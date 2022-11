Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 12 novembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 12 NOVEMBRE 2022

Le estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto con i loro numeri vincenti animano la serata di oggi, sabato 12 novembre (concorso Sisal n. 136/2022). Andiamo ad analizzare quanto è successo in occasione dei sorteggi di giovedì sera. Per quanto concerne il Lotto, la Puglia si è rivelata protagonista con vincite complessive che superano 50mila euro: a Modugno, in provincia di Bari, si festeggia con un colpo da oltre 28mila euro, mentre nel capoluogo sono stati vinti 22.500 euro. La vincita più alta dell’ultimo concorso è stata realizzata in Sardegna: a Oschiri, in provincia di Sassari, un fortunato giocatore ha vinto 32.250 euro. Doppietta nel Lazio, con una vincita da 12.500 euro a Roma e oltre 11mila euro a Cerreto Laziale, in provincia di Roma, per un bottino totale che supera i 23mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 923,2 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Spostandoci invece dal Lotto al 10eLotto, invece, scopriamo che è stato premiato il Trentino-Alto Adige, con esattezza la provincia di Bolzano, con vincite complessive per 110mila euro. La più alta del concorso arriva proprio da Bolzano, con un 9 Doppio Oro da 100mila euro, seguita da un 5 Oro da 10mila euro indovinato a San Candido. Si festeggia anche in provincia di Varese, dove sono stati vinti 40mila euro. A Cuvio è stato centrato un 8 Oro da 30mila euro, mentre a Gallarate realizzato un 6 da 10mila euro. Da segnalare anche un’altra vincita da 30mila euro, messa a segno a Bisceglie, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, sempre con un 8 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,4 milioni di euro per un totale di oltre 3,1 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Oltre alle estrazioni del Lotto, andranno in scena anche quelle del Superenalotto, coi numeri vincenti del concorso Sisal numero 136. Da quasi un anno e mezzo il jackpot sfugge agli scommettitori: l’ultimo 6 è datato 22 maggio 2021, quando la sestina vincente venne intercettata da un giocatore di Montappone (Fermo). Il montepremi sta crescendo sempre più ed è giunto a quota 306,4 milioni di euro. Intanto, giovedì scorso sono stati tredici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 24.175,35 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 32.275 euro ciascuno.

Intanto, dopo la vincita più alta di sempre al mondo, assegnata ad Altadena in California con il Powerball, il Superenalotto conquista il primato mondiale dei montepremi in palio, con un jackpot a disposizione per l’estrazione di sabato 12 novembre pari a 306,4 milioni di euro. Si tratta del montepremi più alto nella storia del Superenalotto, che si appresta a festeggiare i 25 anni il prossimo 3 dicembre. Il Jackpot in palio, se non assegnato, secondo le stime resterà al primo posto del podio mondiale fino all’inizio di dicembre.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

In caso di vincite al Lotto e al Superenalotto come investire gli importi vinti? Cominciamo a fornirvi un consiglio utile per mezzo della nostra rubrica, imperniata sui consigli che vengono diffusi mediante il portale web Kickstarter, dove trovano ubicazione progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi in ogni angolo dell’orbe terracqueo.

Esaminiamo ora uno di essi, ossia la tuta femminile da astronauta “Girl in space club“. Ecco la descrizione: “Finora, per molte ragioni importanti, le tute spaziali progettate e costruite per gli astronauti sono state realizzate in base a una serie di requisiti generici ma inclusivi, per soddisfare le esigenze operative e l’ampia gamma di taglie associate agli astronauti, sia uomini che donne. Sono tempi entusiasmanti, poiché l’accesso allo spazio continua ad aprirsi a un numero sempre maggiore di astronauti provenienti da contesti sempre più diversi. In un futuro non troppo lontano, gli esseri umani (non solo astronauti professionisti, ma anche astronauti privati e turisti spaziali) non si limiteranno a orbitare intorno al nostro pianeta in orbita terrestre bassa su stazioni spaziali, ma stabiliranno una presenza permanente sulla Luna e su Marte”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

La smorfia napoletana e i numeri vincenti del Lotto e del Superenalotto viaggiano a braccetto, con i significati dei numeri estratti che proprio la smorfia può aiutare a decifrare, ricavando le sequenze fortunate su cui puntare. Anche nella giornata odierna, sabato 12 novembre 2022, vi forniamo spunti utili, nell’auspicio che siano forieri di buona sorte.

Traiamo ispirazione da una delle notizie del giorno, vale a dire l’espansione della produzione di gas naturale, che, a seguito della crisi energetica, mette seriamente a rischio l’obiettivo di mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi. Lo ha reso noto il gruppo indipendente di ricerca scientifica Climate Action Tracker (Cat) alla Cop 27 in Egitto, in occasione della Giornata dedicata alla Scienza. Secondo il Climate Action Tracker, gli impianti di gas naturale in costruzione e i piani di espansione potrebbero aumentare le emissioni a 3,1 miliardi di tonnellate di Co2 all’anno nel 2030, che corrispondono a 1,9 miliardi sopra il limite di 1,2 ritenuto necessario dalla Agenzia internazionale dell’energia per arrivare a zero emissioni nel 2050. Ma quali sono i numeri connessi a questa news? Esordiamo in questo senso con il 18 (clima), per proseguire con il numero 84 (ambiente). Ci sono poi il 71 (gas), il 70 (scienza) e l’89 (anidride).











