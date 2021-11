LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 11 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 11 NOVEMBRE 2021

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 11 novembre 2021 stanno per tornare. Siamo giunti all’appuntamento centrale della settimana e tra qualche ora scopriremo i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 135/2021. Prima però vale sempre la pena dare uno sguardo ai risultati dell’ultimo concorso del Lotto dello scorso martedì, che ha visto la Campania super premiata. La maggiore vincita della serata si è registrata a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove un giocatore con una puntata da 1,50 euro ha centrato cinque quaterne e una cinquina giocando i propri numeri del cuore su tutte le ruote e portandosi a casa la maxi vincita da 312 mila euro! Ancora la Campania protagonista con la vincita realizzata a Montella (Avellino), dove un fortunato giocatore si è portato a casa 18mila euro. Tra le altre vincite degne di nota, quelle realizzate a San Cipriano Picentino (Salerno), a Frattamaggiore (Napoli), a Torre del Greco (Napoli) e a Napoli, per un totale di 370mila euro. In tutto l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito in tutta Italia 4,1 milioni di euro (970 milioni dall’inizio del 2021).

Si volta pagina per dare velocemente spazio all’ultima giocata del 10eLotto. A festeggiare è anche questa volta il Sud, dove a Sellia Marina in provincia di Catanzaro un fortunatissimo concorrente si è portato a casa il premio da 250 mila euro con un 9 Oro, puntando 3 euro su una estrazione frequente. Si vince anche a Modena, dove il 9 Doppio Oro ha avuto un valore da 100mila euro. Napoli e Niella Tanaro (CN) si sono piazzati sul terzo gradino del podio con una vincita a testa da 50 mila euro. In tutto sono stati vinti 26,7 milioni di euro, mentre complessivamente dall’inizio dell’anno si è giunti a 3,6 miliardi.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Nella prima serata di oggi, giovedì 11 novembre 2021, si torna a giocare al Superenalotto. Lo storico gioco Sisal ogni settimana raccoglie nei suoi vari appuntamenti migliaia di concorrenti a caccia del ricco jackpot che continua a crescere sempre di più. Nel precedente concorso dello scorso martedì, nessun giocatore è riuscito a centrare il ricco “6”: il jackpot è volato di conseguenza a 108,1 milioni di euro in vista della nuova estrazione di oggi. Una cifra che inizia a fare sempre più “paura” in quanto si avvicina all’ultima vincita realizzata nei mesi scorsi.

Era infatti il 22 maggio 2021 quando a Montappone (FM) è stato realizzato il “6” da 156 mila euro, vincita che potrebbe essere bissata a distanza di qualche mese, si spera prima della chiusura dell’anno! L’ultimo concorso, inoltre, ha permesso di mettere a segno anche dieci “5” con una vincita a testa di 19.188 euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Con il passare dei concorsi, cresce sempre di più il jackpot del Superenalotto con il superamento ormai da qualche estrazione dei 100 milioni di euro. La prossima vincita, dunque, sarà a prescindere molto importante e questo porta a fare delle considerazioni non da poco sul modo in cui impiegare il denaro vinto. Se una buona parte sarà impiegata per la realizzazione di piccoli e grandi progetti, dalla casa al lavoro, ed una seconda parte sarà investita nel modo più opportuna, una piccola fetta di denaro potrà anche essere adoperata per finanziare progetti che si hanno particolarmente a cuore. Un esempio?

Chi vorrà potrà fare un giro tra i numerosi progetti che quotidianamente vengono pubblicati sulla piattaforma Kickstarter, dove creativi e non solo sono alla ricerca di persone appassionate che possano aiutarli nella realizzazione dei loro sogni.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

La stazione finale del nostro viaggio potrebbe vedere la presenza della Dea Bendata in attesa di baciare solo voi. C’è però ancora spazio per un’ultima tappa, quella che vede il tradizionale collegamento tra Lotto, Superenalotto e Smorfia napoletana. Vi manca l’ispirazione giusta rispetto ai numeri da mettere in gioco? Niente paura, possiamo darvi noi una mano partendo da una notizia di stretta attualità e facendo riferimento ai numeri della smorfia per ricavarne le cifre da giocare.

Dal Galles arriva una notizia sconcertante: un bambino di 10 anni è morto dopo essere stato sbranato da un cane. La sua padrona, una 28enne, è stata arrestata con l’accusa di non aver controllato adeguatamente il suo animale pericoloso. Il cane è stato ucciso dagli agenti. La vittima si trovava a casa di un amico e suo vicino di casa ed è stato attaccato mentre giocava in giardino. Il cane era un pitbull. Ecco i numeri estrapolati da questa triste storia: bambino 1, cane 6, cane rabbioso 49, polizia 10, arresto 3, uccidere 57.



