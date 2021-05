LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 11 maggio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI: 11 MAGGIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 11 maggio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 56/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto nell’ultimo concorso. Sabato, come riportato da agipronews.it, sono stati distribuiti oltre 6,5 milioni di euro in tutta Italia. La vincita più alta, però, è stata registrata a Napoli, dove un fortunato rimasto anonimo ha centrato un terno secco grazie ai numeri 18-53-58 giocati sulla ruota di Palermo che gli ha garantito un bottino da 45mila euro a fronte di una puntata da 10 euro. Vincita importante, superiore ai 23mila euro, quella ottenuta a Roma. Non può lamentarsi neanche il giocatore che ha intascato 14mila euro a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Come andranno i concorsi di oggi, martedì 11 maggio 2021, di Lotto e 10eLotto: ci saranno vincite da ricordare? Staremo a vedere…

Lotto e Superenalotto numeri vincenti 8 maggio 2021/ Estrazioni, vincite, ritardatari

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Adesso spostiamo il mirino su quanto accaduto nell’ultima estrazione del Superenalotto, quella di sabato 8 maggio 2021. Cominciamo così col dire che ancora una volta nessuno ha messo le mani sul Jackpot. La notizia, però, è che qualcuno ha fatto 5+1: un giocatore ha vinto infatti ben 764.899,75 euro, che capolavoro! Il “5” ha premiato invece cinque giocatori con una vincita da 49.424,30 euro. Il “4” ha assegnato 560,89 € a ben 451 fortunati, mentre facendo “3” sono stati 21.105 i giocatori che si sono messi nel portafogli un premio da 35,96 euro. Ultimo premio assegnato del Superenalotto di sabato quello da 6,41 associato al “2” fatto proprio da 366.849 giocatori. Capitolo 10eLotto: la casella associata ai vincitori del “5 Stella” è rimasta vacante, ma in cinque si sono consolati con il premio da 56.089,00 euro collegato al “4 Stella”. Vinti 3.596,00 euro da 92 giocatori che hanno fatto “3 Stella”, mentre il “2 Stella” ha premiato con 100 euro ben 2.293 fortunati. Gli anonimi che hanno fatto 1 Stella portandosi a casa 10 euro sono stati invece 15.594. Chiusura riservata ai 43.380 giocatori che hanno fatto 0 Stella vincendo così 5 euro.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 8 maggio 2021

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi, martedì 11 maggio 2021, ammonta a 150.600.000 €. Voi sapreste già come investire una cifra così importante? Come sempre noi de ilsussidiario.net vi suggeriamo di destinare una piccola somma ad un progetto interessante che attende di essere finanziato da qualche benefattore per spiccare il volo. Oggi vogliamo parlarvi nello specifico di 360LOCK, il primo lucchetto intelligente modulare certificato da Blockchain. Di che si tratta? Come sempre preferiamo utilizzare le parole degli stessi progettisti, la cui descrizione è disponibile sulla piattaforma kickstarter.com. A tal proposito, 360LOCK viene così presentato: “Come godersi pienamente la vita? Essendo spensierati! Ecco perché abbiamo creato il lucchetto più intelligente mai progettato. 360lock è un lucchetto intelligente e modulare. È completamente personalizzabile utilizzando lo stesso nucleo tecnologico e può essere adattato all’azione quotidiana. Smettila di comprare serrature diverse per scenari diversi. Ora è il momento di diventare verdi! Con un solo nucleo, puoi avere molteplici applicazioni. È una soluzione universale per tutte le tue possibili esigenze. Puoi usarlo come un lucchetto standard o puoi inserire i nostri accessori: per bloccare la tua bici o tenere al sicuro i tuoi piccoli oggetti!”. Beh, qui le parole servono fino ad un certo punto: è ora di vedere direttamente il lucchetto in questione. Curiosi? Allora cliccate qui! Merita un pensierino nel caso di vittoria del Jackpot?

Numeri vincenti Lotto e Superenalotto/ Estrazioni 6 maggio 2021: Superstar ko

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Certo non possiamo chiudere il nostro approfondimento dedicato a Lotto e Superenalotto senza prima aver riservato il giusto spazio alla Smorfia Napoletana. Di cosa parliamo oggi? Da cosa ci lasciamo ispirare? Puntiamo sulle indagini che hanno coinvolto 11 città italiane e portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 8 persone per offese e minacce al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Imprescindibili dunque i numeri 8 e 11, puntiamo poi sul 45 che sta ad indicare il “presidente” e il 90 che è associato alla “Repubblica”. Una buona idea può essere anche quella di puntare sul 16 di “indagine”, così come sul 76 del verbo “indagare”. Una chicca per gli esperti può essere poi il numero 7: sì, perché nella Smorfia partenopea sta ad indicare il “colle”. Cosa c’entra? Beh, è così che si chiama il Quirinale no?



© RIPRODUZIONE RISERVATA