LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 12 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 12 DICEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 12 dicembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 131/2020. Prima di proiettarci verso le giocate odierne, però, diamo uno sguardo ai risultati di giovedì scorso, a partire dal Lotto. La vittoria più importante si è registrata a Sant’Elia a Pianisi, in provincia di Campobasso, con una combinazione di cinque numeri (1 17 71 80 85 sulla ruota di Bari) che è valsa sei ambi, quattro terni e una quaterna per un bottino da 40.800 euro. In seconda posizione i 23.750 euro vinti da un anonimo giocatore di Bari, mentre sul terzo gradino del podio salgono i 14.750 euro conquistati a Marano di Napoli (NA). Capitolo 10eLotto: l’onore della ribalta spetta a Catanzaro, dove un fortunato ha registrato una delle vincite più alte del 2020 grazie a 9 numeri giocati (e indovinati) nel concorso abbinato alle estrazioni del Lotto che gli hanno fatto intascare 100mila euro. Festeggiamenti anche a Santeramo in Colle: nello stesso concorso sono stati vinti in questo caso 50mila euro.

QUOTE VINCENTI ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto quanto è accaduto nei concorsi del Lotto e del 10eLotto spostiamo adesso la nostra attenzione sulle quote vinte del Superenalotto di giovedì. Nell’estrazione che ha preceduto quella odierna ancora una volta nessuno è stato in grado di mettere le mani sull’ambito Jackpot. Vuota anche la casella riservata ai vincitori del premio associato al “5+1”: per trovare delle vincite assegnate si deve scorrere dunque fino ai 10 giocatori che hanno fatto “5” e per questo vinto 18.413,62 euro. Il “4” è valso invece 244,01 € a 766 fortunati, mentre i 26.359 che hanno fatto “3” si sono aggiudicati 21,39 euro. Ultimo premio del Superenalotto? I 5 euro vinti con il “2” da 377.471 giocatori. Occupiamoci adesso del concorso parallelo al Superenalotto, il SuperStar: niente da fare per il premio più ambito, quello associato al “5+SuperStar”. Il “4 Stella” però ha consentito ad un fortunato anonimo di intascare 24.401,00 €. A vincere grazie al “3 Stella” la bellezza di 2.139,00 euro sono stati invece in 104, mentre i canonici 100 associati al “2+SuperStar” sono andati a 1.441 giocatori. Ultimi due premi, associati all’1 Stella e allo “0+Superstar”, dal valore di 10 e 5 euro, vinti rispettivamente da 9.912 e 21.261 giocatori.

JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: COME SPENDERLO?

Senza nessuno che riesca ormai da settimane ad aggiudicarsi il bottino pieno, il Jackpot del Superenalotto continua a crescere a dismisura. Nel concorso di oggi, sabato 12 dicembre, il montepremi è di 76.200.000 €. Che fare di una cifra simile? Una possibilità è quella di diventare dei filantropi e di finanziare un’idea meritevole di sostegno economico. Ce ne sono a bizzeffe sulla piattaforma Kickstarter, ma noi de ilsussidiario.net oggi vogliamo parlarvi di “The Couch Console”, letteralmente la console del divano. Trattasi di fatto di un prodotto che farà innamorare soprattutto i sedentari, gli amanti della comodità davanti alla tv. C’è chi lo definisce come un portabicchieri, ma in realtà è molto di più: non solo la granitica certezza che una volta posizionata la vostra bibita al suo interno non si rovescerà mai e poi mai, ma anche la possibilità di sistemarvi all’interno telecomando, smarthpone (compresa la possibilità di caricarlo)…Insomma, il compagno perfetto per chi trascorre molte ore sul divano. Non ci credete? Guardate con i vostri occhi…

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

A poche ore dalle estrazioni di Lotto e Superenalotto se appartenete alla cospicua fetta di indecisi sui numeri da giocare non disperate. Con la nostra consueta Rubrica dedicata alla Smorfia Napoletana partiamo dai fatti di cronaca del giorno per trarre qualche spunto. La notizia più importante è che la FDA ha approvato l’uso d’emergenza del vaccino negli Stati Uniti. Non possiamo dunque esimerci dal puntare sul numero 89, identificativo dell’America, per poi proseguire con il numero 70, che sta ad indicare appunto il “vaccino”. Per non rischiare di essere beffati, però, puntiamo anche sul numero 88 che sta per “vaccinazione” e sul 51, che riporta al verbo “vaccinare”. Altra parola chiave da non dimenticare? “Virus”, termine associato dalla Smorfia partenopea al numero 90, guarda caso quello della paura, sentimento che tra qualche mese potrebbe essere messo da parte da una grande “vittoria”, numero 71, della scienza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA