Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 12 luglio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 12 LUGLIO 2022

Ci siamo: anche quest’oggi, martedì 12 luglio 2022, è arrivato il momento delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che animano il concorso Sisal numero 83/2022. Tra pochi istanti scopriremo l’esito dei sorteggi odierni, ma immancabilmente non possiamo non concederci un piccolo viaggio a ritroso nel tempo, andando a scoprire che cosa è accaduto in occasione del concorso del Lotto di sabato. Il portale Agipronews riferisce che a essere premiato al Lotto è stato un giocatore di Montello, in provincia di Bergamo, con una vincita da 216.600 euro grazie a una giocata di quattro numeri (48-56-80-85) del valore di soli 4 euro abbinata alla modalità LottoPiù. A Marigliano, in provincia di Napoli, vinti invece 45mila euro con un terno secco (11-29-70), mentre nel capoluogo campano si registra una vincita del valore di 22.500 euro, ancora grazie a un terno secco. Da segnalare anche una vincita da 27.173,91 euro a Udine grazie all’opzione Simbolotto, mentre a Venzone, sempre in provincia di Udine, sono stati vinti 13.750 euro. Festeggia anche il Piemonte con Asti, dove è arrivato un premio da 19.500 euro grazie alla combinazione 11-22-40 sulla ruota di Torino. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,5 milioni di euro, per un totale di 557 milioni di euro da inizio anno.

Per quanto riguarda il 10eLotto, è stato premiato il centro abitato di Crevalcore, ove si è materializzata la vincita più alta nell’ultimo concorso del 10eLotto. Nell’estrazione del 9 luglio sono stati infatti vinti 40.002 euro grazie a una giocata con l’opzione Extra, in cui sono stati indovinati nove numeri su un totale di dieci giocati, in un’estrazione abbinata alla modalità frequente. Ad Albino, in provincia di Bergamo, vinti invece 20mila euro con un “9” grazie a una giocata di un solo euro con la modalità istantanea. Da segnalare poi una vincita da 15mila euro a Cave, in provincia di Roma, con un “7” in un’estrazione frequente. Vinti anche 12mila euro a Savona con un “6 doppio oro”, mentre si registrano due vincite da 10mila euro a Falconara Marittima (Ancona) e Cassano delle Murge (Bari). L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22 milioni di euro, per un totale di 1,9 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Un nuovo concorso del Superenalotto va in scena quest’oggi ed è inutile rimarcare come i concorrenti non stiano più nella pelle, vista l’entità del montepremi in palio e che tutti inseguono. L’assenza del 6 va avanti infatti da oltre un anno (22 maggio 2021, con 156 milioni di euro vinti a Montappone, in provincia di Fermo) e ha consentito al jackpot di issarsi a quota 236,3 milioni di euro.

Nel concorso del Lotto e Superenalotto di sabato 9 luglio 2022 sono stati sei i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 45.589,41 euro a testa. Rammentiamo che, contestualmente ai concorsi 83, 84 e 85 del SuperEnalotto, sono istituiti 300 premi istantanei straordinari da 50mila euro ciascuno e all’estrazione si potrà prendere parte convalidando una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida. Il terminale assegnerà automaticamente un codice univoco per ciascuna combinazione SuperEnalotto/SuperStar giocata. Per questo motivo i risultati di martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 luglio di SuperEnalotto SuperStar saranno disponibili entro le ore 00.30. Le operazioni di estrazione, spoglio e verifica richiederanno più tempo del solito, vista l’assegnazione dei 300 super premi garantiti da 50mila euro ciascuno dell’iniziativa speciale “Super Estate”. La combinazione vincente sarà invece disponibile subito dopo l’estrazione.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto qualora si centri il fatidico 6? Un dubbio che in molti vorrebbero avere, considerata l’entità della cifra. Il potenziale vincitore milionario potrebbe lasciarsi guidare dai consigli della nostra rubrica, che a sua volta attinge dalla piattaforma Kickstarter, sui cui ambienti digitali viene garantito ampio spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solamente di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di essi, ovvero “Focus Timer Adjustable Hourglass”. La descrizione recita: “Focus Timer è uno strumento che vi aiuta a integrare senza sforzo e in modo splendido alcune pratiche di blocco del tempo nella vostra routine quotidiana… Girandolo si avvia il tempo, offrendo un’esperienza unica. Una volta completata la sessione, si ripristina la stessa quantità di tempo. In questo modo è possibile ripetere la stessa durata semplicemente girandolo avanti e indietro. Le luci delicate si esauriscono lentamente allo scadere del tempo, fornendo un’indicazione a colpo d’occhio del tempo rimanente. Non dovrete più controllare il vostro dispositivo a metà del percorso per poi essere risucchiati dalle notifiche”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il consueto viaggio fra i numeri del Lotto e del Superenalotto approda presso la stazione della smorfia napoletana, utile a comprendere il reale significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi diamo un nostro suggerimento, partendo da una notizia attuale, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla notizia delle migliori università italiane. La prima posizione tra i più grandi atenei statali (con oltre 40.000 iscritti) è occupata dall’Università di Bologna, tallonata dalle università di Padova e La Sapienza di Roma. Questo è il podio della classifica Censis delle Università italiane, edizione 2022/2023. Si tratta del nuovo ranking annuale, reso noto dall’istituto di ricerca degli atenei statali e non statali in base a strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio, livello di internazionalizzazione, comunicazione e occupabilità. Quali sono i numeri legati a questa news proveniente di natura scolastica? Iniziamo con il numero 87 (università), per proseguire quindi con il 2 (studiare). Ci sono poi il 25 (studente), il 44 (scuola) e il 6 (istruzione).

