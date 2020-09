LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 12 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 12 SETTEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 12 settembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 92/2020. Ultimo concorso della settimana per Lotto e 10eLotto, che ritornano questa sera per rivelarci i premi e i numeri vincenti di oggi. Gli appassionati stanno ultimando gli ultimi passaggi prima di registrare la propria schedina, ma ancora tanti sono all’oscuro del risultato della precedente estrazione. Rivediamo i dati ufficiali dei due giochi, grazie alla statistica pubblicata da Agipro News e la classifica delle vincite. In prima fila troviamo il 10eLotto con Fidenza, in provincia di Parma, dove un giocatore ha realizzato 9 numeri su 10 del valore di 100 mila euro. Segue Fossano, in provincia di Cuneo, con 50 mila euro. A pari merito Conversano, nel Barese, e Roma, con un bottino identico. In terza posizione troviamo invece i 30 mila euro registrati a Carlazzo, in provincia di Como. Il montepremi del singolo appuntamento è di 25,8 milioni di euro. E’ di più di 23 mila euro la vincita più alta registrata con il Lotto: un fortunello di Torre del Greco, nel Napoletano, si è portato a casa il bottino grazie a un terno e tre ambi sulla Nazionale. Sora, in provincia di Frosinone, si piazza invece al secondo posto con un tesoretto da 22,5 mila euro, mentre Roma finisce al terzo posto con più di 9 mila euro in premio.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

37,7 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di oggi: il concorso di qesta sera potrebbe finalmente vedere la sestina vincente spuntare fra i numeri estratti. Manca ancora poco prima dell’inizio dell’appuntamento: avete già controllato la statistica precedente. Nell’estrazione dello scorso giovedì, il premio più alto è finito a tre fortunelli che hanno centrato il 4+ da oltre 44 mila euro. A seguire cinque vincitori per il premio del 5, pari a più di 32 mila euro. Il 3+ ha regalato invece 3.448 euro a testa a 75 giocatori, mentre 367 tagliandi vincenti hanno registrato il bottino da 446,72 euro grazie al 4. In leggero rialzo il 3, con una quota da 34,48 euro e 14.286 appassionati fortunati. Per finire, almeno per quanto riguarda il filone delle quote standard, il 2 da 6,48 euro: i vincitori sono 235.791. Passiamo quindi al 2+ da 100 euro, indovinato da 1.155 partecipanti, contro i 8.075 biglietti fortunati associati alla vincita dell’1+, come sempre del valore di 10 euro. Infine i 5 euro dello 0+, che premia 21.476 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto e il Jackpot stanno per unirsi ancora una volta e dare vita all’estrazione di questa sera. Fra pochissimo, gli appassionati della Sisal verranno chiamati a partecipare al concorso e a sfidare la sorte, il tutto per ottenere uno dei premi in palio. Alcuni si sentono già la vittoria in tasca e hanno individuato un progetto utile per fare il primo investimento, bottino alla mano. Anche la nostra Rubrica ha già pensato a tutto e oggi vi parliamo di una delle tante idee lanciate su KickStarter dalle aziende di tutto il mondo. TalkSocket è il dispositivo ideale per chi usa Alexa e l’assistente di Google. Migliora l’esperienza con l’Intelligenza Artificiale, permettendo di avere sempre le mani libere. TalkSocket è infatti il primo accessorio che si può collegare al proprio smartphone e comunicare con Alexa e Google anche a distanza. Utile per chi ha bisogno di accedere al dispositivo mentre si trova in viaggio, si allena, si trova in vacanza e in qualsiasi altra situazione al di fuori delle mura domestiche. La raccolta fondi durerà invece ancora altri 27 giorni, mentre il goal da circa 21 mila euro è già stato centrato.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Numeri vincenti del Lotto in arrivo: tutti gli appassionati che non hanno ancora registrato la propria schedina, avranno a disposizione ancora un po’ di tempo per recarsi in ricevitoria. In alternativa, va ricordato, si può usare il portale ufficiale online. Lo scoglio maggiore da superare però riguarda proprio i numeri da giocare. Sia esperti che giocatori in erba potrebbero trovarsi in difficoltà durante la compilazione della schedina. Per evitare di rimanere esclusi dalla corsa a premi, potete sempre leggere il consiglio della nostra Rubrica. Otterremo una combinazione da giocare grazie alla smorfia napoletana e ad una news selezionata per voi. Oggi vi parliamo di una lingua parlata in Messico e che è destinata a sparire. L’Ayapaneco infatti è sopravvissuto per diversi secoli e ha attraversato diverse guerre, fino a che non sono rimaste solo due persone a parlarlo. Per ironia della sorte, Isidro Velazquez e Manuel Segovia non si parlano più da anni per via di un misterioso litigio. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il linguaggio, 27, la lite, 60, il Messico, 22, il secolo, 90, e la sparizione, 5. Aggiungiamo anche la guerra, 56, per gli appassionati del 10eLotto a caccia di un Numero Oro da giocare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA