47 – 62 – 74 – 77 – 80 – 81 – 82 – 84 – 88

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 74

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 74 – 46

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 5 del 11/01/2020

COMBINAZIONE VINCENTE

36 72 34 38 81 63

NUMERO JOLLY

18

SUPERSTAR

63

Lotto, estrazione n°5 del 11/01/2020 BARI 74 46 5 36 15 CAGLIARI 2 27 1 30 50 FIRENZE 77 84 31 14 15 GENOVA 47 82 43 55 2 MILANO 26 82 69 75 66 NAPOLI 37 80 40 53 41 PALERMO 62 80 16 1 42 ROMA 88 81 54 24 90 TORINO 8 33 11 51 6 VENEZIA 25 40 10 74 51 NAZIONALE 60 38 34 49 67

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Numeri ritardatari che tornano a farci compagnia anche in questo sabato 11 gennaio 2020 nel nostro consueto focus sul Lotto e Superenalotto. Per quanto riguarda il primo dei due concorsi appena citati è ancora una volta il numero 22 sulla ruota di Palermo a prendersi la scena con i suo 152 ritardi di fila che ne fanno un latitante inafferrabile nel Paese. Fino a quando pensa di resistere? Dovremmo chiederglielo per capirlo. In seconda piazza ecco il numero 7 sulla ruota di Bari, che non fa capolino tra gli estratti da 119 turni consecutivi. Terza piazza? Per il numero 38 sulla ruota di Genova con 107 assenze. Prossimo indiziato ad entrare a far parte del rinomato club dei centenari? Senza dubbio il numero 45 sulla ruota di Genova, assente da 80 concorsi. Per quanto riguarda il Superenalotto, primula rossa per eccellenza si conferma il numero 69, in ritardo da 72 concorsi. Seconda e terza piazza per i numeri 27 e 6, in ritardo rispettivamente da 67 e 66 estrazioni. (agg. di Dario D’Angelo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 11 GENNAIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 11 gennaio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 5/2019. Il Lotto e il 10eLotto stanno per aprire i battenti di un nuovo ed emozionante concorso. L’estrazione di oggi sta per iniziare, ma abbiamo ancora del tempo sufficiente per rivedere insieme la statistica precedente. Come è andato l’appuntamento dello scorso giovedì? Agipro News ci aiuta a scoprirlo grazie ai dati ufficiali, che ci svelano subito la vittoria del 10eLotto sul cugino più longevo. Le vincite maggiori sono due e riguardano un doppio colpo da 50 mila euro ciascuno finito a Cambiano, nel Torinese, e a Ispra, nel Varesotto. In entrambi i casi si tratta di una combinazione con un 9 Oro, centrato su 10 numeri totali. Per il Lotto, al primo posto della classifica troviamo altri due fortunelli con 47.500 euro a testa, grazie a terno e ambo. Il giocatore di Aversa (CE) ha realizzato la combinazione vincente su Napoli, mentre a Genova il giocatore vincente ha puntato tutto sulla ruota della sua stessa regione.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

59,4 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di oggi: l’estrazione sta per iniziare e i giocatori sono pronti per sfidarsi con una lunga corsa che potrebbe terminare con importanti traguardi. La sestina vincente intanto non si è fatta vedere nemmeno lo scorso giovedì, dove il premio maggiore è quello regalato dal 4+ a quattro fortunelli, per un valore di oltre 37 mila euro. Più di 30 mila euro sono stati consegnati invece dal 5 a sei appassionati, mentre il premio del 3+, pari a 2.749 euro, è stato centrato da 80 partecipanti. Sono invece 496 i biglietti vincenti associati al 4, con un premio pari a 378,49 euro. Segue il 3 da 27,49 euro e 20.512 vincitori, contro i 336.128 partecipanti che si portano a casa 5,20 euro ciascuno grazie al 2. Prosegue il 2+ da 100 euro con 1.504 giocatori fortunati, mentre l’1+ da 10 euro finisce nelle case di 9.793 appassionati. In ultima posizione lo 0+ da 5 euro, centrati da 21.188 biglietti vincenti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto sta per dare il via al concorso di questa sera: il Jackpot verrà centrato da qualcuno degli appassionati più fortunati? In caso contrario il montepremi aumenterà il proprio valore e si ripresenterà più ricco la prossima settimana. Intanto scopriamo insieme un modo per spendere la propria vincita, grazie ai progetti di KickStarter. La nostra Rubrica vi parla oggi di MarsCat, un gattino robot del tutto autonomo e interattivo, semplice da programmare e in grado di fare tanta compagnia. Proprio come un vero gattino domestico! MarsCat è sviluppato dalla Elephant Robotis e rappresenta il primo felino bionico al mondo. Esattamente come un gattino reale, è in grado di fare le fusa, controlla da solo i propri movimenti ed è sensibile alle interazioni. Può sentire infatti il tuo tocco, ascoltare la tua voce, vedere il tuo volto, giocare con i giocattoli. E c’è di più perchè ogni MarsCat è dotato di occhi particolari e una personalità unica, grazie alla potenza quad-core del sistema Rasberry PI. Il goal da quasi 18 mila euro è già stato raggiunto grazie a oltre 109 mila euro di contributi donati dai sostenitori. Sarà possibile però partecipare all’asta ancora per altri 28 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per iniziare: al via fra pochissimo una nuova estrazione con numeri vincenti e naturalmente premi. Chi sarà fra i più fortunati riuscirà a raggiungere vette importanti, soprattutto per quanto riguarda i bottini. Anche per questo bisogna assicurarsi di aver giocato la propria schedina, ma prima ancora di aver trovato i numeri utili da giocare. Se siete indecisi su quali numeri segnare nel vostro tagliando, potete sempre seguire il consiglio della nostra Rubrica. Come sempre analizzeremo con gli occhi della smorfia napoletana una notizia scelta per voi. Partiamo dalla news, che ci parla di una particolare ricerca fatta sui cani dalla University of Florida. Sembra che i nostri pelosetti preferiscano più che altro essere accarezzati e molto meno le lodi. Questo a prescindere dall’autore delle coccole, ovvero se sia il proprietario ad accarezzare il cagnolone oppure un estraneo. I complimenti invece possono essere efficaci sono nel caso in cui sia presente un condizionamento specifico, che aiuti quindi l’animale ad associare la lode ad una vera e propria coccola. Non si tratta forse di una novità per gli amici umani dei pelosetti, ma di una conferma scientifica di quanto si poteva già ipotizzare. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il cane, 6, la carezza, 20, l’esperimento, 31, le coccole, 5, e il complimento, 6. Come Numero Oro scegliamo invece l’estraneo, 68.



