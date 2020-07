LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 11 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 11 LUGLIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 11 luglio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 65/2020. Lotto e 10eLotto stanno per affrontare l’ultimo concorso della settimana: fra pochissimo scopriremo i numeri vincenti di oggi e i premi conquistati da tutte le regioni italiane. Manca ancora tempo a sufficienza prima dell’appuntamento e possiamo spenderlo al meglio rivedendo la classifica dello scorso giovedì. AgiproNews ci rivela che la sfida fra i due giochi è stata vinta dal Lotto: un vincitore di Concordia sulla Secchia, in provincia di Modena, ha centrato una quaterna e quattro terni su Firenze per il valore di più di 182 mila euro. Si tratta della nona vincita più alta di quest’anno. In seconda posizione abbiamo un altro fortunello di Roma che si è portato a casa 129 mila euro, mentre un appassionato di Camerino, in provincia di Massa Carrara ha imbroccato una vincita da 120 mila euro. Il montepremi del concorso ammonta invece a 8,7 milioni di euro. Per il 10eLotto, la vincita più alta è da 100 mila euro, realizzata aTaranto e grazie a un 9 Doppio Oro. Segue Palazzolo dello Stella, in provincia di Udine con 50 mila euro grazie ad un 9 Oro e stesso bottino anche a Bari, dove un partecipante ha imbroccato la stessa combinazione. Il montepremi dell’anno supera invece 1,3 miliardi di euro, mentre più di 21,4 milioni riguardano il singolo appuntamento dello scorso giovedì.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del SuperEnalotto continua la sua corsa e nell’estrazione di questa sera metterà in palio 12,6 milioni di euro. La sestina vincente infatti non è apparsa nel concorso dello scorso giovedì, come ci svelano i dati ufficiali. Assenti anche il 5+1 e il 5+, mentre il premio maggiore è associato alla quota del 5, che supera i 48 mila euro con a tre giocate fortunate. A seguire troviamo il 4+ da più di 27 mila euro con quattro vincitori, mentre il premio da 2.096 euro associato al 3+ è finiti nelle tasche di 113 giocatori. Sono invece 544 i partecipanti ad aver indovinato il 4, del valore di 273,59 euro, mentre il 3 ha regalato un bottino da 20,96 euro a ciascuno dei suoi 21.356 vincitori. In ultima posizione troviamo a pari merito il 2 e lo 0+, entrambi con un tesoretto da 5 euro: nel primo caso i tagliandi vincenti sono 308.828, mentre nel secondo parliamo di 18.144 biglietti fortunati. A salire troviamo l’1+ da 10 euro che premia 9.036 partecipanti, contro i 1.580 giocatori che si portano a casa 100 euro a testa grazie al 2+.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot ci faranno compagnia anche questa sera: in arrivo una nuova ed emozionante estrazione, ricca di premi e numeri vincenti. Come spendere al meglio il nostro bottino? Ancora una volta la nostra Rubrica vi aiuta a scoprire un’idea lanciata su KickStarter che potrebbe tornarvi utile durante il taglio del nastro. Oggi parliamo di Gin Sleeve, un dispositivo in grado di proteggere i laptop da qualsiasi tipo di urto e danno. I laptop sono molto fragili e vengono sottoposti ogni giorno ad uno stress incredibile, tale da danneggiare in modo permanente l’involucro. Non solo gli angoli, ma anche i microcomponenti che si trovano all’interno potrebbero subire dei danni irreperabili. Gin Sleeve permette di prendersi cura del proprio dispositivo ogni giorno, in modo semplice e veloce. La protezione è dotata infatti di un’imbottitura speciale, con una comoda cerniera e dei supporti rinforzati per i punti più critici. L’asta invece prevede un obiettivo di 9.733 euro e anche se mancano ancora 7 giorni prima che venga conclusa, le offerte raccolte fino ad ora superano i 10 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

I giocatori del Lotto sono già in attesa di scoprire i numeri vincenti di oggi e i premi che verranno distribuiti nel concorso di questa sera. Prima di concentrarci sulla gara a premi, è bene fare un rapido controllo: abbiamo già compilato e registrato la nostra schedina? Trovare dei numeri da giocare non è così semplice e anche gli appassionati più esperti potrebbero incontrare delle difficoltà durante questa particolare caccia. Per fortuna la smorfia napoletana viene in aiuto della nostra Rubrica anche oggi: con il suo supporto, scopriremo i numeri associati ad una notizia che abbiamo selezionato apposta per voi. Partiamo dalla news che ci parla di un uomo cieco da vent’anni, residente in Polonia. Sembra che in seguito ad un incidente d’auto abbia recuperato la vista in modo misterioso. Janusz Goraj infatti aveva perso l’uso dell’occhio sinistro e con quello destro poteva vedere solo delle ombre. Una patologia emersa due decenni prima a causa di una grave forma allergica. Quando ha attraversato la strada, non poteva immaginare che l’impatto con un’auto gli avrebbe permesso di ritornare a vedere, ma è andata proprio così. Secondo i medici però i due eventi non sono connessi, quanto l’uso di particolari medicine assunte dal paziente durante il ricovero ospedaliero. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il cieco, 40, l’incidente, 39, gli occhi, 6, la perdita, 25, e il miracolo, 66. Aggiungiamo inoltre la medicina, 85, per tutti coloro che vogliono partecipare al concorso del 10eLotto e desiderano avere un Numero Oro da giocare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA