Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 12 aprile, i numeri vincenti

Va in scena un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto in occasione del nuovo concorso Sisal n. 44/2022 di oggi, martedì 12 aprile 2022. Nel primo concorso della nuova settimana, qualcuno riuscirà a esultare e a fare svoltare la propria vita? Il verdetto giungerà unicamente in serata, ma intanto andiamo a scoprire cosa è successo in occasione del precedente concorso. Un fortunato giocatore di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, è riuscito a vincere un premio pari a 80.983,15 euro centrando 6 ambi, quattro terni e una quaterna. Festa anche in Umbria, con Perugia protagonista grazie a due vincite: la prima ha permesso a un giocatore di portare a casa 50mila euro per mezzo di un ambo secco, mentre la seconda ha premiato un altro giocatore con 25mila euro. Anche il Piemonte si è reso protagonista con due premi: il primo è stato centrato a Novara e ha permesso a un fortunato giocatore di vincere 38.550 euro con sei ambi, quattro terni e una quaterna mentre il secondo, del valore di 16.304,35 euro, è stato centrato a Venaria Reale, in provincia di Torino. Ad Aversa, in provincia di Caserta, una quaterna secca ha consentito a un giocatore di portare a casa un premio pari a 36mila euro, mentre a La Spezia un altro giocatore ha centrato la cinquina del Simbolotto per una vincita da 32.608,70 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,9 milioni di euro, per un totale di 279 milioni di euro da inizio anno.

Ora uno sguardo al 10eLotto, dove nel precedente concorso è stato premiato il Lazio: a Roma un fortunato giocatore ha centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro. Si festeggia anche in Puglia con un tris di vincite, per un valore complessivo di 39mila euro. La prima è stata realizzata a Triggiano, in provincia di Bari, grazie a un 9 da 30.001 euro, seguita da uno “zero” da 10mila euro, messo a segno ad Altamura, in provincia di Bari, e da un 6 Oro da 9mila euro fatto registrare a Galatina, in provincia di Lecce. Protagonista di giornata anche la Lombardia, con un 9 da 20.001 mila euro indovinato a Milano e un 4 Doppio Oro valso 12mila euro a un giocatore di Erba, in provincia di Como. Da segnalare anche un 7 Oro da 25mila euro a Quinto di Treviso, in provincia di Treviso e un 9 realizzato a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,6 milioni di euro per un totale di oltre 1 miliardo di euro da inizio anno.

LOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

La serata del 12 aprile 2022 non sarà solo all’insegna del Lotto e del 10eLotto. Grande protagonista della terza estrazione settimanale sarà il Superenalotto, che torna con un concorso nuovo di zecca, nella speranza di assegnare il ricchissimo jackpot messo in palio. L’assenza del “6” anche nel precedente appuntamento ha contribuito a far crescere sempre di più il jackpot in palio ora giunto a 186,6 milioni di euro. Ma come è andata nella precedente estrazione?

Durante il concorso di sabato, sono stati centrati quattordici punti “5”, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 17.899,93 euro a testa. Da segnalare anche sette “4 stella” da 22.568 euro ciascuno. A fare gola rimane sempre il “6”, che però si fa desiderare ormai da troppo tempo ed esattamente dal 22 maggio 2021, quando a Montappone (FM) fu centrato il maxi premio da 156 milioni di euro.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Di fronte a un jackpot del Superenalotto così alto, come possiamo investire al meglio tutto o parte del denaro in caso di eventuale ricca vincita? Una domanda che non può essere ignorata anche alla luce della somma molto interessante messa in palio. A tal proposito può venire in aiuto del possibile vincitore milionario la consueta rubrica imperniata sulla piattaforma Kickstarter, che concede spazio ai numerosi progetti di altrettanti creativi sparsi per il mondo, i quali attendono solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “We cry in silence”, di Smita Sharma. Si tratta di un libro fotografico che documenta il traffico di ragazze dal Bangladesh e dal Nepal all’India per il s*sso e il lavoro domestico: “Con il tuo aiuto ‘We cry in silence‘ sarà un libro fotografico con copertina rigida che indaga sulla diffusa questione del traffico di minori per il s*sso tra Bangladesh, Nepal e India. Il progetto svela la vulnerabilità delle ragazze e mette in evidenza ciò che le porta nelle trappole dei trafficanti. Il libro cerca di affrontare questo complesso problema globale a livello locale e di aprire un dialogo per muovere le persone a lavorare verso una soluzione regionale. Un giornale di accompagnamento con estratti del libro, materiale educativo e linee guida di sicurezza per le ragazze sarà anche pubblicato nelle lingue locali per la distribuzione gratuita durante l’iniziativa ‘We Cry in Silence’ nell’autunno del 2022″.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il viaggio nell’affascinante mondo dei numeri all’insegna del Lotto e del Superenalotto approda ora presso la stazione della smorfia napoletana, strumento per alcuni giocatori indispensabile per capire il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro partendo da una notizia di stretta attualità dalla quale andremo ad estrapolare i principali numeri (si spera) fortunati da portare sulla nostra schedina.

In tal senso, “utilizziamo” le parole di plauso per la Polizia da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della celebrazione del 170mo anniversario della sua fondazione. Ecco ora i numeri legati a questa news: cominciamo con il 53 (polizia), per proseguire quindi con il 21 (anniversario). C’è poi il 45 (presidente), insieme al 90 (repubblica) e all’1 (Italia). L’auspicio è che questa combinazione possa rivelarsi foriera di buona sorte per tutti voi lettori.











