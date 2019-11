LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 12 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 12 NOVEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 12 novembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 136/2019. State facendo la fila per registrare la schedina in ricevitoria? Un buon modo per ingannare l’attesa, prima di scoprire i numeri vincenti, è senza dubbio ricontrollare la statistica precedente. Soprattutto perchè è da pochissimo che sappiamo qualcosa di più sui premi distribuiti lo scorso sabato. La statistica ufficiale diffusa da Agipro News ci parla subito del 10eLotto, in testa per quanto riguarda la classifica dei premi. Il bottino più generoso, pari a 100 mila euro, è stato centrato infatti a Lotzorai, in provincia di Nuoro, grazie ad un 9 Dopio Oro. Sul secondo gradino troviamo invece una tripletta registrata a Sant’Angelo all’Esca, in provincia di Avellino, Notaresco, in provincia di Teramo, e a Mantova. In tutti e tre i casi il premio è da 20 mila euro, mentre il montepremi della giornata viaggia sui 25 milioni di euro circa. Per le vincite annuali il traguardo per ora oltrepassa i 39 miliardi. Il Lotto premia invece un giocatore della provincia di Milano, di Baranzate, che con quattro numeri giocati su Torino si è aggiudicato la bellezza di più di 74 mila euro. Secondo posto per Montesilvano, in provincia di Pescara, grazie ad un appassionato che ha indovinato una quaterna su Roma. Il tesoretto è da più di 50 mila euro. Terno secco infine a Napoli su Tutte le Ruote del valore di 22.500 euro. Il montepremi annuale ammonta invece a poco meno di 1 miliardo di euro, di cui 6,8 milioni registrati solo nello scorso appuntamento.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

30,9 milioni per il Jackpot di questa sera: gli appassionati del SuperEnalotto stanno per posizionarsi sui blocchi di partenza, pronti a sfrecciare verso il traguardo del nuovo concorso. La precedente estrazione intanto ha già premiato migliaia e migliaia di giocatori, grazie a tesoretti che hanno mantenuto la media mensile. La statistica ufficiale ci svela subito che la classifica è guidata dal 5 da oltre 56 mila euro, registrato da quattro tagliandi vincenti. In seconda posizione troviamo invece sei giocatori per il bottino del 4+, ovvero più di 41 mila euro. Segue il 3+ con premio da 2.839 euro e 140 vincitori, mentre il 4 regala a 782 partecipanti una quota da 416,81 euro a testa. Passiamo quindi al 3, del valore di 28,39 euro e 27.713 talloncini vincenti, contro i 5,21 euro distribuiti invece dal 2 ai suoi 411.135 vincitori. Terz’ultima posizione per il 2+, sempre da 100 euro, che premia 2.121 giocatori, mentre l’1+ regala il suo tesoretto, ovvero 10 euro ciascuno, a 14.305 appassionati. Infine abbiamo i 5 euro dello 0+, indovinato da 31.537 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo insieme per l’estrazione di questa sera: il montepremi ci riserverà delle sorprese oppure ci regalerà una nuova assenza, sparendo dalla rosa dei numeri estratti? Ancora pochissimo e lo scopriremo. Intanto pensiamo già a come spendere il nostro bottino, a prescindere dal suo valore. Il momento della vincita è sempre ricco di forti emozioni e di certo i vincitori non vorranno farsi trovare impreparati. La nostra Rubrica vi parlerà oggi di uno dei nuovi progetti lanciati su KickStarter, ovvero EBO. Si tratta di un robot intelligente che farà compagnia ai nostri gattini, eliminando alla radice il problema della solitudine. In nostra assenza, gli amici pelosetti dormono o giocano, ma hanno bisogno di stimoli costanti. Ecco perchè EBO potrebbe diventare il migliore amico del nostro gattino, un vero compagno di giochi che ci sostituisca mentre siamo al lavoro o impegnati nelle faccende quotidiane. EBO ha una forma sferica, si muove come se fosse una preda e stimola la capacità motoria dei piccoli felini, riducendo fino al 65% di possibilità che diventino obesi. Senza parlare dell’effetto sull’umore e sull’aspettativa di vita! Ci si potrà collegare a EBO grazie al WiFi e monitorare il nostro gattino in HD grazie alla telecamera collegata alla applicazione per smartphone e tablet. Non appena avrà bisogno di ricaricarsi, il dispositivo ritornerà nella sua casetta da solo per recuperare le energie. Il goal da centrare di 41 giorni era di oltre 4 mila euro e il verbo al passato è un obbligo, visto che in pochissimi giorni sono stati raccolti circa 100 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e numeri vincenti stanno per conquistare gli italiani: i nuovi premi verranno distribuiti in seguito al concorso di questa sera. Gli appassionati non vedono l’ora di scoprire quali combinazioni vincenti verranno estratte oggi e soprattutto quali bottini verranno consegnati a tutti i vincitori. Qualcuno però è ancora indietro con i compiti a casa: avete già giocato la vostra schedina? Oppure siete fra i ritardatari, quei giocatori che preferiscono, per un motivo o per l’altro, attendere l’ultimo minuto per andare in ricevitoria? Se invece non avete idea di quali numeri giocare, seguite il consiglio della smorfia napoletana e della nostra Rubrica. Anche oggi analizziamo una news, che ci porta fino a Manchester. Sembra infatti che un ricercatore sia sicuro di aver fotografato delle fatine. John Hyatt infatti si trovava nelle campagne inglesi per fare degli scatti e solo durante lo sviluppo delle foto si è accorto della presenza di corpi microscopici dotati di ali. All’inizio ha pensato si trattasse di moscerini, ma poi ha notato che non avevano nulla a che vedere con degli insetti. Il professore ha deciso così di esporre le fotografie ed ha assicurato di non averle manipolate in alcun modo. Raccomanda però di visionare il suo lavoro con la mente aperta: in cambio si potrà ricevere anche quel pizzico di magia che molte persone desiderano nella loro vita. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la fata, 10, la fotografia, 12, la campagna, 9, l’insetto, 3, e la ricerca, 76. Come Numero Oro scegliamo invece la scoperta, 27.



© RIPRODUZIONE RISERVATA