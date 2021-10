LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 12 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 12 OTTOBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 12 ottobre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 122/2021. Prima diamo un’occhiata a come sono andate le cose nell’ultimo appuntamento con il Lotto. Il portale agipronews.it ci informa che la vincita più alta di sabato 9 ottobre è stata conseguita a L’Aquila, il capoluogo abruzzese dov’è stata realizzata una vincita da 63.750 euro, grazie a una giocata di tre numeri sulla ruota Nazionale. Molto fortunato il terno 20-22-77 sulla ruota Nazionale, che ha regalato importanti vincite, tra cui una da 45mila euro a Nettuno (RM) e una da 25mila euro a Novi Ligure (AL), oltre a numerose vincite da 23.750 euro, sempre con gli stessi tre numeri.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 11,3 milioni di euro, per un totale di 882,9 milioni da inizio 2021. Capitolo 10eLotto: sempre il portale agipronews.it ci dice che grande protagonista è stata Milano, con vincite complessive per 98mila euro. Merito di un 3 Oro da 26mila euro, di un 9 da 20mila euro e di altri quattro 3 Oro da 13mila euro ciascuno. Le vincite più alte sono state però registrate a Monastire (SU) e Torre Annunziata (NA), con due 9 Oro da 50mila euro l’uno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,3 miliardi di euro da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Analizziamo ora l’andamento dell’ultimo concorso del Superenalotto: le quote assegnate sono clamorose in particolare per quanto riguarda il premio associato al “5”. Un anonimo vincitore si è infatti aggiudicato un premio importantissimo da 226.681,28 euro. A fare “4” sono stati invece 941 giocatori che hanno intascato 245,01 €, mentre il “3” è stato vinto da 33.999 persone: per loro 20,43 euro di vincita. Ultimo premio del Superenalotto di sabato? I 5 euro associati al “2” e vinti da 494.619 giocatori.

E il Superstar? Nel concorso “gemello” del Superenalotto nessun giocatore ha indovinato tutti i sei numeri estratti. Questo significa che il jackpot è andato in rollover per l’estrazione successiva. Il “4 Stella” ha premiato 4 giocatori con 24.501,00 euro, mentre il “3 Stella” è andato a 138 persone che hanno vinto 2.043,00 euro. I canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 2.738 anonimi, mentre i 10 euro dell’1 Stella sono stati aggiudicati da 15.979 giocatori. Lo “O Stella” infine ha premiato 30.637 con 5 euro. Chiusura per Seconda Chance 1 e 2: 50 e 3 euro sono stati vinti rispettivamente da 123 e 18.566 concorrenti.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 93.700.000 €: come investire tale cifra in caso di vittoria? Noi de ilsussidiario.net consigliamo sempre di destinare una piccola parte dell’eventuale vincita al finanziamento di uno dei tanti progetti innovativi in attesa di una spintarella economica. Sul sito di fundraising kickstarter.com viene promossa Big Ocean Bottle, la bottiglia intelligente che pulisce i nostri oceani finanziando direttamente la raccolta di plastica negli oceani.

Si tratta di un progetto di chiaro stampo ambientalista volto a preservare uno dei beni più importanti che l’uomo ha su questa Terra: gli oceani e il loro ecosistema. Al momento l’iniziativa ha raccolto oltre 200mila euro di finanziamento. Volete capire come funziona e dare una mano? Se sì, cliccate qui: ma ricordate prima di vincere al Superenalotto per poter offrire una cifra ancora più grossa!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Come da tradizione anche questo appuntamento con la rubrica de ilsussidiario.net dedicata a Lotto e Superenalotto si chiude con il capitolo dedicato alla Smorfia Napoletana. Da sempre ci piace prendere spunto da un evento di cronaca che ha colpito la nostra attenzione per poi cercare di interpretarlo con le lenti della Smorfia partenopea. In questo caso vogliamo parlare dell’evento del giorno: il G20 straordinario sull’Afghanistan organizzato dall’Italia. Il 20 ovviamente è un numero che non può mancare dalla nostra schedina, ma scegliamo anche di puntare per il numero 57 di “riunione”.

Una scelta che speriamo si riveli azzeccata è anche il 24 di “gigante”, perché “grandi” sono le nazioni che si fermeranno a discutere del futuro dell’Afghanistan. A proposito: qual è il simbolo per antonomasia del Paese centro-asiatico? Nell’emblema nazionale è presente una moschea, equivalente nella Smorfia Napoletana al numero 6.



