LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 12 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 12 NOVEMBRE 2020

Si riaccendono i riflettori sulle nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 12 novembre 2020: manca sempre meno ai numeri vincenti del concorso Sisal numero 118/2020. L’appuntamento di metà settimana con la Dea Bendata è ormai dietro l’angolo ma al fine di caricarci ed essere più che mai pronti all’ondata di numeri e – si spera – vincite, non ci resta che procedere con un resoconto dell’ultimo concorso di martedì, grazie ai dati forniti come sempre da Agipronews. Nel gioco del Lotto sono state distribuite vincite per un totale di 8 milioni di euro, tra le quali spiccano in particolare i 23.750 euro vinti a Milano con una combinazione di tre numeri sulla ruota di Napoli e giocati su ambo e terno. La fortuna ha bussato anche alla porta di un concorrente di Alberobello, nel barese, e che ha intascato un premio pari a 18.750 euro. Vincite interessanti anche con il 10 e Lotto: lo scorso martedì nella Capitale è stato assegnato un premio da 20 mila euro grazie ad una combinazione di sei numeri giocata in una delle estrazioni frequenti. Sempre in una estrazione frequente un giocatore di San Giovanni Teatino ha centrato nove numeri vincendo altri 20 mila euro!

LE QUOTE VINCENTI DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

A distribuire ricche vincite nel passato concorso Sisal ci ha pensato anche il gioco del SuperEnalotto, che ormai da settimane è caratterizzato da un jackpot da capogiro! Anche in occasione del concorso di oggi, giovedì 12 novembre, sale l’ansia in occasione del ricco montepremi che ha ormai superato l’ultimo vinto a Sassari lo scorso 7 luglio. In quel caso, infatti, furono centrati tutti e sei i numeri della combinazione e questo portò il fortunato concorrente dritto verso la vittoria, con un jackpot che all’epoca era pari a 59 milioni di euro. Dopo un ultimo concorso caratterizzato dall’assenza del “6”, il montepremi in vista della nuova estrazione odierna vola a quota 63,4 milioni di euro, radunando per questo un numero ancora più alto di appassionati. Anche nell’appuntamento di martedì, tuttavia, non sono mancate le vincite interessanti che hanno portato ad esempio sei fortunati giocatori a festeggiare in grande stile grazie al “5” centrato del valore di 26.953,07 euro a testa. Come andrà questa sera, in occasione del concorso centrale della settimana?

JACKPOT DEL SUPEREALOTTO: COME SPENDERLO?

Di fronte ad una vincita di oltre 60 milioni di euro, come possiamo comportarci? Questo il quesito che si rinnova ad ogni estrazione del SuperEnalotto, il cui jackpot continua ad affascinare ed a salire vertiginosamente. Adesso che le cifre si sono fatte sempre più interessanti, il fortunato vincitore potrà davvero sbizzarrirsi sul modo in cui spendere il denaro che sogna di vincere. Dopo i vari investimenti, ci sarà spazio anche per qualche simpatico sfizio? La nostra Rubrica settimanale all’insegna dei progetti contenuti nella piattaforma KickStarter, come sempre potrà fornirvi qualche brillante idea in merito. Quest’oggi vi parleremo di un nuovo progetto in primo piano: ULUS. Si tratta di un gioco da tavolo finalizzato ad aiutare a salvare la lingua e la scrittura mongola in via di estinzione. “Se vogliamo sostenere il popolo mongolo, la cosa migliore che possiamo fare è mostrare al mondo che la loro cultura è notevole e ricca, e il modo migliore per farlo, credo, è creare giochi che introducano e promuovano la lingua, la cultura e la storia mongola”, sostiene il creatore. Al momento il progetto ha raccolto oltre 3300 euro ma l’obiettivo da raggiungere è di 16.992 euro. Cliccate qui per scoprire di più sul progetto in questione.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

SuperEnalotto e Smorfia Napoletana: cosa hanno in comune? Ovviamente i numeri ed i significati che si possono celare dietro ad eventi, date significative, sogni e notizie. In vista della nuova estrazione di oggi 12 novembre ci occorrono sei numeri da mettere in schedina. Non sempre è facile puntare su cifre che per noi possano avere un vero significato, ed allora perchè non affidarci un po’ al caso ed un po’ all’attualità? Tra le notizie del momento, in piena seconda ondata Covid, anche quella relativa al primo cane in Italia risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di un barboncino che vive con una famiglia in Puglia, in cui tutti sono risultati positivi. Il cane tuttavia non potrà contagiare per via della bassa positività riscontrata dal servizio veterinario. La passiamo subito ai numeri: il cane è rappresentato dal numero 6, 40 se malato; il numero 4 rappresenta il barboncino mentre il 12 il veterinario. Nella Smorfia Napoletana non entra ancora il Coronavirus ma il numero 18 rappresenta una malattia contagiosa e infettiva. Infine l’Italia è il numero 1.



