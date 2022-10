Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 11 ottobre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 11 OTTOBRE 2022

Nella giornata di oggi, martedì 11 ottobre 2022, si palesano ancora una volta le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con i loro numeri vincenti, in occasione del concorso Sisal n. 122/2022. Mentre aspettiamo di conoscere gli esiti dei sorteggi odierni, ripercorriamo insieme quanto è accaduto nelle estrazioni di Lotto e Superenalotto nella serata di sabato 8 ottobre, quando è stata incoronata la città di Faenza, in provincia di Ravenna, con sei vincite per un totale di 217.500 euro. Le due più alte raggiungono un valore di 57.250 euro, seguite da due schedine vincenti del Lotto da 34.750 euro, per poi concludere con due colpi da 16.750 euro ciascuno. Tutte le vincite sono state effettuate indovinando tre ambi e un terno sulla ruota del Lotto Milano. Da segnalare inoltre, sempre con tre ambi e un terno sulla ruota del Lotto di Milano, 25mila euro vinti a Goito, in provincia di Mantova, e 23.750 vinti a Stradella, in provincia di Pavia. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 828 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Nel 10eLotto, invece, ha premiato la Basilicata e in particolar modo Matera, dove è stata centrata la vincita più alta della giornata con un 8 Doppio Oro dal valore di 100mila euro. Si festeggia anche a Terracina, in provincia di Latina, e a Mombaroccio, nella provincia di Pesaro e Urbino, grazie a due 9 Oro da 50mila euro ciascuno. Da segnalare anche un tris di vincite in Lombardia per un totale di 48mila euro. A Opera, in provincia di Milano, è stato realizzato un 6 Doppio Oro da 18, mentre a Milano e San Donato Milanese, sempre in provincia di Milano, sono stati messi a segno due 7 Doppio Oro da 15mila euro l’uno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,4 milioni di euro, per un totale di oltre 2,8 miliardi da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Ritorna anche il Superenalotto nella giornata di oggi, con i numeri vincenti del concorso Sisal 122. Dal 22 maggio 2021 non si riesce a conquistare il jackpot; in tale circostanza, la combinazione vincente fu intercettata nella sua totalità da un giocatore di Montappone, in provincia di Fermo. Il montepremi del Superenalotto, da quella giornata, ha continuato ad aumentare in maniera esponenziale, giungendo ad attestarsi addirittura a quota 286,5 milioni di euro.

Nel concorso di sabato 8 ottobre sono stati quindici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 21.134,06 euro a testa. Da segnalare anche sei “4 stella” da 39.796 euro ciascuno. Intanto, si segnala che, in occasione della Festa di Ognissanti, l’estrazione del concorso Superenalotto numero 131 di martedì 1 novembre è stata anticipata a lunedì 31 ottobre 2022.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto, qualora si indovinassero i sei numeri vincenti? Il nostro personale suggerimento è quello di dedicare la vostra attenzione ai suggerimenti che vengono diffusi mediante il sito internet Kickstarter, che racchiude al suo interno progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi sparsi ovunque.

Concentriamoci su uno di essi, ovvero su “Raven CNC”, un’innovativa giacca antipioggia. Ecco la descrizione: “RAVEN CNC è un intagliatore da tavolo di nuova generazione con un sistema di avanzamento unico, che consente di creare capolavori su larga scala con un ingombro ridotto. Per celebrare il nostro lancio su Kickstarter, con le ricompense Early Bird includiamo un importante pacchetto di accessori, tra cui una sonda di scansione, punte premium e la nostra suite completa di software Designer. Tutta questa tecnologia avanzata vi permetterà di realizzare un’ampia gamma di prodotti e progetti con il vostro Raven CNC”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Lotto, Superenalotto e numeri vincenti non possono prescindere in alcun modo dalla smorfia napoletana, mediante i cui significati anche noi de IlSussidiario.net vogliamo provare a fornire a tutti voi un suggerimento per le vostre giocate, muovendo i nostri primi passi da una notizia di cronaca o di attualità.

Di conseguenza, associamo la news del giorno al 60° anniversario del Concilio Vaticano II, il 21esimo in tutta la storia della Chiesa, chiamato ad affrontare problemi dottrinali e pastorali e destinato ad incidere sulla storia recente della Chiesa cattolica. Quali sono i numeri connessi a questa news di cronaca? Iniziamo con il numero 22 (concilio), per proseguire quindi con il 90 (Vaticano). Ci sono poi il 32 (Papa), il 7 (preghiera) e il 21 (anniversario).

