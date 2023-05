Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 11 maggio 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 11 MAGGIO 2023

Eccoci di nuovo insieme per condividere l’attesa dell’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, giovedì 11 maggio 2023. Si tratta del concorso Sisal n. 56/2023. Tramite Agipronews scopriamo durante il precedente concorso in provincia di Cosenza sono stati acchiappati 40.750 euro con la combinazione 65-80-88 sulla ruota del Lotto di Cagliari. Sempre in Calabria, dei fortunati vincitori hanno portato a casa 25.350 a Catanzaro, con i numeri 26-28-47-51 giocati su tutte le ruote, e 14.000 euro a Siderno (RC).A Roma vinti 28.902,78 euro con una giocata sulla ruota del Lotto di Milano. Un altro premio da 22.500 euro è stata agguantato a Rimini e una da 21.660 in provincia di Milano.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, giovedì 11 maggio 2023

Risultati di tenore simile anche con l’estrazione del 10eLotto: a Milano sono stati vinti 20mila euro grazie a un “9” tramite una giocata da un euro abbinata all’estrazione del Lotto. A Legnano, ancora in provincia di Milano, vinti 12.500 euro con un “6 Oro” tramite giocata della modalità frequente. Vinti 15.195 euro ad Asiago, in provincia di Vicenza, con un “7 Doppio Oro”, mentre a Francavilla di Sicilia (ME) acchiappati 15.000 tramite un “7 Oro”. Vinti 10mila euro a Lucca con un “7 Doppio Oro”.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 9 maggio 2023

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Parliamo di Superenalotto! Grazie ad Agipronews leggiamo che durante il precedente concorso di martedì ancora una volta non è stato acchiappato il “6”, però si segnalano quattro punti “5” che hanno fruttato 54.403,33 euro a testa per i vincitori che sono stati così abili da conquistarli. Il Jackpot è così salito a 28,8 milioni di euro. 473 giocatori hanno acchiappato un “4” mettendo così le mani su un premio di 583 euro. I punti “3” sono invece stati 20.092, che si sono tradotti in circa 35 euro a testa. Premio di consolazione di poco superiore a 6 euro per i 343.233 punti “2”.

SIMBOLOTT, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 9 maggio 2023

Vediamo ora le quote SuperStar del Superenalotto. Abbiamo tre “4 Stella” del valore di 58.342 euro, poi 103 “3 Stella” da 3.591 euro. Proseguendo incontriamo 1.710 “2 Stella” per 100 euro ciascuno, poi 11.951 “1 Stella” del valore di 10 euro, e 28.183 “0 Stella” che si portano a casa 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Abbiamo parlato di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ma avete mai pensato al modo in cui potreste spendere il premio massimo in palio questa sera? Ebbene sì, per quanto in molti siano determinati a mettere quei soldi da parte è inevitabile che ci si voglia togliere qualche sfizio. Per questo motivo nei della redazione de ‘IlSussidiario.net’ vi forniamo come sempre qualche spunto creativo e un po’ inusuale per supportare qualche progetto indipendente sulla piattaforma Kickstarter.

Oggi vi proponiamo un progetto decisamente curioso! Si tratta di Awekeys, che consente di scambiare alcuni tasti della tastiera del vostro computer con dei tasti in vero metallo, ispirati alla tavola periodica degli elementi. Si tratta senza dubbio di un progetto di design che non mancherà di fare la sua figura in un ufficio o nella vostra postazione principale a casa!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Concludiamo con l’abituale appuntamento con la Smorfia napoletana, che guarda alla cronaca per tentare di stuzzicare la Dea Bendata e carpire i numeri che potrebbero rivelarsi vincenti nel Lotto, 10eLotto o Superenalotto. Una della notizie di oggi riguarda i nuovi fondi da stanziare per gli alloggi universitari da destinare agli studenti.

I numeri che possiamo associare a questa attesa notizia sono, per esempio, il 15 (il Ragazzo), ma anche il 31 (il padrone di casa), il 42 (il caffè, migliore amico di ogni studente universitario), e anche il 46 (il denaro, indispensabile per l’affitto e mantenersi fuorisede).











© RIPRODUZIONE RISERVATA