LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 12 gennaio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 12 GENNAIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 12 gennaio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 5/2021. Prima di lanciarci verso le estrazioni odierne diamo però un’occhiata alle statistiche e ai risultati dell’ultimo concorso disputato, quello di sabato 9 gennaio. Per quanto riguarda il Lotto, come riportato da agipronews.it, grande protagonista è stata la Campania, con vincite complessive che hanno sfiorato i 280mila euro. La più alta, da più di 130mila euro, è stata realizzata a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove il Lotto ha regalato altri 26.250 euro. Festa grande anche a Somma Vesuviana, con due vincite da 62.250 euro e da 19.700 euro. Nel capoluogo vinti invece 22.500 euro, mentre a Nocera Inferiore vanno oltre 18mila euro. Capitolo 10eLotto: sempre Campania sugli scudi con il 9 Doppio Oro da 100mila euro da 100mila euro centrato a Marcianise, in provincia di Caserta. In seconda posizione come vincita più alta di giornata troviamo il 9 Oro da 50mila euro realizzato a Roma e l’8 Oro da 30mila euro di Città di Castello, in provincia di Perugia.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo visto come sono andate le cose per quanto riguarda Lotto e 10eLotto di sabato: adesso diamo un’occhiata alle quote del Superenalotto. Continua la maledizione del Jackpot: ancora una volta nessuno è stato in grado di mettere le mani sul bottino più ricco, con anche la seconda casella più prestigiosa, quella del “5+1”, rimasta vacante. Il “5” è valso invece a sette fortunati giocatori un premio da 31.997,99 euro, mentre il “4” ha regalato a 459 fortunati una vincita da 495,41 €. Con il “3” a vincere 32,58 euro sono stati in 21.051, mentre il “2” ha assegnato 5,93€ a 359.166 giocatori. Occupiamoci ora del concorso parallelo del Superenalotto: il SuperStar. Niente “5+SuperStar” per quanto riguarda l’estrazione di sabato, ma in quattro hanno potuto consolarsi con il 49.541,00 € associato al “4 Stella”. Il “3+SuperStar” ha regalato invece 3.258,00 € a 108 anonimi, mentre i canonici 100 euro del “2 Stella” sono andati a 2.145 giocatori. Ultimi due premi da 10 e 5 euro vinti rispettivamente da 14.964 e 36.759 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Manca ormai poco all’estrazione del Superenalotto di oggi, martedì 12 gennaio 2021. Non resta che puntare il Jackpot e portarselo a casa. Semplice no? Più difficile può essere addirittura decidere come investire un’eventuale vincita da 90 milioni e 500mila euro. Noi come sempre proviamo a darvi qualche idea: che ne direste di sostenere un progetto innovativo presente sulla piattaforma di fundraising “Kickstarter”? L’idea che vi proponiamo oggi prende il nome di “Air Selfie”, ovvero di quello che gli sviluppatori definiscono l’unica fotocamera volante portatile integrata nella cover del cellulare. I progettisti descrivono così la loro invenzione: “AirSelfie è la più piccola fotocamera portatile volante al mondo. Chi ha detto che i selfi sono limitati ai bastoncini? Con questo dispositivo rivoluzionario potrete scattare foto aeree direttamente dal vostro telefono. Il limite è il cielo”. Curiosi di vedere come funziona? Allora cos’aspettate a cliccare su questo link? Mettetelo da parte nel caso doveste vincere il Jackpot!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Tutto pronto per l’estrazione di oggi ma siete sprovvisti dei numeri da giocare? E’ come aver apparecchiato la tavola ma aver dimenticato il piatto! Ci pensiamo noi, allora, ad archiviare ogni incertezza e chiedere una mano alla Smorfia Napoletana partendo da un fatto di cronaca che ha attirato la nostra attenzione. E’ atteso per oggi il Consiglio dei ministri che potrebbe dire molto della sorte del governo: sarà crisi oppure no? Impossibile non partire dalla parola “politica”, corrispondente al numero 42 della Smorfia partenopea. Optiamo poi per il numero 59, cui corrisponde la parola “consiglio”. In ballo dicevamo c’è anche la possibilità che salti qualche “ministro”, per cui scegliamo il numero 1. Per completare la scelta dei nostri numeri puntiamo poi sul 45, ad indicare il “presidente” e ovviamente sul numero 8 ad indicare il nostro “Paese”.



