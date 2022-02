Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 12 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 12 FEBBRAIO 2022

Le nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 12 febbraio 2022, stanno arrivando. Fra poche ore avremo modo di scoprire quali siano i numeri vincenti del concorso del Lotto Sisal n. 19/2022. Si dimostrerà magnanima la Dea Bendata nei confronti dei giocatori? L’auspicio è che la risposta possa essere positiva e, intanto, approfittiamo dell’attesa per ricapitolare quanto accaduto 48 ore fa. Secondo quanto reso noto dal portale Agipronews, giovedì il Lotto ha premiato un fortunato giocatore a San Miniato, in provincia di Pisa. Una quaterna secca sulla ruota del lotto di Firenze ha infatti fruttato una vincita da 56mila euro. Festa anche nel Lazio, con quattro terni e una quaterna a Rignano Flaminio, in provincia di Roma, che hanno generato un premio da oltre 13mila euro, e nella capitale stessa, dove è stato indovinato un terno secco sulla ruota di Roma da 13.500 euro.

La seconda vincita più alta del concorso del Lotto è stata registrata però a Malo, in provincia di Vicenza, dove un fortunato giocatore ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Napoli, portandosi a casa oltre 16mila euro. Tre ambi e un terno sulla ruota del Lotto di Venezia realizzati a Tolentino, in provincia di Macerata, sono valsi invece 15.375 euro. Festa anche in provincia di Brescia, a Gianico, grazie a tre ambi e un terno, questa volta su Bari, che hanno portato a una vincita da 14mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 6 milioni di euro, per un totale di oltre 128 milioni da inizio anno.

Come va invece nel 10eLotto? Nell’ultimo concorso ha fatto festa la Calabria: la vincita più alta arriva da Crotone, dove un fortunato giocatore ha centrato un 7 Oro da 25mila euro. Da segnalare anche un 6 Oro da 6.250 euro messo a segno a Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria. Poker di vittorie nel Lazio: le tre più importanti arrivano tutte da Roma con un 8 da 10mila euro e due 6 Doppio Oro da 6mila euro ciascuno, mentre l’ultima è stata realizzata a Riano, sempre in provincia di Roma, con un 4 Extra da 5.625 euro. Tra le vincite più alte del Lotto della giornata anche un 7 Doppio Oro dal valore di 15mila euro, indovinato ad Altamura, in provincia di Bari. Nell’ultimo appuntamento con il 10eLotto sono stati distribuiti 21,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 426 milioni dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Con il Lotto e il 10eLotto cresce anche l’attesa in vista di un’altra lotteria molto apprezzata, vale a dire quella del Superenalotto. Lo storico gioco targato Sisal rinnova il suo nuovo appuntamento nella serata di oggi, sabato 12 febbraio 2022. Nell’ultimo concorso del Lotto e Superenalotto dello scorso giovedì, ancora una volta nessun concorrente è riuscito a centrare il 6, facendo così salire ulteriormente di qualche gradino il jackpot, che è arrivato a quota 155 milioni di euro.

Si tratta quasi della stessa cifra dell’ultimo jackpot realizzato ormai quasi un anno fa. L’ultimo “6” è stato infatti centrato il 22 maggio dello scorso anno a Montappone (FM) ed era pari a 156 milioni di euro. A soli 14 giorni dalla scadenza, intanto, è stata riscossa la vincita da 50mila euro realizzata da un fortunato vincitore di Siracusa, che aveva conquistato 50mila euro grazie all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Black Week”, che lo scorso novembre aveva assegnato ben 300 premi garantiti nell’arco di tre concorsi speciali consecutivi. Il giocatore si è presentato per la riscossione presso l’ufficio premi di Sisal e ha concluso le pratiche per il ritiro della cifra, la cui scadenza era fissata per venerdì 25 febbraio. In Sicilia rimangono ancora 3 premi da incassare.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto è davvero molto elevato e, indubbiamente, oltre alla gioia irrefrenabile, il suo vincitore dovrà fare i conti sulle modalità di gestione di un importo così impegnativo. Certo, un problema che in molti vorrebbero avere, ma di fronte al quale potrebbero poi trovarsi impreparati. Ecco allora che, in questo approfondimento, torniamo a suggerirvi alcuni progetti creativi sui quali investire con altruismo per consentire ad altre persone di coronare il proprio sogno. Fra questi, ve ne consigliamo uno presente sulla piattaforma Kickstarter.

Un giovane italiano, Domenico Mussolino, intende mettere in piedi il sito web Cybercrimeclues, mediante il quale indagherà su come lavorano gli hacker e lo spiegherà con articoli pubblicati in inglese e italiano, offrendo un’opportunità educativa per evitare frodi e truffe online. Come dichiara egli stesso, “il web è come un uovo: il guscio è il web di superficie; il bianco è la cosiddetta rete profonda; il tuorlo è il cosiddetto dark web. Infatti, attraverso i motori di ricerca standard, possiamo vedere solo una piccola parte delle pagine internet: il web di superficie (10% delle pagine web totali). Alcune pagine web sono accessibili solo con una password o una crittografia (il deep web). Altre sono accessibili solo utilizzando un software specifico (dark web). Il dark web è dove la maggior parte delle attività illecite sono pubblicizzate grazie alla navigazione senza divulgare informazioni di identificazione. Indagare su di esso con gli strumenti giusti può mostrare risultati sorprendenti. Useremo la somma raccolta per comprare la licenza per strumenti di indagine e lanceremo il sito web in marzo/aprile. Sarà gratuito. A seconda della somma donata, si riceverà una newsletter settimanale con le top 5 storie di CyberCrime della settimana (sia in inglese che in italiano). In caso di quota più alta, sarà regalato anche un e-book su tecniche, software, tattiche degli hacker”.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ultima chiamata in vista della tappa conclusiva del nostro viaggio odierno tra Lotto, Superenalotto, numeri vincenti e smorfia napoletana. Ecco, a proposito di quest’ultimo argomento, è noto che i numeri della smorfia possono suggerire indicazioni utili per selezionare i numeri su cui scommettere nei prossimi concorsi del Lotto e del Superenalotto. Noi de “IlSussidiario.net” proviamo a giocare insieme a voi, ideando una cinquina ideale sulla quale puntare in vista dell’imminente concorso e sperando possa rivelarsi davvero fortunata per voi lettori.

Per farlo, ci ispiriamo alla fortunata fiction di Rai Uno “Doc – Nelle tue mani”, con particolare riferimento alla seconda stagione. Nell’episodio andato in onda giovedì sera, è stato finalmente svelato il significato dell’espressione “cane blu“, utilizzata spesso da Andrea Fanti (alias Luca Argentero) e dai suoi colleghi: il riferimento è a una favola avente come protagonista un cane di colore blu che veglia sulle sorti delle persone nei loro momenti di maggiore difficoltà. Una sorta di angelo, insomma, che aiuta l’uomo a superare le avversità. Ecco dunque che la cinquina per il cane blu può essere la seguente: 6 (cane) – 22 (animale) – 32 (colore) – 37 (favola) – 69 (blu).



