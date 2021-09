Lotto e Superenalotto: numeri vincenti/ Estrazioni oggi 11 settembre: ricchi premi?

SCOPRIAMO I NUMERI RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto che tornano d’attualità in questo sabato 11 settembre 2021. Quali sono i grandi assenti dei due concorsi alla vigilia dell’estrazione di oggi? Iniziamo la nostra carrellata di statistiche a partire dal Lotto, dove il primatista in fatto di ritardi consecutivi si conferma il numero 16 sulla ruota di Venezia, latitante da 116 turni consecutivi. In seconda posizione abbiamo il numero 90 sulla ruota di Milano, che giovedì ha suonato la sua personale “carica dei 101”. Terza piazza per il numero 79 sulla ruota Nazionale: un’altra assenza e farà il proprio ingresso nell’esclusivo “club dei centenari”.

Estrazioni Lotto e Superenalotto/ Numeri vincenti 9 settembre: 10eLotto e SuperStar

Il prossimo indiziato per entrare a farne parte a sua volta, un altro numero sulla ruota di Venezia, il 57, di cui non ci sono tracce da 96 turni consecutivi. Capitolo Superenalotto: qui la primula rossa per antonomasia è il numero 26, di cui si sono perse le tracce da 84 estrazioni di fila. La medaglia d’argento spetta al numero 29, comunque distante con le sue 59 assenze. Terzo posto? Appannaggio del numero 18: lui non si vede da 56 turni in serie. Che sia la volta buona per tornare a fare capolino?

Simbolotto, Lotto numeri vincenti e simboli/ Oggi, estrazione 9 settembre 2021

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 11 SETTEMBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 11 settembre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 109/2021. Diamo prima un’occhiata alle quote assegnate nell’ultimo concorso, quello di giovedì 9 settembre 2021. Il portale agipronews.it ci informa che la vincita più alta del Lotto è stata centrata a Bellaria Igea Marina: a riportarla un giocatore che ha intascato oltre 124mila euro grazie ad una puntata complessiva da 3 euro sui numeri 10-12-29-64, sulla ruota di Palermo, che gli ha consentito di centrare sei ambi, quattro terni e una quaterna.

Numeri vincenti Lotto e Superenalotto/ Estrazioni 7 settembre 2021: i ‘soliti noti’…

Gioia anche a Casagiove, in provincia di Caserta, con un bottino da oltre 67mila euro. Sugli scudi anche l’anonimo di Golasecca (VA) che ha sbancato il Simbolotto con una vincita da 32mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 8,3 milioni di euro, per un totale di 793,9 milioni di euro dall’inizio del 2021. Capitolo 10eLotto: qui grande protagonista in fatto di vincite assegnate è stato il Lazio, dov’è andato un bottino complessivo di 150mila euro. Merito dei tre 9 Oro da 50mila euro ciascuno centrati a Roma, a Cassino (FR) e a Monterotondo (RM). Stessi importi vinti anche ad Alanno, in provincia di pescara, a Lavis (TN) e a Potenza, con altri tre 9 Oro da 50mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 3 miliardi da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Come sono andate le cose nell’ultimo concorso del Superenalotto? Per quanto riguarda le quote assegnate dopo l’estrazione di sabato 9 settembre, ancora una volta nessuno è riuscito ad aggiudicarsi i due premi più ambiti, quelli associati al “6” e al “5+1”. In sette si sono consolati facendo “5” e portando a casa 25.050,79 euro. Il “4” ha premiato con 488,34 € ben 365 fortunati, mentre il “3” ha regalato 33,13 euro a 16.218 giocatori. Ultimo premio del Superenalotto?

Quello da 6,01 euro associato al “2” e fatto proprio da 277.730 persone. E Il SuperStar? In quattro hanno fatto “4 Stella” vincendo così 48.834,00 euro. Il “3 Stella” han premiato 66 giocatori anonimi con 3.313,00 €, mentre i canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono finiti nelle tasche di 1330 giocatori baciati dalla fortuna. Chiusura riservata a “1 Stella” e “0 Stella”: i 10 e 5 euro loro associati sono stati vinti rispettivamente da 9.189 e 21.281.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 79.400.000 €: come investirlo in caso di vittoria? Come sempre ci piace segnalarvi uno dei tanti progetti innovativi meritevoli di attenzione e alla ricerca di sostegno economico per spiccare il volo. Sulla piattaforma di fundraising kickstarter.com ha attirato la nostra attenzione “Cabot”, un piccolo robot a percussione pensato per musicisti solisti. Come funziona?

Basta collegare Cabot ad un tamburo cajon box drum e attivarlo tramite smartphone per un’esperienza di jamming completamente nuova! I commenti di chi ha visionato quest’invenzione sono a dir poco entusiasistici: prova ne è il fatto che il progetto è già riuscito ad ottenere oltre 27mila euro di finanziamento. L’obiettivo degli sviluppatori è stato fissato a quota 35mila. E voi? Se vinceste il Jackpot del Superenalotto dareste agli sviluppatori la spintarella che manca per realizzare il progetto? Se prima di dare una risposta volete farvi un’idea, allora cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è rubrica de ilsussidiario.net che si rispetti senza che venga destinato un paragrafo alla Smorfia Napoletana. Su quali numeri puntare? Come sempre, in assenza di palla di vetro, scegliamo uno degli eventi del giorno e chiediamo alla Smorfia partenopea di interpretarli al nostro posto. Parliamo allora della finale femminile dello US Open in programma questa sera alle 22, ovvero poco dopo l’estrazione.

A disputarla due sorprese assolute come Leilah Fernadez ed Emma Raducanu. Scegliamo allora anzitutto la parola “finale”, associata al numero 70: si tratta di un imprescindibile visto che è anche correlato alla giura della “sorpresa”. Ad accomunare Fernandez e Raducanu è anche la “giovane” – numero 21 – età. Cosa cercheranno di conquistare con tutte le loro forze? Ovviamente la vittoria, numero 71. In palio, del resto, c’è qualcosa di importantissimo, la possibilità di entrare nella storia del “tennis”, numero 80.



© RIPRODUZIONE RISERVATA