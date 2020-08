Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi, 10eLotto, 13 agosto: numeri vincenti!

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

L’attesa per i numeri vincenti di Lotto e Superenalotto cresce, ma per ora bisogna accontentarsi di quelli ritardatari. Presto arriverà il momento dell’estrazione, ora concentriamoci sulle statistiche. E partiamo dai centenari del Lotto, con il 38 su Genova che consolida il suo primato, visto che è a quota 181 turni di ritardo. Al secondo posto invece il 75 su Venezia che invece non si vede da 120 concorsi. Sul gradino più basso del podio invece c’è il 24 su Napoli, a quota 113 estrazioni di ritardo. Fuori dal podio il 28 su Bari, che di assenze ne ha collezionate 100. La top five è invece completata dal’88 su Genova che manca da 107 estrazioni. Invece il 3 su Venezia, che non si vedeva da 93 concorsi, è uscito nell’ultima estrazione. Quali sono invece i ritardatari del Superenalotto? Al primo posto il 90 con le sue 67 assenze, sono 65 invece i ritardi del 77. A seguire il 32 con 61 estrazioni saltate, poi il 72 a quota 57, mentre la top five si chiude col 36 che ha collezionato 51 turni di ritardo. (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 13 AGOSTO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 13 agosto 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 79/2020. Lotto e 10eLotto ci faranno compagnia fra pochissimo con una nuova estrazione. Siete pronti per conoscere i numeri vincenti di oggi? Dovremo attendere ancora qualche minuto prima di conoscere il risultato del concorso, ma per ingannare il tempo possiamo rivedere insieme la classifica delle vincite dello scorso martedì. In vetta il Lotto con i 90 mila euro registrati a Merano, in provincia di Bolzano, grazie ad un terno secco su Roma. Un altro terno secco, questa volta su Napoli, ha premiato un fortunello di Napoli, mentre Roma ha totalizzato tre vincite da più di 51 mila euro in totale, divise in due da 14 mila euro e un’altra da 23.750. Il montepremi dell’ultimo appuntamento ammonta invece a 7,3 milioni di euro. La vincita più alta del 10eLotto è quella di Mondolfo, nella provincia di Pesaro e Urbino, dove un partecipante ha imbroccato un 3 Oro del valore di 26 mila euro. Segue Napoli con 20 mila euro ottenuti grazie ad un 9, mentre Chioggia, in provincia di Venezia, imbrocca un 7 da 12 mila euro. Infine abbiamo Pompei e Marigliano, nel Napoletano: le due vincite sono di 6.300 euro e 6.000 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

25,4 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di oggi. Pronti per scoprire il destino del montepremi? La sestina vincente potrebbe affacciarsi nel concorso di questa sera e spuntare fra i numeri vincenti. In attesa, rivediamo che cosa è successo lo scorso martedì, grazie alla classifica ufficiale delle vincite. In testa il 4+ da oltre 36 mila euro consegnato ad un fortunello, contro i cinque giocatori che grazie al 5 si sono portati a casa più di 31 mila euro. Il 3+ premia invece 79 appassionati con 2.558 euro a testa, mentre 515 tagliandi vincenti registrano il bottino del 4, pari a 361,34 euro. Segue il 3 da 25,58 euro con 19.735 vincitori e infine il 2, ancora una volta con un bottino da 5 euro e 323.601 partecipanti fortunati. Per il premio del 2+, pari a 100 euro, i vincitori sono invece 1.378, mentre per l’1+ i biglietti vincenti sono 8.587, con un tesoretto da 10 euro. Infine abbiamo i 5 euro abbinati allo 0+, che premia 17.520 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto e il Jackpot ci faranno compagnia anche questa sera, grazie ad un nuovo ed emozionante concorso. Il gioco della Sisal ha già apparecchiato il tavolo verde con tutti i premi abbinati ad ogni quota. L’unica incognita riguarda la sestina vincente, oltre alle modalità di spesa che il fortunello o i fortunati vincitori prevedono per inaugurare il loro tesoretto. La nostra Rubrica è pronta per condividere con voi l’idea che abbiamo trovato su KickStarter e che potrebbe ritornarvi utile al momento opportuno. Oggi parliamo di Freedrum 2, un paio di bacchette da utilizzare per suonare la batteria in modo virtuale. Freedrum 2 è infatti collegato ad una app per smartphone, tablet e pc, con cui imparare a suonare la batteria. Non sarà necessario quindi possedere il vero strumento per iniziare a fare musica ed esercitarsi. L’ideale per gli appassionati alle prima armi, ma anche per chi desidera suonare nei posti più disparati, senza la preoccupazione di non avere il proprio strumento preferito a portata di mano. Il goal da circa 42 mila euro intanto è stato raggiunto, anche se mancano altri 29 giorni prima che l’asta venga conclusa.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per aprire le porte e accogliere tutti i giocatori che vorranno partecipare al concorso di oggi. Molti aspiranti vincitori rischiano in realtà di rimanere chiusi fuori dai cancelli e il motivo è molto semplice: non è così facile individuare i numeri da giocare. Nemmeno per i più esperti del gioco! Ecco perchè ancora una volta la nostra Rubrica ha deciso di aiutare gli appassionati in difficoltà e proporre una combinazione tutta da giocare. Sarà la smorfia napoletana a sostenerci in questo viaggio e ad analizzare per noi la news che abbiamo scelto per l’occasione. Parliamo di un brutto episodio accaduto in America, dove una donna di 22 anni è finita in carcere per aver tentato di vendere i figli e ottenere così i soldi per pagare la cauzione al fidanzato. Misty VanHorn ha infatti chiesto 5 mila dollari in tutto per la coppia a una donna che le sembrava interessata all’affare. La potenziale acquirente però si è rifiutata di procedere e poi ha chiamato gli assistenti sociali, che hanno subito verificato la situazione. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il figlio, 50, la vendita, 86, la cauzione, 83, la madre, 81, e il carcere, 44. Scegliamo inoltre il fidanzato, 78, come Numero Oro per tutti gli amici in cerca di fortuna al 10eLotto.



