Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 11 giugno, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 11 GIUGNO 2022

Nella giornata di oggi, sabato 11 giugno 2022, va in scena un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 70/2022. In attesa di comprenderne gli esiti, osserviamo quanto accaduto nel concorso di giovedì, a partire dal Lotto. Il portale Agipronews, come da tradizione, ci aggiorna sulle ultime statistiche del Lotto: è arrivata a Bari la vincita più importante nell’ultimo concorso del Lotto. Nel capoluogo pugliese, infatti, sono stati vinti 62.500 euro grazie a una giocata di quattro numeri (49-60-66-89) sulla ruota di Bari, del valore di soli due euro. Festa anche a Palermo, dove è stata centrata una vincita di 22.500 euro con un terno secco (3-6-35) sulla ruota di Palermo, per mezzo di una giocata da 5 euro. A Matera vinti 16.500 euro con una giocata di quattro numeri su tutte le ruote, mentre si registra una doppia vincita in provincia di Napoli: la prima ad Afragola, da 13.125 euro, mentre la seconda è arrivata proprio nel capoluogo, dove sono stati vinti 11mila euro grazie alla combinazione 19-21-22. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,4 milioni di euro, per un totale di 473 milioni di euro da inizio anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto, si festeggia a Galatone, in provincia di Lecce, ove un fortunato giocatore ha centrato una vincita del valore di ben 100mila euro giocandone solamente 3 e centrando nove numeri su dieci con il doppio numero oro, in un’estrazione abbinata alla modalità frequente. Da segnalare una doppia vincita a Roma: la prima, da 25mila euro, è arrivata con un 7 doppio oro, mentre la seconda, del valore di 16mila euro, è stata centrata grazie a un 5 oro. Entrambe le vincite sono arrivate in estrazioni abbinate alla modalità frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 20,7 milioni di euro, per un totale di 1,6 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il concorso Sisal numero 70 del Superenalotto avrà luogo nella serata di oggi, sabato 11 giugno 2022. L’attesa è davvero molto elevata e, in vista della quinta estrazione del mese di giugno, sono in tanti a sperare di poter mettere a segno una importante vincita. D’altro canto, l’assenza di un “6” da oltre un anno ha fatto sì che il montepremi raggiungesse quota 219,3 milioni di euro in vista dell’estrazione odierna.

Nel concorso di giovedì 9 giugno, però, sono stati invece nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 25.073,74 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 19.374 euro ciascuno. Tuttavia, la maggior parte dei giocatori mira a intercettare il ricchissimo “6” che potrebbe realmente cambiare la vita, un po’ come accaduto il 22 maggio 2021 a colui che è riuscito a prevedere l’intera combinazione estratta, a Montappone (FM), portandosi a casa il super premio da 156 milioni di euro. Il vincitore, all’epoca, attese appena 3 giorni per presentare la vincita all’incasso.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Un quesito fondamentale, anche alla luce dell’elevata somma messa in palio dal concorso. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che offre spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “Luba: An Intelligent, Perimeter Wire Free Robot Lawn Mower“, ovvero un robot tagliaerba intelligente e senza fili, di Mammotion. La descrizione recita: “Vi presentiamo Luba, un robot tagliaerba rivoluzionario che offre un prato perfetto con un’esperienza a mani libere. Grazie a più di 80 brevetti, Luba è dotato di una navigazione RTK avanzata e di un sistema intelligente interconnesso. È in grado di mappare e tagliare autonomamente con una maggiore efficienza di taglio e una capacità di guida fuori strada per tutti i tipi di prato, compresi i terreni complessi. Il sistema di navigazione intelligente di Luba con RTK e fusione di più sensori garantisce un posizionamento preciso a livello di centimetri, rappresentando un’innovazione nel campo della rasatura autonoma dei prati. Grazie al modulo RTK a costellazione completa e a frequenza completa e all’algoritmo brevettato per migliorare la stabilità del posizionamento, Luba continua a falciare anche quando il segnale satellitare è temporaneamente debole”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

L’itinerario tra i numeri del Lotto e del Superenalotto fa tappa adesso presso la stazione della smorfia napoletana, utile per comprendere il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro e proviamo a darvi un nostro suggerimento, partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla notizia legata alla società Remilk, start up israeliana il cui progetto ambizioso approda in Europa, in Danimarca: una fabbrica di latte sintetico che “sostituirà 50mila mucche l’anno”. L’enorme fabbrica sarà aperta a Kalundborg: non si tratta di una bevanda vegetale, ma di un latte di vacca realizzato interamente in laboratorio. Notizia, che ha messo in allarme i produttori italiani. Quali sono i numeri legati a questa particolare news? Iniziamo con il 17 (mucca), per proseguire quindi con il 29 (latte). Ci sono poi l’11 (vacca), il 12 (fabbrica) e il 6 (progetto). L’augurio che intendiamo rivolgervi è che questa combinazione si possa rivelare foriera di buona sorte per voi lettori.

