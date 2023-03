Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 11 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 11 MARZO 2023

Una nuova estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto va in scena nella serata di oggi, sabato 11 marzo 2023. Si tratta del terzo e ultimo appuntamento di questa settimana con Lotto e Superenalotto e, di conseguenza, ci si augura che la Dea Bendata abbia riservato proprio per il gran finale i fuochi d’artificio più belli, distribuendo ricchi premi in denaro agli scommettitori. Auspicando che questo scenario si possa concretizzare, concentriamoci un attimo su ciò che è successo nel sorteggio di giovedì 9 marzo, esaminando nel dettaglio quanto è avvenuto in occasione dell’estrazione del Lotto.

Campania protagonista dell’ultimo concorso del Lotto, con vincite complessive che sfiorano i 43mila euro: la più alta è stata centrata a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, dove un fortunato giocatore del Lotto ha vinto 16.650 euro. Si festeggia anche a Nola, in provincia di Napoli, con un colpo al Lotto da 14.250 euro, mentre a Caserta sono stati vinti altri 12mila euro con una quaterna (3-4-31-90 su tutte le ruote del Lotto). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 223,1 milioni di euro dall’inizio dell’anno. Per ciò che riguarda i ritardatari, il 23 su Roma resta leader a quota 138 assenze. Chiudono la top five il 45 su Palermo a 101, il 13 su Napoli che manca da 99 estrazioni, il 17 su Cagliari da 87 e il 74 su Palermo (82), mentre è tornato a palesarsi il 50 su Napoli. Per gli ambi del Lotto più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 3 su Milano è assente da 53 estrazioni. Tra le decine, la 10-19 sulla ruota del Lotto di Roma manca da 51 turni. Tra le figure, la 2 su Venezia è a quota 69.

Il 10eLotto di giovedì 9 marzo ha incoronato il Piemonte: a Grugliasco, in provincia di Torino, è stato centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro, la vincita più alta dell’ultimo concorso. Festa anche a Roma, con vincite complessive per 50mila euro, grazie a un 8 Oro da 30mila euro e a un 9 da 20mila euro. Puglia fortunata con una doppietta tra Lecce e provincia, con un 8 Doppio oro da 20mila euro e un 6 Doppio Oro da 10mila euro a Guagnano. Due vincite anche in Emilia-Romagna, un 6 Doppio Oro da 18mila euro a Reggio Emilia e un 3 da 9mila euro a Cavriago, in provincia. Infine, in Trentino-Alto Adige sono state centrate vincite complessive per 20mila euro: un 5 da 10mila euro a Merano, in provincia di Bolzano, e un 8 da 10mila euro a Commezzadura, in provincia di Trento. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 769,5 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Abbiamo osservato nel dettaglio i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, ora passiamo a quelli del Superenalotto di giovedì 9 marzo 2023. Il montepremi ad oggi in palio è pari a 66,6 milioni di euro, importo che non può non ingolosire tutti coloro che tenteranno di dare la caccia alla Buona Sorte. Nell’ultimo concorso sono stati quattro i punti “5” da 60.955,16 euro ciascuno, di cui uno a Milano presso il punto vendita Tabacchi Pan di Via Bottego 25 e uno a Modugno (Bari) presso la Cartolibreria Edicola Giessegi in via X marzo 59. Da segnalare anche sei “4 stella” da 38.100 euro l’uno.

Per coloro che fossero tra i 90 fortunati vincitori del jackpot miliardario da 371 milioni di euro, assegnato lo scorso 16 febbraio, ricordiamo che il regolamento del Superenalotto prevede che il vincitore del montepremi – se ha giocato in una ricevitoria – possa presentare entro 90 giorni il tagliando vincente a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma. Se la giocata è stata effettuata online, si dovrà presentare la stampa della giocata vincente, un documento di identità valido e il codice fiscale.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO O LE VINCITE AL LOTTO

Quali sono le modalità più opportune per investire il jackpot del Superenalotto o una ricca vincita al Lotto e al 10eLotto, realizzata con i numeri vincenti di oggi? Impossibile dare una risposta univoca a tale quesito, che si declina in numerose sfaccettature. Se, tuttavia, dopo avere soddisfatto tutte le proprie esigenze e priorità e avere provveduto a quelle dei propri cari e, magari, dei propri amici, tra le alternative disponibili vi sono anche i progetti presenti sulle colonne di Kickstarter, sito che ingloba le iniziative di creativi sparsi in tutto l’orbe terracqueo e in cerca di finanziatori.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “Luba: An Intelligent, Perimeter Wire Free Robot Lawn Mower“. La descrizione recita: “Vi presentiamo Luba, un robot tagliaerba rivoluzionario, che offre un prato perfetto con un’esperienza a mani libere. Grazie a più di 80 brevetti, Luba è dotato di una navigazione RTK avanzata e di un sistema intelligente interconnesso che consente agli utenti di programmare zone virtuali nel calendario dell’app. È in grado di mappare e tagliare autonomamente con una maggiore efficienza di taglio e una capacità di guida fuori strada per tutti i tipi di prato, compresi i terreni complessi. Grazie al controllo via app, è sufficiente camminare con Luba lungo i confini della mappatura iniziale per programmare la zona di taglio multipla senza fili. Il sistema di navigazione intelligente di Luba con RTK e fusione di più sensori garantisce un posizionamento preciso a livello di centimetri, rappresentando un’innovazione nel campo della rasatura autonoma del prato”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Portiamo a conclusione, adesso, il nostro viaggio alla scoperta delle lotterie per mezzo dei significati della smorfia napoletana associati al Lotto, al Superenalotto e al 10eLotto. Abbiamo deciso anche noi de IlSussidiario.net di affidarci all’oracolo dei concorsi a premi per antonomasia, cercando di seguire le sue indicazioni. Di conseguenza, ci siamo lasciati ispirare da una delle notizie pubblicate su Rai News, originando da essa la nostra personale cinquina da suggerirvi.

Il numero dei cani che supera quello dei bambini. Accade nel Comune di Piacenza, dove si registra un vero e proprio boom di adozioni di amici a quattro zampe. In dieci anni sono raddoppiati: erano 6.316 al 31 dicembre 2012, sono 11.125 adesso. Una statistica, peraltro, che riguarda solo gli animali ufficialmente residenti con regolare denuncia all’Anagrafe canina e microchippati e non tiene conto dei “clandestini”. In città c’è un cane ogni quattro famiglie e spesso e volentieri queste famiglie sono nuclei che hanno al loro interno bambini. In pratica nel 2022 si sono contati più cani che bambini, nelle case di Piacenza: 11.125 gli animali registrati agli uffici comunali, contro 10.335 bambini residenti della fascia 0-11 anni. Consultando quindi la smorfia napoletana, il primo numero della cinquina non può che essere il 6 (cane). Inoltre, non può mancare l’1 (bambino). E, ancora, il 55, famiglia, il 22 (animale) e il 59 (residente).











