LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 12 maggio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 12 MAGGIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 12 maggio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 39/2020. Estrazione del Lotto e 10eLotto in arrivo: anche questa sera sarà possibile vincere qualcuno dei premi in palio da entrambi i giochi italiani. La Fortuna farà la differenza e in qualche caso potrebbe persino superare se stessa. Secondo la classifica delle vincite dello scorso sabato, ci rivela Agipro News, il 10eLotto ha premiato infatti un giocatore di Brindisi con 100 mila euro grazie a 9 numeri centrati su 10 e la modalità frequente. Nella provincia di Brescia è invece Chiari a regalare a un vincitore la bellezza di 50 mila euro. Infine troviamo Linguaglossa, in provincia di Catania, con un bottino da 8 mila euro. Per quanto riguarda il Lotto, la vincita più alta è quella di Cuneo: un giocatore ha realizzato una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Torino e per un totale di 24.930 euro in premio. Segue Taranto con 24.900 euro con quaterna e terno su Tutte le Ruote.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

38,2 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di oggi: il nuovo concorso sta per iniziare e gli appassionati sono già a caccia di numeri vincenti e combinazioni fortunate. Soprattutto per via delle vincite registrate lo scorso sabato, quando il 4+ ha superato ogni aspettativa con un bottino da oltre 82 mila euro e tre vincitori. I dati ufficiali della Sisal però sottolineano anche l’assenza di 5+1, 5+ e 5, mentre in seconda posizione troviamo 69 giocatori con un premio da 4.361 euro ottenuto grazie al 3+. A seguire il 4 da 825,58 euro e 254 tagliandi vincenti, mentre il 3 ha premiato 10.868 appassionati con 43,61 euro a testa. Il 2 continua a viaggiare ad alta quota con un tesoretto da 7,07 euro, realizzato da 179.718 partecipanti. Il 2+ da 100 euro è associato invece a 1.169 biglietti fortunati, mentre i 10 euro dell’1+ finiscono nelle tasche di 8.238 vincitori. Infine abbiamo come sempre lo 0+ da 5 euro, che questa volta regala il suo bottino a 22.518 giocatori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto e il Jackpot sono pronti per accompagnarci verso una nuova ed emozionante estrazione. Conto alla rovescia già attivato per tutti gli aspiranti vincitori, che come sempre sperano di posizionarsi sul podio dei più fortunati. Molti giocatori preferiscono anzi immaginarsi proprio nel momento in cui alzano la coppia da campioni, per poi correre subito a spendere la prima fetta del proprio bottino. Come investire al meglio la vincita appena realizzata? La nostra Rubrica come sempre vi aiuta a scoprire un’idea valida da poter sfruttare al momento più opportuno, grazie alle iniziative lanciate su KickStarter. Oggi vi parliamo di Airhead, una mascherina rivoluzionaria che permette di combattere l’inquinamento dell’aria. Un’azienda britannica infatti ha ideato questo particolare dispositivo dotato di filtro FFp3 e comprensivo di protezione ermetica. L’involucro esterno invece è realizzato in tessuto lavabile. Airhead è intelligente, pulito, confortevole e realizzato grazie al contributo degli esperti della Brunel University. Una guaina in gomma permetterà di impedire che l’aria passi attraverso le fessure e comprometta la qualità del filtraggio. Sul lato destro invece è posto una valvola che aiuta a buttare fuori l’ossigeno in modo semplice e veloce. L’involucro esterno invece è comodamente rimovibile grazie ad un’apposita linguetta: una volta terminata la quarantena, si potrà così togliere il supporto per bere qualcosa insieme agli amici o per parlare con le altre persone. Mancano nove giorni di tempo prima che l’asta venga conclusa in via definitiva e l’obiettivo di oltre 34 mila euro è già stato più che centrato.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per dare il via ad un nuovo concorso: ancora pochi minuti di attesa e scopriremo i numeri vincenti e i premi distribuiti in tutte le regioni italiane. Molti giocatori però si trovano ancora in difficoltà e il motivo è solo uno: trovare i numeri adatti per compilare la propria schedina e sfidare la Fortuna. Un problema che la nostra Rubrica affronta da anni e a cui anche oggi risponderà con due carte vincenti: la smorfia napoletana e una notizia selezionata per voi. L’oracolo campano infatti ci rivelerà quali numeri associare alla news di oggi. Partiamo da quest’ultima e torniamo indietro nel tempo di un mese, quando il lockdown ha messo in ginocchio tanti Paesi in tutto il mondo. A soffrirne di più sono stati senza dubbio i bambini e per i genitori è stato molto difficile convincerli a non uscire di casa. Un papà filippino però ha deciso di adottare un metodo particolare per convincere il figlio a non varcare la porta di casa. In seguito a vari rifiuti del bimbo di rimanere fra le mura domestiche, il padre ha fatto indeciso di fargli un taglio di capelli in modo da farlo sembrare calvo e provocargli quel giusto imbarazzo che lo convincesse a non farsi vedere dagli amici. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo i capelli, 55, il taglio, 28, l’uscita, 10, la casa, 71, e il divieto, 51. Come Numero Oro per chi volesse giocare anche al 10eLotto proponiamo l’umiliazione, 62.



