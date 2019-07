LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 11 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 11 LUGLIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 11 luglio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 83/2019. Continua la gara di tutti gli appassionati: chi riuscirà a conquistare i premi più generosi del concorso di oggi? Ancora poche ore e scopriremo sia i numeri vincenti di questa sera sia le città italiane più fortunate. In palio come sempre ricchi e golosi bottini, grazie alle combinazioni vincenti che stanno per essere estratte. Prima di scoprire le ultime novità sui due giochi, rivediamo insieme la classifica dei vincitori grazie alla statistica diffusa da Agipro News. Primo posto per il 10eLotto grazie a più di 51 mila euro in premio registrati da un giocatore di Marcianise, nel Casertano. La giocata vincente riguarda un 9, mentre è un 6 in seconda posizione a premiare un vincitore di Catania con un premio da più di 20 mila euro. Infine una cinquina per l’ultima posizione, con premio del valore di 20 mila euro cadauna. Vincono gli appassionati di Napoli, Urbino, San Marco Evangelista (CE), Roma e Nocera Inferiore (SA). Il montepremi annuale sale invece a 2,4 miliardi di euro, mentre i premi legati all’ultima estrazione ammontano a 28,2 milioni. Per quanto riguarda il Lotto, il primo posto del podio viene assegnato ad un giocatore della provincia di Varese, precisamente di Biandronno. La vincita è di 50 mila euro, mentre scendiamo fino a 13.500 euro per la tripletta in seconda base. Vincono un giocatore di Bonate Sopra, in provincia di Bergamo, con una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla Nazionale; un appassionato di Casavatore, in provincia di Napoli, con un terno secco sulla ruota campana. Infine un vincitore di Giussano (MB) che ha indovinato un terno secco sulla Nazionale.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto è pronto a ritornare al fianco del Jackpot per il concorso di questa sera. Un nuovo giro di fortuna per tutti gli appassionati della Sisal, pronti a sfrecciare per ottenere il montepremi in palio. La sestina vincente vale 185,7 milioni di euro per l’estrazione di oggi, a cui si uniranno tutte le quote secondarie. La statistica dello scorso martedì nel frattempo ci illumina sui premi e le combinazioni realizzate da migliaia di appassionati, anche se fra gli assenti troviamo il 4+ oltre agli ormai assidui 5+1 e 5+. Il primo bottino è associato invece al 5, centrato da 5 vincitori e del valore di oltre 51 mila euro in premio. Secondo posto per il 3+ da 2.703 euro e 135 giocatori fortunati, mentre 656 partecipanti vincono 397,60 euro a testa grazie al 4. Segue il 3 con bottino da 27,03 euro destinato a 29.118 giocatori, mentre il 2 consegna 5,08 euro a 481.281 appassionati. Pochi centesimi di differenza quindi con la quota che da sempre è legata all’ultima posizione, ovvero lo 0+. Il premio da 5 euro viene vinto da 26.728 giocatori, mentre 12.559 partecipanti imbroccano l’1+ da 10 euro. Infine abbiamo il 2+ con tesoretto da 100 euro, indovinato da 1.801 vincitori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto sta per aprire le danze per un nuovo valzer all’insegna del Jackpot e dei premi previsti dal gioco della Sisal. L’estrazione di questa sera premierà di sicuro tanti giocatori con i premi della lotteria, ma solo uno o pochissimi fortunelli riusciranno a centrare la sestina vincente. A meno che non si registri una nuova assenza del montepremi, dettaglio da non trascurare alla luce delle statistiche degli ultimi mesi. Per non perdere la speranza è meglio comunque pensare fin da ora al futuro più brillante che potremmo vivere o meglio a come spendere il bottino appena conquistato. Kickstarter ci viene in aiuto come sempre, così come la nostra Rubrica che anche oggi vi parlerà di un nuovo progetto. Pi-Top parla alle menti più geniali, ma anche a tutti coloro che vogliono affacciarsi nel mondo di Raspberry Pi 4 e del design. Pi-Top prevede infatti pochi passaggi per disegfnare e sviluppare i nostri giochi preferiti oppure dispositivi complessi. Qualsiasi cosa ci suggerisca la mente insomma. Ci saranno di sicuro tante idee che affollano i nostri pensieri, oggi tutte realizzabili grazie al modulo per creatori e innovatori, completamente programmabile e dotato di una batteria interna di 5 ore, un sistema di raffreddamento della CPU e 14 componenti elettronici come sensori, bottoni e LED. Basterà connettere il Pi-Top all’architettura inclusa e poi programmare le funzionalità. Il goal da raggiungere è invece di meno di 89 mila euro, già realizzate grazie ai sostenitori. L’asta rimarrà comunque attiva per altri 28 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto ancora da scoprire grazie al concorso che si terrà fra pochissimo. Quali saranno i numeri vincenti? Di certo tanti appassionati stanno incrociando le dita fin da ora nella speranza di poter diventare i nuovi vincitori. Altri però sono ancora fermi ai primi step del gioco, ovvero al completamento della schedina. Non è così semplice riuscire a individuare dei numeri interessanti, ma la nostra Rubrica spera comunque di esservi utile nel darvi qualche idea fortunata. Smorfia napoletana sotto braccio, scopriamo la news di oggi e poi i numeri associati. Ci spostiamo fino in Sudafrica per parlare di un pastore finito nel vortice delle polemiche pochi anni fa. Padre Rabalago è infatti accusato di aver messo in pericolo la vita dei suoi fedeli, a causa della sua scelta di curare ogni tipo di malattia con un semplice spray contro gli insetti. La reazione negativa non riguarda però la sua comunità, quanto i navigatori dei social che hanno visto le foto condivise dalla Congregazione. Il pastore tra l’altro afferma di essere una specie di santone in grado di dominare i demoni e compiere una sorta di esorcismo, che tuttavia non riguarda solo la possessione, ma anche malattie gravi come il cancro oppure patologie più lievi. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il pastore, 57, il santone, 90, il demone, 77, il rito, 17, la malattia, 19. Come Numero Oro scegliamo invece la polemica, 84.



