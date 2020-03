LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 12 marzo 2020

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono stati estratti oggi, con la consueta puntualità e diffusi, con altrettanta solerzia dai Monopoli di Stato. E ora non ci resta che scoprire se qualcuno di voi lettori è stato cosi fortunato da centrare una super vincita, magari al Superenalotto, arrivando al Jackpot, o al Lotto con un bel terno o con una bella combinazione al 10eLotto. E ora, ricordandovi di giocare responsabilmente, di controllare sempre e in tutti i casi la vostra schedina anche in ricevitoria, vi facciamo il nostro “in bocca al lupo”. I numeri vincenti di oggi, per Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono arrivati!

Estrazione 10eLotto n°31 del 12/03/2020

4 – 11 – 26 – 28 – 30 – 31 – 34 – 42 – 45 – 46 – 51 – 62 – 63 – 64 – 70 – 74 – 77 – 80 – 81 – 83

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 81

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 81 – 30

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 31 del 12/03/2020

COMBINAZIONE VINCENTE

56 41 22 19 46 86

NUMERO JOLLY

13

SUPERSTAR

56

(I numeri vincenti del concorso del SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n°31 del 12/03/2020 BARI 81 30 4 29 82 CAGLIARI 63 64 62 79 90 FIRENZE 11 26 7 68 40 GENOVA 51 28 76 52 42 MILANO 83 4 49 63 82 NAPOLI 31 77 48 40 39 PALERMO 74 45 66 58 82 ROMA 80 70 50 33 45 TORINO 46 42 74 3 78 VENEZIA 70 34 31 80 46 NAZIONALE 66 48 50 55 57

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

CLICCA QUI PER L’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Gli appuntamenti settimanali con il Lotto e il SuperEnalotto non vengono messi in discussione neppure dall’emergenza Coronavirus. E così gli italiani avranno anche oggi una piccola parentesi di distrazione grazie ai due giochi molto amati. Nel frattempo potrebbe sempre tornare utile l’analisi relativa ai numeri ritardatari, a partire dal Lotto dove il 22 resta irremovibile sulla ruota di Palermo, toccando quota 179 assenze dopo l’ultima estrazione di martedì 10 marzo. A seguirlo ci pensa il 7 ad una distanza non molto ravvicinata, fermandosi sulla ruota di Bari a quota 145 appuntamenti mancanti. Più corta la distanza del 38 su Genova che conquista il terzo posto dell’ideale classifica con le sue 133 estrazioni mancanti. Qual è invece la situazione relativa al gioco del SuperEnalotto sul piano dei numeri ritardatari? Il 27 vola con le sue 93 assenze, seguito a debita distanza dal 18 con ben 59 ritardi. Alla vigilia della nuova estrazione di oggi, sul gradino più basso del podio ritroviamo ancora il 12 a quota 46 concorsi saltati. La latitanza è di 45 e 44 estrazioni rispettivamente per i numeri 76 e 7. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 12 MARZO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 12 marzo 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 31/2020. Il Lotto e 10eLotto sono, quindi, pronti per dare il via al nuovo concorso di questa sera. I due giochi italiani raccoglieranno virtualmente milioni di appassionati sparsi in tutto lo Stivale e decisi a sfidare la fortuna per conquistare i premi più ricchi. Quali sono i dati ufficiali riguardo all’estrazione dello scorso martedì? Agipro News ci aiuta a svelare il mistero grazie alla classifica delle vincite, che accende i riflettori sul 10eLotto. Al primo posto troviamo infatti un giocatore della provincia di Vicenza, di Rossano Veneto, che si è portato a casa 100 mila euro con un’estrazione frequente e nove numeri indovinati su 10 giocati. Vince anche un partecipante di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, che ha realizzato un premio da 70 mila euro. Chiudono la classifica un appassionato di Gravina di Catania, nel Catanese, e un fortunello di Roma. In entrambi i casi il bottino è da 50 mila euro. Il Lotto ha distribuito invece 230 milioni di euro dall’inizio di quest’anno, di cui oltre 4,6 milioni per quanto riguarda l’ultimo appuntamento. Ad oggi la vincita maggiore risulta quella di Aosta e di Genzano di Roma, dove due vincitori hanno azzeccato una combinazione del valore di 14 mila euro a testa.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

33 milioni di euro per il Jackpot di questa sera: al via una nuova estrazione del SuperEnalotto, con tanti numeri vincenti e ricchi premi. Una vera manna dal cielo se si pensa all’emergenza in corso e a quanto, ora più che mai, gli italiani desiderano centrare una delle vincite maggiori legate al gioco della Sisal. Qualcuno ci è già riuscito, come ci rivela la statistica ufficiale delle vincite totalizzate lo scorso martedì. Anche se il 4+ si è unito agli assenti abitudinari, ovvero al 5+ e al 5+1. Il bottino più alto è invece quello del 5, pari a oltre 52 mila euro e realizzato da tre giocatori. Segue il 3+ da 3.322 euro e 85 tagliandi fortunati, mentre il 4 premia 351 vincitori con 455,54 euro a testa. In leggero rialzo il 3, che regala un bottino da 33,22 euro a ciascuno dei 14.445 appassionati vincenti. Positivo anche l’andamento del 2, che sfiora i 6 euro, fermandosi precisamente a quota 5,96 euro, e con 249.449 biglietti fortunati. Il 2+ da 100 euro finisce invece nelle case di 1.815 giocatori, mentre le vincite dell’1 sono 13.988, per un bottino da 10 euro a testa. Sull’ultimo gradino delle vincite troviamo lo 0+ da 5 euro: i partecipanti più fortunati sono in tutto 35.090.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot sono pronti: chi sarà il giocatore più fortunato, in grado di centrare la sestina vincente? Ovviamente non abbiamo alcuna certezza in merito al destino del montepremi, visto che potrebbe regalarci una nuova assenza anche nel concorso di stasera. Nessuno ci può impedire però di sognare, soprattutto quando si parla di come spendere la prima fettina del nostro tesoretto. Anche la nostra Rubrica ama sognare in grande e anche oggi ha trovato un’idea utile per tutti gli aspiranti vincitori. Neckair è uno degli ultimi progetti lanciati su Kickstarter da una società di Middletown, nella contea americana di Delaware. Si tratta di un dispositivo in grado di massaggiare e riscaldare i muscoli del collo in qualsiasi momento e situazione ci troviamo. Neckair è dotato infatti di dieci diversi livelli di massaggio e di un supporto interno che regala calore. Addio contratture, dolori alla cervicale o alle spalle, a causa di cattive posture e abitudini. Neckair è ultra compatto e potente ed è in grado di rivalizzare il collo all’istante, regalando un maggiore comfort alle persone. Sfrutta inoltre la magneto-terapia e la warm-terapia, non è invasivo e non ha effetti collaterali. Ha inoltre una doppia funzione. Da un lato la stimolazione elettrica dei nervi transcutanei (TENS), grazie ad impulsi mirati ai muscoli. E dall’altro la stimolazione elettrica del muscolo (EMS), che permette di contrarre i muscoli del collo per aumentare la forza necessaria per il corretto recupero. Le due funzioni combinate sono utili per regalarsi un massaggio rinfrescante al collo: un po’ come avere una massagiatrice personale. L’asta rimarrà attiva ancora per 34 giorni, mentre il goal da meno di 3 mila euro è già stato realizzato grazie al sostegno di quasi un migliaio di utenti.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per aprire i cancelli ed accogliere tutti gli appassionati italiani che anche oggi decideranno di partecipare alla nuova estrazione. Chi non riuscirà a registrare la propria schedina online o nelle ricevitorie autorizzate a rimanere aperte in questi giorni, rischia di rimanere escluso dal concorso e di non poter mettere le mani su uno dei tanti bottini previsti dal gioco. Chi è indeciso su quali numeri giocare può fare invece affidamento al consiglio della nostra Rubrica: ancora una volta abbiamo interpellato la smorfia napoletana per estrarre i numeri da una notizia scelta per voi. Parliamo di casinò, fortuna e imprevisti. Sembra che un uomo di Detroit sia riuscito a prelevare 1 milione e mezzo di dollari da uno sportello bancomat di un casinò. E fin qui niente di strano, se non che lo sconosciuto in questione non possedeva affatto quella cifra sul proprio conto. Li avrebbe quindi dovuti restituire, ma il destino ha voluto che l’uomo in questione fosse un noto malato di gioco d’azzardo e che sia riuscito a spendere l’intera somma ai tavoli da gioco e nelle slot machine in sole due settimane. Le autorità hanno scoperto alla fine il misfatto e lo hanno condannato ad oltre un anno di carcere, imponendogli di restituire l’intera somma in comode rate mensili da 2 mila dollari ciascuna. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo i soldi, 70, il gioco, 19, l’azzardo, 15, il malato, 26, e la spesa, 50. Per chi vuole tentare la fortuna anche al 10eLotto, aggiungiamo come Numero Oro la condanna, 38.



© RIPRODUZIONE RISERVATA