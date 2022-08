Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 13 agosto, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 13 AGOSTO 2022

È sabato 13 agosto 2022 e anche 48 ore prima di Ferragosto si tengono le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 97/2022. Ma, prima di esaminare insieme gli esiti dei sorteggi odierni, andiamo a esaminare quanto accaduto in occasione della giornata di giovedì 11. Il portale Agipronews riferisce che è arrivata a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone, la vincita più alta nell’ultimo concorso del Lotto. Infatti, sono stati vinti nella località laziale ben 47.500 euro grazie a una giocata di tre numeri (27-53-62) effettuata sulla ruota di Roma. Rimanendo nel Lazio, da segnalare la vincita da 32.608,70 centrata a Grottaferrata (Roma), arrivata per mezzo del Simbolotto sulla ruota Nazionale. Una vincita importante è giunta anche a Milano, dove sono stati centrati 45mila euro con un terno secco (2-15-19) sulla ruota di Milano. A Jesolo, in provincia di Venezia, vinti invece 36.750 euro con una giocata sulla ruota di Venezia. Da segnalare anche una vincita da 22.500 euro arrivata a Napoli, grazie a un terno (22-38-83) proprio sulla ruota di Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 648,1 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto, è arrivata a Bagheria, in provincia di Palermo, la vincita più importante nell’ultimo concorso del 10eLotto. Nella località siciliana, infatti, sono stati vinti 50.005 euro grazie a un 8 Oro, giunto con una giocata di nove numeri effettuata con la modalità frequente. A Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, vinti invece 30mila euro sempre con un 8 Oro nell’estrazione legata a quella del Lotto di giovedì 11 agosto, con appena 4 euro scommessi. Una vincita da 30mila euro è arrivata anche a Nettuno (Roma), sempre grazie a un 8 oro legato a un’estrazione frequente. A Montebelluna (Treviso) da segnalare invece una vincita da 20mila euro grazie a un 9, arrivato con una giocata di soli due euro. Si festeggia ancora nel Lazio grazie a una triplice vincita ad Alatri (Frosinone), una da 12.500 e due da 7.500 euro, per un totale di 27.500 euro, mentre a Latina sono stati vinti 7.500 euro grazie a un 6 oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 20,5 milioni di euro, per un totale di 2,2 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il Superenalotto andrà in scena nella serata di oggi, sabato 13 agosto 2022, con il concorso Sisal numero 97. Il 6 è ormai un lontano ricordo (non si palesa dal 22 maggio scorso) e la sua latitanza si protrae ormai da oltre un anno e ha consentito al montepremi di arrivare a toccare quota 253,2 milioni di euro, cifra incredibile anche soltanto da “visualizzare” con il pensiero.

Intanto, nel concorso di giovedì 11 agosto sono stati sei i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 45.240,42 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 43.643 euro ciascuno. Ricordiamo poi che il jackpot messo in palio dal Superenalotto è il più alto nella storia delle lotterie europee, davanti ai 220 milioni di euro vinti con l’EuroMillions nell’ottobre 2021 in Francia. Il podio mondiale delle vincite di tutti i tempi è invece dominato dagli Stati Uniti.

LOTTO, COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO

In caso di vittoria, come si può investire il jackpot messo in palio dal Superenalotto? Oltre a se stessi, si può anche fare del bene e aiutare il prossimo con una parte della somma agguantata. Ad esempio, il possibile vincitore milionario può fare affidamento ai consigli della nostra rubrica, fondata sulla piattaforma Kickstarter, che dà spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali attendono soltanto di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “Microfono Maono PD400X”. La descrizione recita: “I creatori di contenuti di diversi generi (podcast, giochi, musica e altro) stanno rapidamente scoprendo il nuovo microfono Maono PD400X. Grazie alle sue eccezionali caratteristiche e alle prestazioni di livello professionale, questo microfono è un’ottima soluzione che supera la concorrenza sotto diversi aspetti, tra cui una qualità audio superiore, una riduzione del rumore affidabile, un funzionamento intuitivo e un’applicazione potente! Sperimentate una voce cristallina senza la distrazione di A/C, click della tastiera o altri rumori di fondo. Maono offre un’esperienza audio di altissimo livello! Maono offre una curva dei bassi ottimale, né troppo pesante né troppo sottile. Otterrete un suono ben bilanciato anche nei progetti più impegnativi. Inoltre, la sensibilità dei medi superiori aumenta la qualità del suono, aggiungendo un pizzico di magia a tutti i tipi di voce. Maono è davvero la soluzione ideale per la registrazione di podcast, canto e musica strumentale”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il viaggio fra i numeri del Lotto e del Superenalotto approda presso la stazione della smorfia napoletana, che ci aiuta a capire il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi diamo anche noi un suggerimento, partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno al ritorno della Serie A di calcio, che questo pomeriggio torna a emozionare gli appassionati del gioco più amato di sempre in netto anticipo rispetto agli anni scorsi, addirittura, prima di Ferragosto, in quanto il torneo andrà poi in pausa per 52 giorni tra novembre e inizio gennaio per consentire lo svolgimento dei Mondiali 2022 in Qatar, ai quali, purtroppo, com’è noto, la nostra Nazionale non si è qualificata. Quali sono i numeri connessi a questa news di carattere calcistico? Iniziamo con l’1 (calcio), per proseguire quindi con il 64 (scudetto). Ci sono poi il 10 (pallone), il 68 (partenza) e l’88 (squadre). L’augurio che vi rivolgiamo è che questa combinazione si riveli foriera di buona sorte.

