LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 12 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 12 GIUGNO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 12 giugno 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 70/2021. Come sempre diamo prima un’occhiata ai risultati dell’ultimo concorso. Per quanto riguarda il Lotto, la vincita più alta di giovedì è stata conseguita da un fortunato giocatore di Milano, che si è portato a casa ben 13.750,00 euro grazie ad una giocata da 4 euro sulla ruota Nazionale (3 ambi e una quaterna). Di poco inferiore la vincita realizzata a Concesio, in provincia di Brescia, dove sono stati vinti 13mila euro. Medaglia di bronzo per i 12.300,00 euro vinti a Città Sant’Angelo (PE) da 12.300,00 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per 4,2 milioni di euro, per un totale di oltre 530 milioni da inizio 2021. Capitolo 10eLotto: il premio più alto di giovedì è stato assegnato ancora una volta in Lombardia, precisamente a Milano, dove un fortunato anonimo ha fatto “9” e vinto 40mila grazie ad una puntata da 2 euro. Sul podio delle vincite anche due giocatori di Conversano (BA) e Cerenzia (KR): per loro 20mila euro a testa con altri due 9. L’ultimo concorso ha distribuito oltre 32,5 milioni di euro: in tutto più di 2,1 miliardi da inizio anno.

NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni 10 giugno 2021: vincite Superstar

QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

A poche ore dal Superenalotto di oggi è giusto vedere com’è andata l’ultima estrazione di giovedì. Nessuno ha fatto “6”, dunque il Jackpot non è stato assegnato. A vuoto anche il tentativo di fare “5+1”: il premio più alto di giornata è dunque quello da 25.106,78 euro associato al “5” e fatto proprio da 7 fortunati vincitori. Il “4” ha premiato invece 401 giocatori con 447,61 €, il “3” 15.752 con 34,24 euro. Ultimo premio di giornata del Superenalotto? Quello da 6,24 euro correlato al “2” è stato vinto invece da 268.001 giocatori. Vediamo adesso come sono andate le cose per il SuperStar di giovedì, il concorso gemello del Superenalotto. Vacante è rimasta la casella dedicata al vincitore del “5+SuperStar”. Sono stati in 4 invece a fare “4 Stella” e a vincere 44.761,00 euro. Il “3 Stella” ha premiato 98 giocatori con 3.424,00 euro, mentre i soli 100 euro associati al “2 Stella” sono stati vinti da 1.615 fortunati. Chiusura per “1 Stella” e “0 Stella: i 10 e 5 euro associati a questi risultati sono andati rispettivamente a 12.071 e 32.105 giocatori.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 10 giugno 2021

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi, sabato 12 giugno, ammonta per la precisione a 39.700.000 €. Come investire tale cifra in caso di vittoria? Un’idea potrebbe essere quella di puntare su un progetto innovativo da finanziare sulla piattaforma kickstarter.com. Oggi vogliamo parlarvi in particolare di “Pono Music”. Di che si tratta? Come sempre lasciamo spazio alla descrizione fornita dagli sviluppatori: “I CD e gli MP3 sono derivati dai master originali, e ora, con il PonoPlayer, puoi finalmente sentire il master in tutta la sua gloria, nella sua risoluzione nativa, qualità CD o superiore, nel modo in cui l’artista lo ha fatto, esattamente. Questa è la bellezza di Pono. È stato un lungo periodo di tempo. Non è stato facile arrivare a questo punto, ma voi l’avete reso possibile sostenendo la visione di Pono per un ascolto migliore. Abbiamo lavorato con le etichette, con gli artisti e i produttori, e continueremo a farlo. Andiamo alla fonte per trovare il meglio e portarlo a voi. Pono vuole preservare la storia della musica, in tutta la sua bellezza ed espressione, per tutto il tempo. Per sempre. C’è un modo per farlo bene, e noi lo faremo. Condivideremo con voi il modo in cui lo faremo nei prossimi mesi, mentre costruiremo i vostri primi PonoPlayers. Faremo alcune cose rivoluzionarie. Renderemo la musica disponibile in un modo che non è mai stato fatto, un modo che permette di ottenere costantemente la migliore esperienza di ascolto. Grazie agli artisti, alle case discografiche, grandi e piccole, e soprattutto grazie a voi amanti della musica per aver reso possibile tutto questo con il vostro incredibile supporto”. Questo progetto vi interessa? Allora cliccate qui!

Numeri vincenti Lotto e Superenalotto/ Estrazioni 8 giugno 2021: la Smorfia top

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Quando si parla di Lotto e Superenalotto, a maggior ragione se si è indecisi sui numeri da giocare, non può mancare un riferimento alla Smorfia Napoletana. Come sempre prendiamo spunto dalla cronaca e il giorno dopo la vittoria dell’Italia contro la Turchia per 3 a 0 nella prima partita degli Europei non possiamo fare a meno di chiedere alla Smorfia di interpretare questa grande gioia. Iniziamo puntando sul numero 1 di “Italia”. Poi, per circostanziare il tutto, scegliamo il 10 di “pallone”. Parola chiave della serata di ieri? “Vittoria”, che nella Smorfia partenopea equivale al numero 71. Altri riferimenti utili possono essere “gara”, numero 19 ed “esordio”, numero 48. Saremo stati buoni profeti? La risposta l’avremo soltanto tra qualche ora, dopo le estrazioni serale: nel frattempo, però, la “goduta” per il tris di ieri sera alla Turchia non ce lo leva nessuno…



© RIPRODUZIONE RISERVATA