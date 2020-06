LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 11 giugno: i numeri vincenti

Pubblicità

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 11 GIUGNO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 11 giugno 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 52/2020. Seconda settimana di giugno e prima estrazione del nuovo ciclo per Lotto e 10eLotto. I giocatori delle due lotterie italiane sono già sui blocchi di partenza, pronti a sfrecciare verso il traguardo e ritirare i loro premi. Com’è andato il concorso dello scorso sabato? Rivediamo insieme i dati, grazie all’aiuto della classifica vincite condivisa da Agipro News. In testa il Lotto con un fortunello di Giardini Naxos, in provincia di Messina, che ha centrato un premio da 63 mila euro grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi su Palermo. Terno secco su Roma invece a Pescasseroli, in provincia de L’Aquila, con un bottino da 27 mila euro, mentre a San Giorgio Cremano si è registrata una vincita da 24.500 euro. Per il 10eLotto, il primo posto va alla provincia di Salerno: un giocatore di Amalfi ha centrato sei 3 per un totale di 54 mila euro. Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, premia invece un appassionato con 25 mila euro grazie ad un 5 Doppio Oro. Segue una doppietta da 10 mila euro che finisce a Porto Torres, in provincia di Sassari, e a Potenza. Nel primo caso la vincita riguarda un 6 Doppio Oro, nel secondo un 8. Per quanto riguarda le vincite registrate da inizio anno, il tesoretto ammonta a circa 22 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot e SuperEnalotto pronti ad unirsi per un nuovo concorso: questa sera, il montepremi raggiungerà quota 49,4 milioni di euro e sfiderà ancora una volta tutti i giocatori della Sisal. Un fortunello si aggiudicherà il premio più ambito del gioco oppure avremo a che fare con una nuova assenza della sestina vincente? In attesa di ottenere una risposta, rivediamo la classifica ufficiale delle vincite registrate lo scorso sabato. Primo posto sul podio per il 5 da oltre 38 mila euro con quattro vincitori, mentre due giocatori ritirano più di 36 mila euro grazie al 4+. Per la quota del 3+, pari a 2.736 euro, abbiamo invece 70 biglietti vincenti, mentre saliamo a 430 per i tagliandi fortunati associati al 4, del valore di 363,54 euro. Segue il 3 da 27,36 euro con 17.276 partecipanti vincenti e infine il 2 che premia 284.101 appassionati con 5,17 euro ciascuno. A capo delle ultime tre posizioni troviamo invece il 2+: 1.216 giocatori si portano a casa 100 euro ciascuno. Sono invece 7.623 i vincitori dell’1+, del valore di 10 euro. Come sempre in ultima posizione non possiamo che trovare lo 0+ con il suo storico bottino da 5 euro: i partecipanti fortunati sono 16.189 in tutto.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot stanno per aprire i cancelli della nuova estrazione di questa sera. Il montepremi della Sisal sarà sul tavolo verde e fra i premi in palio, ma solo i più fortunati potranno sperare di mettere le mani sul bottino. Per non perdere le speranze e la concentrazione, i giocatori più esperti amano già pensare al traguardo finale e soprattutto al progetto su cui investire la prima fetta del tesoretto. Anche la nostra Rubrica ha già fatto i compiti a casa e con l’aiuto di KickStarter oggi vi parlerà di Jammy EVO, un particolare controller MIDI che permette di regalare una marcia in più ad ogni chitarrista. Jammy EVO permette infatti di sfruttare le capacità di suonare questo strumento per estenderlo a tutti gli altri presenti. Il dispositivo inoltre è compatibile con smartphone, tablet e pc. Accuratezza delle tracce polifoniche, filtri in uscita, latenza di 8-10ms e 15 tasti a dimensione naturale. Il goal previsto dall’azienda di New Castle ammonta invece a circa 44 mila euro. Ad otto giorni dalla fine dell’asta, i versamenti superano i 161 mila.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e numeri vincenti: questa la ricetta ‘segreta’ di tutti i giocatori italiani che questa sera parteciperanno al nuovo concorso. Esperti, novellini e specialisti della schedina stanno per unirsi nella gara a premi e affrontare il dubbio che riguarda ogni categoria di appassionato: abbiamo scelto i numeri da giocare? Anche chi ha già individuato una combinazione utile potrebbe voler fare qualcosa di più e tentare la sorte registrando più schedine. La nostra Rubrica vi aiuta come sempre a trovare dei numeri da giocare grazie alla saggezza della smorfia napoletana e una news scelta per voi. Parliamo di formaggi e di tipologie presenti in tutto il mondo, magari presenti da secoli. In particolare il Durkha veniva usato in antichità in Nepal come mezzo di sopravvivenza: composto da latte di yak oppure di chauri, ovvero un incrocio fra yak e mucca, questo particolare tipo di formaggio è disponibile solo in due versioni: morbido o duro. La prima viene consumata come contorno oppure usata per la farcitura degli gnocchi o per le zuppe. La seconda invece è famoso proprio per essere più duro di una roccia, difficilissimo da masticare. Per poterlo degustare, il Durkha duro dovrà essere quindi ammorbidito, magari tenendolo in bocca per ore e ore. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il formaggio, 30, la durezza, 15, la morbidezza, 41, la masticazione, 17, e il Nepal, 52. Non dimentichiamo poi il Numero Oro per gli amici del 10eLotto: il latte, 29.



