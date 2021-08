LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 12 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 12 AGOSTO 2021

Mancano poche ore alle nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 12 agosto 2021. A brevissimo, i numerosi appassionati potranno finalmente fare la conoscenza dei numeri vincenti dei concorso Sisal numero 96/2021. Quello di oggi rappresenta l’appuntamento centrale della settimana, uno dei più attesi, durante il quale si continua ad inseguire la fortuna sperando di poter mettere a segno delle interessanti vincite in uno dei concorsi in programma. Prima di scoprire i nuovi premi distribuiti dal Lotto, diamo uno sguardo alle vincite messe a segno nell’ultima estrazione grazie ai dati forniti dal sempre aggiornatissimo portale Agipronews. La regione ad essere premiata è stata la Puglia con un bottino che ha superato i 35 mila euro. In particolare ad Ostuni (Brindisi) un fortunato concorrente ha centrato un premio da 13 mila euro, mentre a Fasano sono stati vinti 11.250 euro. Una vincita da 10mila euro è stata realizzata anche a Trani, ma la più alta di oltre 16 mila euro è stata centrata a Rimini. In totale l’ultimo concorso ha distribuito 5,9 milioni di euro in tutta Italia (711,2 milioni in tutto dall’inizio del 2021).

Lotto numeri vincenti e Supernalotto/ Estrazioni di oggi 10 agosto 2021: analizziamo le combinazioni

Interessanti risultati anche nel gioco del 10eLotto che ha visto ancora il Sud protagonista ed in particolare la Calabria. Nella regione sono state realizzate in tutto vincite per 120mila euro, tra cui la maggiore da 100 mila grazie ad un 9 realizzato a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza. A festeggiare anche la provincia di Catanzaro, a Chiaravalle Centrale, con un 8 Doppio Oro da 20mila euro. Stesse vincite realizzate a Potenza Picena (MC) e a Reggio Emilia. In totale sono stati vinti quasi 25 milioni di euro in una sola sera.

Simbolotto, Lotto: simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 10 agosto 2021

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

I giochi del Lotto e 10eLotto contribuiscono ad ogni estrazione a far sognare migliaia di appassionati ma c’è un ulteriore gioco molto amato dai concorrenti italiani che torna anche questa sera, rinnovando il suo appuntamento del giovedì. Si tratta naturalmente del Superenalotto che torna puntuale nella prima serata di oggi 12 agosto facendo sempre più gola grazie al suo ricco jackpot. L’ultimo concorso del passato martedì si è chiuso senza alcun festeggiamento degno di nota a causa dell’assenza del ricco “6”. Nessuno ha indovinato l’intera combinazione vincente ma nonostante questo un fortunatissimo giocatore a Padova è riuscito ad avvicinarsi all’obiettivo centrando il 5+1 e portandosi a casa la cifra da capogiro pari a 520mila euro. Vinti anche 42 mila euro da 4 concorrenti che hanno centrato il 5 e due premi da 33 mila euro con il “4Stella”. Ed il jackpot? Naturalmente continua a salire in vista dell’estrazione di oggi dopo l’ultimo “6” da 156 milioni realizzato lo scorso 22 maggio a Montappone (FM).

NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni 7 luglio 2021: le ruote fortunate

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto ha raggiunto quota 67 milioni di euro. Una cifra così elevata da far sognare ad occhi aperti i numerosi appassionati, i quali inevitabilmente, anche questa sera si ritroveranno davanti ad un quesito importante: come investire parte dei soldi dell’eventuale vincita milionaria? La risposta potrebbe in parte fornirla la nostra rubrica basata sulla piattaforma Kickstarter che quotidianamente accoglie progetti da tutto il mondo che attendono solo di poter essere finanziati. Oggi in particolare vi parleremo di uno dei più recenti, Big Up SUP Co. ovvero una pinna pensata per gli appassionati di immersione e che permette di nuotare non solo in acque basse senza raccogliere erbacce. Realizzate in America con materiali resistenti e sicuri. Se ami praticare sport a contatto con l’acqua, è l’oggetto che potrebbe esserti utile in futuro. Potrai avere tutte le informazioni utili aggiuntive cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo giunti alla nostra ultima tappa del viaggio all’insegna del Lotto e del Superenalotto ma naturalmente non può mancare il consueto appuntamento con la smorfia napoletana ed il significato dei suoi affascinanti numeri. Questo nostro focus potrebbe essere particolarmente utile per tutti coloro che non hanno particolare ispirazione in vista della nuova giocata e cercano numeri da mettere in schedina. Traendo spunto dalle notizie di stretta attualità, andiamo ad estrapolare alcune cifre che potrebbero rivelarsi oggi estremamente fortunate. Non cessano neppure oggi i numerosi incendi in Calabria e Sicilia dove nelle ultime 24 ore sono stati realizzati oltre 500 interventi di soccorso nel tentativo di spegnere le fiamme. Ad oggi sono andate distrutte numerose case e migliaia di ettari di verde in fumo nelle due Regioni assediate dal fuoco. Ed ecco i numeri tratti dalla smorfia napoletana e relativi alla drammatica notizia: 76 incendio, 8 città incendiata, 24 domare un incendio, 78 fumo, 84 allarme per fuoco e 2 soccorsi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA