LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 12 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 12 DICEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 12 dicembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 149/2019. Lo scorso martedì non sono mancati ricchi bottini e combinazioni fortunate, come dimostra la classifica delle vincite. I dati ufficiali diffusi da Agipro News mettono l’accento sul 10eLotto, che premia con 50 mila euro un appassionato di Cologne, in provincia di Brescia, grazie ad un 9 Oro. Segue Casei Gerola, in provincia di Pavia, con una doppietta del valore di 13.260 euro e 9.750 euro, ottenute grazie a due 3 con opzione Oro. Un’altra doppietta anche per la terza base, dove troviamo Marsala, in provincia di Trapani con un 7 Oro e Roma con un 6 Doppio Oro. In entrambi i casi la vincita è invece da 12 mila euro. San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, si posiziona invece in testa alla classifica del Lotto. Un vincitore ha totalizzato 21.660 euro con una quaterna, quattro terni e sei ambi su Tutte le ruote. Seconda posizione per Rocca di Neto, in provincia di Crotone, con tesoretto da 18.250 euro e un terno secco da 13.500 euro realizzato a Napoli per il terzo posto sul podio.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

44,7 milioni di euro per il Jackpot di oggi: il SuperEnalotto sta per dare il via al nuovo concorso e scopriremo presto i numeri vincenti di stasera. Gli appassionati nel frattempo possono rifarsi gli occhi e ricontrollare le vincite dello scorso martedì grazie alla statistica ufficiale, che vediamo insieme qui di seguito. La sestina come sappiamo non si è presentata sul tavolo dei premi, così come il 5+1 e il 5+. In generale le altre quote continuano a presentare un piccolo calo, come dimostra il 5 da oltre 37 mila euro realizzato da cinque vincitori. Segue con oltre 36 mila euro il 4+, destinato a due appassionati, mentre il 3+ regala a 105 partecipanti la bellezza di 2.989 euro a testa. Il 4 da 363,24 euro finisce invece nelle tasche di 530 giocatori, mentre il 3 premia 19.257 fortunelli con un bottino da 29,89 euro. Infine abbiamo il 2 in leggero rialzo, con un premio da 5,76 euro conquistato da 309.153 vincitori. Continuiamo con il SuperStar e con la tripletta finale, come sempre capitanata dal 2+ da 100 euro. I vincitori sono 1.733, mentre salgono fino a 12.742 se consideriamo le combinazioni vincenti legate all’1+, con premio da 10 euro. Infine lo 0+ realizzato da 30.078 appassionati e un bottino da 5 euro a testa.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto ci regalerà nuove sorprese grazie all’estrazione di oggi, a partire dalla possibilità di vincere il Jackpot. Anche se finora il montepremi continua ad aumentare il suo valore, visto che non ha ancora trovato un fortunello a cui concedere il proprio bottino, potrebbe decidere di apparire fra le vincite di questa sera. La caccia al progetto da realizzare è appena iniziata: tanti giocatori preferiscono organizzarsi fin da ora per capire come spendere al meglio una piccola quota della propria vincita. Anche la nostra Rubrica ha già fatto ‘i compiti a casa’: abbiamo trovato un’iniziativa su KickStarter interessante per chi ama fare acquisti online. Parliamo di PIE, la possibilità di farsi creare su misura un paio di jeans che si adatti alla propria silhouette. Un po’ come avere a portata di mano un sarto personale che possa confezionare i jeans perfetti per ogni cliente. Il tutto senza lasciare casa! PIE prevede tre step: ricevere il kit design, prendersi le misure, caricarle sull’apposita app ed attendere la ricezione del prodotto finale. Niente di più semplice! Il kit prevede infatti due campioni denim per scegliere la colorazione ed un metro smart con cui prendere ogni misura. L’asta rimarrà aperta invece per altri 44 giorni, mentre il goal da raggiungere è di circa 18 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti ci attendono anche oggi: il nuovo concorso trasformerà diversi giocatori in vincitori grazie alle nuove combinazioni fortunate. Tutti gli appassionati desiderano tagliare il traguardo delle vincite e portarsi a casa uno o più tesoretti, ma molti rimangono bloccati dalla difficoltà di trovare i numeri da giocare. Come diradare la fitta nebbia del dubbio e riuscire a partecipare all’estrazione? La smorfia napoletana può essere un valido aiuto, specialmente per chi ama la tradizione. Se abbinata poi alla notizia che la nostra Rubrica ha già scelto per voi, potrete correre subito in ricevitoria per registrare la vostra schedina! Vediamo prima la news: parliamo di ladri e sensi si colpa. Questa volta rimaniamo in Italia, dove un ladruncolo ha preso di mira una vittima e l’ha derubata della sua auto, salvo poi cambiare idea. L’uomo ha chiamato infatti la Polizia e ha sottolineato di voler riconsegnare l’automobile, dando così appuntamento alle autorità. Al momento del loro arrivo, gli agenti hanno trovato il ladro in questione con le chiavi in mano e al fianco del mezzo sottratto. Sembra tra l’altro che il proprietario dell’auto non si fosse nemmeno accorto del furto subito. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il furto, 63, il ladro, 66, l’automobile, 46, la colpa, 78, e la Polizia, 53. Come Numero Oro scegliamo invece la restituzione, 25.



