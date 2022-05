Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 12 maggio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 12 MAGGIO 2022

Torna quest’oggi, giovedì 12 maggio 2022, un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 57/2022. Si tratta della quinta estrazione del mese corrente, per mezzo della quale auspichiamo che la Dea Bendata si mostri magnanima agli occhi dei suoi giocatori. Nell’attesa, possiamo come sempre dare uno sguardo al precedente concorso di martedì, a partire dal Lotto. Il portale Agipronews, come da tradizione, ci aggiorna sull’ultima carrellata di vincite incassate al Lotto: a essere incoronata è stata Torricella Sicura, in provincia di Teramo, dove si è palesata la vincita più alta nell’ultimo concorso del Lotto. Infatti, nella località abruzzese sono stati vinti 23.750 euro con una giocata di tre numeri (16-21-73) grazie a una giocata effettuata sulla ruota di Napoli. Lo stesso terno ha portato un’altra vincita, sempre sulla ruota di Napoli, a Ragusa, dove la vincita è stata di 19mila euro. Sempre in provincia di Teramo, invece, è stato centrato un premio da 10.869,57 euro a Silvi grazie al Simbolotto. Doppia vincita, invece, in provincia di Napoli: la più alta ha premiato un giocatore con una vincita da 13.500 euro mentre la seconda, centrata ad Afragola, in provincia di Napoli, ammonta a 9.500 euro ed è arrivata grazie a una giocata del valore di quattro euro sulla ruota di Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,5 milioni di euro, per un totale di 363 milioni di euro da inizio anno.

Cosa si dice a proposito del 10eLotto? Pioggia di vincite in Trentino-Alto Adige. La vincita più alta della giornata arriva infatti da San Candido, in provincia di Bolzano, dove è stato messo a segno un 9 Oro da 50 mila euro, mentre a Mezzolombardo, in provincia di Trento, è stato realizzato un 7 Doppio Oro da 15 mila euro. Si festeggia anche nel Lazio, con vincite complessive per 57mila euro: a Sonnino, in provincia di Latina, con un 6 Oro sono stati vinti 25mila euro, a Roma un 8 Doppio Oro ha regalato a un fortunato giocatore 20mila euro, mentre a Cisterna di Latina, in provincia di Latina, è stato indovinato un 6 Doppio Oro dal valore di 12mila euro. Da segnalare anche due vincite in Lombardia: la più alta arriva da Milano, con un 7 da 24mila euro, seguita da un 7 Doppio Oro da 15mila euro centrato a Olgiate Olona, in provincia di Varese. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,1 milioni di euro, per un totale di oltre 1,3 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO E QUOTE ULTIMO CONCORSO SUPERENALOTTO

Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto non saranno le uniche attese per la prima serata di oggi, giovedì 12 maggio 2022. C’è infatti anche il Superenalotto, che, come di consueto, è pronto a tornare, portandosi dietro l’ingente peso del super jackpot in palio (202,9 milioni di euro): si tratta – va da sé – di una delle cifre più alte in assoluto, arrivata a tale quota per via dell’assenza ormai di quasi un anno della combinazione vincente.

Nel corso dell’ultimo concorso di sabato 7 maggio sono stati centrati sei punti “5”, con i fortunati vincitori che si portarono a casa 37.536,90 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 29.113 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo, con una schedina da 2 euro. Il vincitore aspettò solo 3 giorni per presentare la vincita all’incasso. Curiosità: i numeri 1-2-3-4-5-6 compongono la sestina più giocata, seguono poi i numeri dei giorni del mese dall’1 al 31 e, ancor di più, i numeri dei mesi dell’anno dall’1 al 12.

LOTTO, COME INVESTIRE JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come si può investire tutto o parte del denaro in caso di eventuale conquista del jackpot del Superenalotto? Un interrogativo importante, anche alla luce dell’ingente somma messa in palio. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può fare affidamento ai consigli della nostra rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che offre spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “It’s Been Pouring: A Photobook”, nel quale una fotografa, Rachel Papo, esplora l’oscuro segreto del primo anno di maternità: uno sguardo sulla depressione post-partum. “La depressione post-partum – ha sottolineato la giovane – per molti versi non è più un tabù; è un’afflizione sulla bocca di molte donne incinte come qualcosa che temono e a cui è stato detto che la consulenza e i farmaci possono aiutare. Eppure, quando l’ho sperimentato io stessa dopo la nascita di entrambi i miei figli e quando ho intervistato altre donne nel bel mezzo della loro sofferenza, mi sono resa conto che c’è qualcosa che ancora non vediamo o che guardiamo con sospetto. It’s Been Pouring si propone di catturare le voci delle madri nei loro momenti più bui. Attraverso una combinazione di fotografie, interviste, e-mail e testi personali, fornisco un portale nell’insostenibile tensione che esiste tra il miracolo della nascita e il potenziale orrore che ne consegue, conducendo lo spettatore attraverso una narrazione di disperazione”.

SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il viaggio fra i numeri del Lotto e del Superenalotto si sofferma adesso presso la stazione della smorfia napoletana, fondamentale per capire il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro partendo da una notizia di stretta attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla finale di Coppa Italia 2022, giocata nella serata di mercoledì 11 maggio e che ha registrato la vittoria dell’Inter ai danni della Juventus ai tempi supplementari e con il punteggio di 4-2, dopo che quelli regolamentari erano terminati in parità (2-2). Una gara accompagnata da numerose polemiche per alcune decisioni dubbie da parte del VAR e che continuerà indubbiamente a fare parlare di sé nei prossimi giorni. Quali sono pertanto i numeri legati a questa particolare notizia di sport? Cominciamo con il 36 (coppa), per proseguire quindi con l’1 (Italia). Ci sono poi il 7 (calcio), il 19 (gara) e l’80 (partita). L’augurio che intendiamo rivolgere a voi tutti è che questa combinazione si possa rivelare foriera di buona sorte per voi lettori.

