LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 11 marzo: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 11 MARZO 2021

Anche questo giovedì è tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi 11 marzo 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti del nuovo concorso Sisal numero 30/2021. In attesa di scoprire quali saranno le nuove combinazioni fortunate però, abbiamo ancora un po’ di tempo per conoscere come è andato il primo appuntamento della settimana grazie ai dati forniti da Agipronews. L’ultimo concorso Lotto ha visto protagonista indiscussa la Lombardia dove a Milano è stata registrata la vincita più alta della serata di lunedì: con una puntata di 6,50 euro su 5 numeri sulla ruota di Bari, un fortunato concorrente si è portato a casa la vincita di 51.900 euro indovinando sei ambi, quattro terni e una quaterna. I festeggiamenti sono proseguiti anche a Desio, in provincia di Monza-Brianza grazie ad un ambo secco da 50 mila euro sempre sulla ruota pugliese. In tutto l’ultimo concorso Lotto ha distribuito in tutta Italia 8,7 milioni di euro.

Scopriamo ora come è andata con l’ultimo concorso 10eLotto. Questa volta ci spostiamo a Martellago, in provincia di Venezia, dove un fortunato concorrente grazie ad un 8 Oro si è portato a casa 30 mila euro rappresentando la vincita più alta dell’ultimo concorso con una puntata da 3 euro su una estrazione frequente. A Bari ed a Potenza, vincite da 20 mila euro a testa. In tutto sono stati distribuiti 35,5 milioni di euro mentre dall’inizio dell’anno sono 869,9 milioni di euro in tutta Italia.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Ad attirare l’attenzione degli appassionati dei concorsi Sisal è anche il SuperEnalotto, che si accinge a tornare questa sera, giovedì 11 marzo, in occasione di un nuovo atteso concorso. Lo scorso lunedì nessun giocatore ha intercettato il ricco “6” e questo ha portato a far salire sempre di più il jackpot a quota 119,9 milioni di euro. Si tratta del settimo premio più alto di tutta la storia del gioco. Dopo l’ultima estrazione dello scorso lunedì, sono stati in nove i concorrenti fortunatissimi che sono arrivati ad un passo dal traguardo fermandosi quindi al “5”: a ciascuno di loro è andata una vincita di 22.079,74 euro. Ormai sono passati oltre 8 mesi dall’ultimo ricco “6”. Ricordiamo che l’ultima maxi vincita grazie al Superenalotto è stata registrata la scorsa estate, precisamente il 7 luglio 2020 in Sardegna, a Sassari. Qui un fortunatissimo appassionato si portò a casa un tesoretto da 59 milioni di euro!

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot messo in palio dal Superenalotto in occasione della nuova estrazione di oggi ha ormai raggiunto livelli impressionanti. Con 120 milioni di euro a disposizione, chiunque si troverebbe di fronte al fatidico quesito: come investire/usare tutto questo denaro? Come gran parte degli italiani, è molto probabile che il fortunato futuro vincitore penserà subito ad investire buona parte del denaro vinto nel famoso “mattone”, dunque comprando casa o terminando il pagamento dei possibili mutui aperti. Tuttavia la vincita sarebbe così ampia da potersi anche togliere più di uno sfizio, magari decidendo di finanziare dei progetti particolari. A tal proposito apriamo la nostra tradizionale rubrica basata sulla piattaforma Kickstarter e dalla quale estraiamo oggi un nuovo progetto su cui potreste decidere di investire. Questa volta accendiamo i riflettori su un simpatico cronografo meccanico, ST-1901 Studio Underd0g che ha adottato una silhouette vintage della metà del secolo scorso, pur integrando un quadrante fresco e moderno. Perchè non finanziare il progetto con una parte del vostro denaro vinto (si spera!) al SuperEnalotto? Per approfondire ulteriormente, cliccate qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

E’ arrivato il momento di immergerci nel magico mondo della Smorfia Napoletana connessa al gioco del Lotto e Superenalotto. Cosa c’entra davvero la Smorfia con i giochi di cui si attendono oggi le nuove combinazioni vincenti. Il comune denominatore è rappresentato esattamente dai numeri e dai loro significati. Se quindi siete a secco di idee sulle cifre da mettere in schedina in occasione dei nuovi concorsi, ecco che l’attualità potrà venire incontro grazie ai numeri estrapolati dalle notizie del giorno. Prediamo subito in esame una delle più legge del momento: la lotteria degli scontrini. Come sappiamo infatti oggi sono stati estratti i primi 10 vincitori che hanno aderito alla lotteria e che riceveranno un premio da 100mila euro ciascuno. Cerchiamo quindi di estrapolare da qui alcuni dei numeri da poter giocare al Lotto o al Superenalotto: la lotteria corrisponde al numero 70; l’88 rappresenta l’estrazione; aggiungiamo il colpo di fortuna che corrisponde al numero 80.



