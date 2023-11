Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 11 novembre 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 11 NOVEMBRE 2023

Nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Quelle di oggi, sabato 11 novembre 2023, per il concorso Sisal n. 154, vanno a completare il quadro della settimana. In attesa di scoprire i numeri vincenti e di scoprire se, ad esempio, il ricco Jackpot verrà assegnato o meno, possiamo concentrarci sulle statistiche, in particolare sui numeri ritardatari del Lotto, per capire se e come è cambiata la classifica dopo l’estrazione di venerdì. Ebbene, al primo posto resta il 2 su Venezia, che non si vede da 142 appuntamenti con la fortuna. Sono 134, invece, le assenze accumulate dal 78 su Bari, che quindi è al secondo posto.

Andiamo a completare il podio dei numeri ritardatari del Lotto con il 27 su Palermo, che non si vede da 106 concorsi. Alle sue spalle ci sono numeri che non sono ancora centenari. Nello specifico, ci riferiamo al 53 su Napoli, che di assenze ne ha collezionate 96. Sono due in più del 53 su Torino, che va a chiudere la top five. Per quanto riguarda gli ambi più ritardatari delle serie classiche, Agipronews segnala che la cadenza 6 su Venezia manca da 44 turni. Tra le decine, la 20-29 su Firenze è assente ora da 49 estrazioni, invece tra le figure la 3 su Napoli è arrivata le 66 assenze.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Presto scopriremo i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, così come le eventuali vincite, quindi le quote. Del resto, solo per quanto riguarda il Jackpot, parliamo di 83,2 milioni di euro in palio, visto che non c’è stato alcun 6 nella terza estrazione della settimana. Ma nel concorso di ieri sono stati centrati, comunque, due punti 5, ognuno dei quali ha fruttato un premio da 64.148,47 euro.

Stando a quanto riportato da Agipronews, una vincita è stata centrata a Santo Stino di Livenza, in provincia di Venezia, tramite una giocata effettuata presso il Bar Zanon in Corso Cavour 10, l’altra invece a Terzigno, in provincia di Napoli, con una schedina giocata presso la tabaccheria San Giovanni situata in Corso Leonardo Da Vinci 167. Ma va segnalato anche il premio assegnato dal 4 stella, che vale 42.559 euro per ognuno dei possessori delle 4 schedine fortunate. Torniamo al Jackpot del Superenalotto per ricordarvi che l’ultimo 6 vinto era da 42,4 milioni di euro ed è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Visto che il momento dell’estrazione del Superenalotto si avvicina, così come per Lotto e 10eLotto, ecco il consueto focus su come spendere l’eventuale vincita, ad esempio, del Jackpot. Probabilmente non vi servono spunti e idee, non solo perché il montepremi è ricchissimo. Ma proprio perché avete le idee chiare su cosa farci, ci permettiamo di proporre alcune idee originali per chi vuole investire una piccola somma per realizzare qualcosa di utile. Pensiamo, ad esempio, alla raccolta fondi su Kickstarter per il telo da bagno che fa risparmiare acqua, spazio e tempo, The Bath Towel.

Non si tratta di un asciugamano qualsiasi, non è solo più grande e più morbido: asciuga in un attimo e poi si asciuga ancora più velocemente. Infatti, è stato realizzato con il miglior cotone naturale ed è stato progettato per rimanere fresco garantendo che muffe o batteri non abbiano alcuna possibilità. La trama a nido d’ape sovradimensionata conferisce all’asciugamano una maggiore superficie e consente all’aria di filtrare, quindi è meno incline ad “ammuffirsi” e diventare maleodorante. Pur avendo dimensioni extra-large, questo asciugamano si piega diventando molto piccolo.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Completiamo il viaggio che ci porta all’estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con la rubrica dedicata alla Smorfia napoletana. Si tratta di uno strumento che può tornarvi utile per interpretare anche fatti quotidiani per ricavare i numeri da giocare. Vi facciamo un esempio tirando in ballo la disavventura di Levante, che ha denunciato il quarto furto di auto. Tramite una story su Instagram, l’artista ha raccontato che è stato l’ennesimo furto della sua auto a Milano, quella che aveva preso dopo il precedente furto.

Alla fine, comunque, è stata ritrovata. Partiamo dal 79, il ladro, protagonista di questa vicenda che vede vittima Levante, a cui si associa il 55, la musica, e 60, il lamento, che però interpretiamo come lo sfogo dell’artista. Quindi, ci sarebbe pure 17, la sfortuna della cantante nel subire ben quattro furti, quindi 46, i soldi che ci ha rimesso. Infine, 24, le guardie, che nell’immaginario collettivo rientrano negli addetti alla sicurezza, intesi anche come carabinieri, quelli a cui si è rivolta l’artista.











