LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 12 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 12 OTTOBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 12 ottobre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 123/2019. I premi del Lotto e 10eLotto verranno consegnati presto a tutti gli appassionati grazie alla nuova estrazione. I due giochi vivranno oggi l’estrazione di nuovi numeri vincenti ed è già iniziata la gara fra gli appassionati per la corsa al primo posto in classifica. La statistica dello scorso giovedì intanto ci informa sulle vincite distribuite nello Stivale. Sono ancora poche le informazioni ufficiali, ma alcuni dati sono emersi grazie a Napoli Today, che ha acceso le luci sui tagliandi fortunati registrati in entrambe le lotterie. La vincita più alta del Lotto è finita infatti a Napoli grazie a due schedine identiche, forse registrate dallo stesso giocatore. La somma vinta è di 27 mila euro totali, ovvero 13.500 euro per ogni tagliando, mentre la giocata riguarda il terno sulla ruota campana composto dai numeri 18-24-25. Si posiziona al secondo posto invece la provincia di Modena, grazie ad un partecipante di San Cesario sul Panaro che ha totalizzato 14.250 euro con un terno su Palermo. Il 10eLotto invece premia con 20 mila euro un fortunello di Reggio Emilia che ha indovinato un 9. Per quanto riguarda i montepremi totali, i due giochi italiani superano la soglia di 4,4 miliardi di euro da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO

Un Jackpot ancora in salita per un SuperEnalotto tutto da scoprire: gli appassionati stanno per radunarsi per assistere al concorso di oggi e chissà che la fortuna non decida di annoverare fra gli estratti anche la tanto agognata sestina. Il montepremi ammonta a 16,6 milioni di euro grazie all’assenza dello scorso giovedì e può essere che la sua corsa sia destinata a terminare proprio questa sera. Per fortuna, ci svela la statistica ufficiale della lotteria, l’estrazione infrasettimanale ha permesso alle quote maggiori di ottenere un piccolo rialzo. In testa troviamo il 5 da oltre 61 mila euro e tre vincitori, seguito da due giocatori per il 4+ da più di 33 mila euro. Scende il 3+, con bottino da 2.249 euro e 77 partecipanti fortunati, mentre il 4 piazza 331,36 euro sul tavolo verde e premia 653 appassionati. Il bottino del 3 ammonta invece a 22,49 euro, indovinato da 26.407 tagliandi, mentre il 2 premia con 5 euro a testa 386.108 vincitori. Una cifra identica a quella dello 0+, che dona i suoi 5 euro a 17.921 giocatori. I 100 euro del 2+ finiscono invece in tasca a 1.489 partecipanti, mentre i 10 euro dell’1+ vengono consegnati a 8.953 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto sta per rivelarci se il Jackpot sceglierà di nascondersi ancora una volta oppure se premierà un fortunello con il suo bottino. La sestina vincente è sempre fra le mete più ambite da tutti gli appassionati della Sisal, ma molti giocatori preferiscono puntare alle quote subito successive, dato che spesso distribuiscono premi più che succosi. Il dubbio maggiore per gli aspiranti vincitori rimane però come spendere il proprio bottino, a prescindere dal suo valore. Come muoversi? Quale progetto scegliere? Una domanda che ricorre con frequenza fra i partecipanti e che la nostra Rubrica tiene in alta considerazione. Anche oggi infatti abbiamo trovato un’idea utile su KickStarter che potrebbe interessarvi: parliamo di Orbi Marine, molto di più di un semplice paio di occhiali da sole. Dotato di lenti in 4k e in grado di registrare ad alta definizione, Orbi Marine permette di mantenere le mani libere mentre si vivono le avventure più disparate. Sarà possibile girare un vero e proprio film delle proprie prodezze, grazie ad una prospettiva in prima persona in grado di far vivere un’esperienza unica anche a chi guarderà il filmato. Il design è a prova d’acqua, mentre un dispositivo interno si preoccupa di stabilizzare a più livelli l’immagine. Ergonomico e leggero, è compatibile con smartwatch e dispositivi mobile. Grazie al comodo software associato, sarà semplice riuscire a scaricare o condividere i video. Con 223 sostenitori attuali e sei giorni alla fine dell’asta, il progetto ha già raggiunto il goal da più di 22 mila euro superando la soglia dei 54 mila.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per aprire i battenti e tutti i giocatori sono pronti per lanciarsi verso i premi grazie alla nuova estrazione. Gli inesperti o gli indecisi però, così come i ritardatari, sono ancora fermi alla fase precedente. Ovvero ai numeri da giocare, da inserire nella propria schedina per poter partecipare al concorso. Come sapete, la nostra Rubrica non vi lascia mai da soli, anche in questo momento così cruciale. Abbiamo trovato una notizia interessante e la smorfia napoletana ci rivelerà fra poco quali sono i numeri associati all’evento. Vediamo la news: una donna della Russia ha deciso di interrompere il suo matrimonio dopo aver trovato sui social una foto particolare. Un’altra donna infatti ha pubblicato sul suo account di Instagram uno scatto panoramico della vista goduta dal balcone e la russa ha scoperto subito che l’immagine era stata scattata dalla sua camera da letto. Spulciando ancora di più il profilo della sconosciuta, l’ex modella ha anche trovato altre foto in cui la ragazza posava con suo marito. Quest’ultimo ha negato tutte le accuse, ma l’ex modella è riuscita ad ottenere le prove della sua verità. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la foto, 12, la vista, 25, il letto, 4, il tradimento, 16, e il marito, 19. Come Numero Oro scegliamo la Russia, 30.



